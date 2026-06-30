/ज्येष्ठ दिग्दर्शिका आणि अभिनेत्री विजया मेहता यांचं निधन

मराठी कलाविश्वातून दु:खत बातमी समोर आली आहे. नाना पाटेकर, विक्रम गोखले या दिग्गज कलाकारांना घडवणाऱ्या मराठी रंगभूमीवरील ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ दिग्दर्शिका आणि अभिनेत्री विजया मेहता यांचं निधन झालं आहे. वयाच्या 92 व्या वर्षी त्यांनी राहत्या घरात अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या जाण्यामुळे कलाविश्वात शोककळा पसरलीय. आधुनिक मराठी रंगभूमीवरील त्या एक मोठं नाव होत्या. मराठी नाट्यविश्वात त्यांना विजयाबाई अशी हाक मारली जायची. त्यामुळे आज विजयाबाई गेल्यात...
त्यांनी 1960 च्या काळात प्रायोगिक आणि समांतर रंगभूमीची चळवळ उभी करण्यात विजयाबाई यांनी मोठं आणि मोलाचं योगदान दिलं होतं. विजया मेहता यांचा जन्म 4 नोव्हेंबर 1934 रोजी गुजरातच्या बडोदामध्ये झाला आहे. त्यांच्या शिक्षणाबद्दल बोलायचं झालं तर मुंबई विद्यापीठातून पदवी घेतली. पुढे त्यांनी दिल्लीत इब्राहिम अल्काझी आणि आदी मर्झबान यांच्याकडे नाट्यकलेचे शिक्षण घेतलं. विजया मेहता यांनी ‘रंगायन’ या नाट्यगटात नाटककार विजय तेंडुलकर, अरविंद देशपांडे आणि श्रीराम लागू यांच्यासोबत काम केलं. विजया मेहता या रंगायन गटाच्या संस्थापक सदस्य होत्या. त्यांचं ‘एक शून्य बाजीराव’ हे सी. टी. खानोलकर लिखित नाटक भारतीय रंगभूमीवरील नावाजलेले ठरलं होतं, जे त्यांच्या आयुष्यातील मैलाचा दगड ठरलंय. विजया मेहता यांच्यावर काही वर्षांपूर्वी ‘बाई’ हे आत्मवृत्तपर पुस्तक प्रकाशीत झाले होते.
त्यांनी 'पेस्तनजी' (1988) या चित्रपटांचं दिग्दर्शन केलं होतं जे खूप गाजलं होतं. तसंच, विजया मेहता यांनी 'पार्टी' (1984) आणि 'कलियुग' (1981) या चित्रपटांमधील उत्कुष्ट काम केलंय . एवढंच नाहीतर विजया मेहता यांनी 'स्मृतिचित्रे' ही दूरचित्रवाणी मालिका आणि 'लाइफलाइन' चे दिग्दर्शित केलं होतं. यातील 'लाइफलाइन' ही मालिका अत्यंत गाजली होती.
विजया मेहता यांना 1975 चा संगीत नाटक अकादमीचा दिग्दर्शनातील उत्कृष्टतेसाठी पुरस्कार मिळाला आहे. तर 1986 मध्ये ‘राव साहेब’ मधील भूमिकेसाठी त्यांना सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्रीचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता.
विजया मेहता यांनी दुर्गा खोटे यांचा मुलगा हरिन खोटे यांच्याशी लग्न केलं होतं. हरिन खोटे आणि विजया मेहता यांना दोन मुलं झाली. त्यानंतर हरिन खोटे यांचं अकाली निधन झालं. त्यानंतर विजया यांनी फर्रोख मेहता यांच्याशी दुसरा विवाह केला.