  ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेत्याच्या मृत्यूने बॉलिवूड हादरलं; सायन रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास

Bharat Kapoor Death: बॉलिवूड निर्माते अशोक पंडित यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भरत कपूर यांच्या निधनाची माहिती दिली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 27, 2026, 11:18 PM IST
Bharat Kapoor Death: ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेते भरत कपूर यांचं निधन झालं आहे. ते 80 वर्षांचे होते. हृदय बंद पडल्याने त्यांचं निधन झालं. मुंबईतील सायन रुग्णालयात दुपारी 3.30 वाजता त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. रुग्णालयाजवळ असणाऱ्या स्मशानभूमीत त्याच संध्याकाळी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. बॉलिवूड निर्माते अशोक पंडित यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भरत कपूर यांच्या निधनाची माहिती दिली आहे. 

मागील काही दिवसांपासून प्रकृतीच्या समस्या

मिळालेल्या माहितीनुसार, अभिनेते भरत कपूर मागील तीन दिवसांपासून आजारी होते. त्यांना याआधीही रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. 30 एप्रिल रोजी सायंकाळी 5 ते 7 या वेळेत 'नॉर्थ बॉम्बे असोसिएशन' (पंजाब असोसिएशन) येथे एका प्रार्थना सभेचे आयोजन करण्यात आलं आहे. या वेळी कुटुंबीय, मित्रपरिवार आणि क्षेत्रातील मान्यवर श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी उपस्थित राहतील, अशी अपेक्षा आहे.

अशोक पंडित यांची इंस्टाग्राम पोस्ट

चित्रपट निर्माते अशोक पंडित यांनी भरत कपूर यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. त्यांनी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांनी लिहिलं की, "ज्येष्ठ रंगभूमी आणि चित्रपट अभिनेते भरत कपूरजी यांच्या निधनाचे वृत्त समजल्यानंतर अत्यंत दुःख झालं. माझ्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांच्यासोबत काम केल्याच्या अनेक सुंदर आठवणी माझ्यापाशी आहेत. ते एक अत्यंत उत्तम माणूस होते. ओम शांती."

भरत कपूर यांचा प्रवास

भरत कपूर हिंदी चित्रपटसृष्टीतील परिचित नाव होतं. सुमारे चार दशकांच्या कारकिर्दीत, त्यांनी टीव्ही, नाटक, चित्रपट अशा प्रत्येक माध्यमात काम केलं. 

नूरी (1979), राम बलराम (1980), लव्ह स्टोरी (1981), बाजार (1982), गुलामी (1985), आखरी रास्ता (1986), सत्यमेव जयते (1987), स्वर्ग (1990), खुदा गवाह (1992), रांग (1922) हे त्यांचे काही उल्लेखनीय चित्रपट आहेत. बरसात (1995), साजन चले ससुराल (1996), आणि मीनाक्षी: ए टेल ऑफ थ्री सिटीज (2004) यांसारख्या चित्रपटांमध्ये ते नंतरच्या वर्षांत सक्रिय राहिले.

चित्रपटांव्यतिरिक्त, भरत कपूर यांनी टेलिव्हिजनवरही महत्त्वाचा ठसा उमटवला. कॅम्पस, परंपरा, राहत, सांस, अमानत, भाग्यविधाता, तारा, चुनौती आणि कहानी चंद्रकांता की यासह अनेक लोकप्रिय शोमध्ये ते दिसले होते. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

