'मीच मिसेस बच्चन राहणार हे लक्षात ठेव,'...जेव्हा जया बच्चन यांनी घरी बोलावून रेखाला सुनावलं, 'तू कितीही प्रयत्न...'

1970 च्या दशकात अमिताभ बच्चन, जया बच्चन आणि रेखा यांच्यातील कथित प्रेमाचा त्रिकोण हा चांगलाच चर्चेचा विषय होता.अमिताभ विवाहित होते आणि या कथित प्रेमसंबंधाच्या कथांमुळे अनेक अंदाज बांधण्यात आले. दोघांमध्ये नेमकं काय घडलं असावं, तसंच संपूर्ण प्रकरणात जया कुठे होत्या याबाबत नुकताच एक खुलासा करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ पत्रकार पूजा सामंत यांनी अलीकडेच दिलेल्या मुलाखतीत प्रेमाच्या या त्रिकोणाबद्दल भाष्य करत नव्याने चर्चांना उधाण आणलं आहे.
रेखा आणि अमिताभ एकत्र काम करत असतानाच्या दिवसांची आठवण करून देताना पूजा यांनी 'हिंदी रश'ला सांगितलं की, अमिताभ आणि रेखा जसजसे मोठे, समंजस होत गेले तसे वेगळे झाले. "दोघांमध्ये एक प्रकारची आवड निर्माण झाली असेल, पण मला वाटत नाही की ते प्रेम होते कारण तो आधीच विवाहित होता," असा दावा त्यांनी केला आहे.
रेखा यांनी ऋषी कपूर आणि नीतू सिंग यांच्या लग्नात भांगेत कुंकू लावलं असल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली. लग्नात ऋषी कपूर आणि नीतू सिंग यांना सोडून सर्वांच्या नजरा फक्त रेखा यांच्याकडे वळल्या होत्या. अमिताभ यांना प्रभावित करण्यासाठी रेखा शाकाहारी झाल्या होत्या असाही दावा त्यांनी केला आहे.
या परिस्थितीत सहभागी असलेल्या तिघांपैकी रेखा एकमेव होत्या, ज्या या प्रकरणावर भाष्य करत होत्या. पूजा यांनी सांगितलं की, अमिताभ यांनी जेव्हा कधी मुलाखतीत रेखा यांच्याबद्दल विचारलं जात असे तेव्हा ते हुशारीपणे उत्तर टाळत असत. पण जया यांनी हे प्रकरण शांत करण्यासाठी वेगळीच युक्ती वापरली होती.
त्यांनी सांगितलं की, "मी अमिताभ यांची अनेकदा मुलाखत घेतली आहे, पण ते कधीही रेखांबद्दलच्या प्रश्नांची उत्तरं देत नव्हते. ते या विषयाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करायचे आणि दुसरीकडे जया कधीही मुलाखती देत नसत. पण एकदा जया यांनी रेखा यांना त्यांच्या घरी जेवायला आमंत्रित केलं होते असं सांगितलं जातं. रेखाला निरोप देताना, जया यांनी फार कमी शब्दात मीच मिसेस बच्चन आहे आणि काहीही झाले तरी ती भूमिका कायम माझ्याकडे राहणार असं स्पष्ट केलं होतं. ती रेखा यांना देऊ शकणारी शेवटची खूण होती आणि त्यानंतर रेखा आणि अमिताभ यांनी एकत्र काम करणं थांबवलं होतं."