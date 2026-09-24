/दिग्गज बॅालिवूड अभिनेत्याचे निधन! मुश्ताक खान यांचे वयाच्या 56 व्या वर्षी निधन

चित्रपटसृष्टीवर अत्यंत दुःखद बातमी समोर आली आहे, 'वेलकम', 'आशिकी', 'मुझसे शादी करोगी' आणि 'हम हैं राही प्यार के' यांसारख्या गाजलेल्या सिनेमांमध्ये दमदार काम करणाऱ्या अभिनेत्याने अखेरचा श्वास घेतला आहे. बॅालिवूडचे प्रसिद्ध अभिनेते मुश्ताक खान यांचे निधन झाले आहे. चित्रपटांमधील आपल्या अविस्मरणीय भूमिकांसाठी ओळखले जाणारे ज्येष्ठ अभिनेते मुश्ताक खान यांचे वयाच्या 56 व्या वर्षी निधन झाले आहे. हिंदी चित्रपट आणि दूरदर्शनमध्ये काम केलेले हे अभिनेते सहाय्यक भूमिकांमधील त्यांच्या उत्कृष्ट अभिनयासाठी ओळखले जात होते. त्यांच्या निधनाने भारतीय मनोरंजन क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुश्ताक खान गेल्या 15 दिवसांपासून मुंबईच्या नानावटी रुग्णालयात दाखल आहेत. ते कर्करोगाशी झुंज देत होते. सुमारे पाच वर्षांपूर्वी त्यांना कर्करोगाचे निदान झाले होते, पण अलीकडेच हा आजार पुन्हा बळावला. त्यानंतर त्यांची प्रकृती खालावतच गेली. मुश्ताक खान यांचे व्यावसायिक भागीदार, शिवम यांनी आज तक/इंडिया टुडेला त्यांच्या निधनाची बातमी दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांचे थोड्या वेळापूर्वी (गुरुवार, 24 सप्टेंबर रोजी) निधन झाले. त्यांच्या निधनाच्या बातमीने चित्रपटसृष्टीत आणि त्यांच्या चाहत्यांमध्ये धक्का बसला आहे.
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अभिनेते मुश्ताक खान यांच्या भूमिकांबद्दल सांगायचे झाले तर त्यांनी सिनेमामध्ये मुख्यतः सहाय्यक आणि विनोदी भूमिकांद्वारे चित्रपटांमध्ये आपली छाप पाडली. त्यांच्या वेलकम सिनेमामधील भूमिकेला प्रेक्षकांची भरपूर पसंती मिळाली होती. त्याचबरोबर ‘आशिकी’, ‘मुझसे शादी करोगे’ आणि ‘हम हैं राही प्यार के’ यांसारख्या प्रसिद्ध आणि गाजलेल्या सिनेमांमधून त्यांना प्रसिद्ध मिळाली होती. त्याच्या आकस्मिक निधनाच्या बातमीने सर्वांनाच मोठा धक्का बसला आहे. आपल्या पडद्यावरील अभिनयाने लोकांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवणाऱ्या या अभिनेत्याच्या निधनाच्या आजच्या बातमीने सर्वांच्या डोळ्यात अश्रू आले आहेत. मुश्ताक खान यांच्यावर उद्या म्हणजेच 25 सप्टेंबर रोजी अंत्यसंस्कार करण्यात येतील.
2024 मध्ये अभिनेते मुश्ताक खान हे देखील एका भीषण अपहरणाचे बळी ठरले होते. 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी, एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याच्या बहाण्याने त्यांना मेरठला बोलावण्यात आले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, त्यांना दिल्ली विमानतळावरून एका गाडीत बसवून नंतर बिजनौरमध्ये ओलीस ठेवण्यात आले. अहवालानुसार, गुन्हेगारांनी त्यांचा सुमारे 12 तास छळ केला आणि 1 कोटी रुपयांच्या खंडणीची मागणी केली. अभिनेत्याकडे तेवढे पैसे नाहीत हे कळल्यावर अपहरणकर्त्यांना आश्चर्य वाटले. चित्रपटसृष्टीत काम करणारा प्रत्येक अभिनेता लाखो रुपये कमावतो, असे त्यांना वाटत होते. मुश्ताक कसातरी निसटला आणि त्याने आपल्यावर ओढवलेल्या संकटाची कहाणी सांगितली.