'मीच मिसेस बच्चन राहणार हे लक्षात ठेव,'...जेव्हा जया बच्चन यांनी घरी बोलावून रेखाला सुनावलं, 'तू कितीही प्रयत्न...'

ज्येष्ठ पत्रकार पूजा सामंत यांनी अमिताभ बच्चन आणि रेखा यांच्या कथित नात्यामागील गोष्ट सांगितली असून, जया बच्चन यांनी कशाप्रकारे लक्ष्मणरेषा ओढली याचा खुलासा केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 14, 2025, 05:48 PM IST
'मीच मिसेस बच्चन राहणार हे लक्षात ठेव,'...जेव्हा जया बच्चन यांनी घरी बोलावून रेखाला सुनावलं, 'तू कितीही प्रयत्न...'

1970 च्या दशकात अमिताभ बच्चन, जया बच्चन आणि रेखा यांच्यातील कथित प्रेमाचा त्रिकोण हा चांगलाच चर्चेचा विषय होता.अमिताभ विवाहित होते आणि या कथित प्रेमसंबंधाच्या कथांमुळे अनेक अंदाज बांधण्यात आले. दोघांमध्ये नेमकं काय घडलं असावं, तसंच संपूर्ण प्रकरणात जया कुठे होत्या याबाबत नुकताच एक खुलासा करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ पत्रकार पूजा सामंत यांनी अलीकडेच दिलेल्या मुलाखतीत प्रेमाच्या या त्रिकोणाबद्दल भाष्य करत नव्याने चर्चांना उधाण आणलं आहे. 

रेखा आणि अमिताभ एकत्र काम करत असतानाच्या दिवसांची आठवण करून देताना पूजा यांनी 'हिंदी रश'ला सांगितलं की, अमिताभ आणि रेखा जसजसे मोठे, समंजस होत गेले तसे वेगळे झाले. "दोघांमध्ये एक प्रकारची आवड निर्माण झाली असेल, पण मला वाटत नाही की ते प्रेम होते कारण तो आधीच विवाहित होता," असा दावा त्यांनी केला आहे. 

रेखा यांनी ऋषी कपूर आणि नीतू सिंग यांच्या लग्नात भांगेत कुंकू लावलं असल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली. लग्नात ऋषी कपूर आणि नीतू सिंग यांना सोडून सर्वांच्या नजरा फक्त रेखा यांच्याकडे वळल्या होत्या. अमिताभ यांना प्रभावित करण्यासाठी रेखा शाकाहारी झाल्या होत्या असाही दावा त्यांनी केला आहे. 

या परिस्थितीत सहभागी असलेल्या तिघांपैकी रेखा एकमेव होत्या, ज्या या प्रकरणावर भाष्य करत होत्या. पूजा यांनी सांगितलं की, अमिताभ यांनी जेव्हा कधी मुलाखतीत रेखा यांच्याबद्दल विचारलं जात असे तेव्हा ते हुशारीपणे उत्तर टाळत असत. पण जया यांनी हे प्रकरण शांत करण्यासाठी वेगळीच युक्ती वापरली होती. 

त्यांनी सांगितलं की, "मी अमिताभ यांची अनेकदा मुलाखत घेतली आहे, पण ते कधीही रेखांबद्दलच्या प्रश्नांची उत्तरं देत नव्हते. ते या विषयाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करायचे आणि दुसरीकडे जया कधीही मुलाखती देत ​​नसत. पण एकदा जया यांनी रेखा यांना त्यांच्या घरी जेवायला आमंत्रित केलं होते असं सांगितलं जातं. रेखाला निरोप देताना, जया यांनी फार कमी शब्दात मीच मिसेस बच्चन आहे आणि काहीही झाले तरी ती भूमिका कायम माझ्याकडे राहणार असं स्पष्ट केलं होतं. ती रेखा यांना देऊ शकणारी शेवटची खूण होती आणि त्यानंतर रेखा आणि अमिताभ यांनी एकत्र काम करणं थांबवलं होतं."

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

