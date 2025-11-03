Daya Dongre Passes Away : ज्येष्ठ अभिनेत्री दया डोंगरे यांचं निधन, 'खाष्ट सासू' म्हणून होती ओळख

ज्येष्ठ अभिनेत्री दया डोंगरे यांचं निधन झालं आहे. वयाच्या 85 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला आहे. दया डोंगरे यांनी रुपेरी पडद्यावर "खाष्ट सासू' साकारली. तसेच त्यांनी अनेक नाटकांमध्ये देखील कामे केली आहेत. दया डोंगरे यांचं वृद्धापकाळाने निधन झालं आहे. मनोरंजन विश्वात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
यमुताई मोडक या ज्येष्ठ अभिनेत्री त्यांच्या आई. तर गायिका आणि अभिनेत्री शांता मोडक या दया डोंगरे यांच्या आत्या. या दोघींकडून दया डोंगरे यांनी कलेचा वारसा जपला आहे. याच घरी 11 मार्च 1940 रोजी दया डोंगरे यांचा जन्म झाला होता. शास्त्रीय आणि नाट्यसंगीताचं प्रशिक्षण दया डोंगरे यांनी घेतलं आहे.
ज्येष्ठ अभिनेत्री दया डोंगरे यांचा कल संगीताकडे होता. त्यांनी संगीत क्षेत्रात आपलं करिअर करायचं होतं. त्यांनी आकाशवाणी गायनस्पर्धेत नाव कमावलं. मात्र अस असतानाही त्यांनी आपला मोर्चा अभिनयाकडे वळवला आणि त्या यशस्वी झाल्या.
अभिनेत्री ललिता पवार यांच्यानंतर दया डोंगरे यांनी "खाष्ट सासू' ची भूमिका सर्वोत्तम साकारली. प्रेक्षकांच्या पसंतीला त्यांचा अभिनय पडला.
अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांच्या निधनाची बातमी आणि दुःख व्यक्त केले. संपूर्ण मराठी सिनेसृष्टीतून हळहळ व्यक्त होत आहे.
दया डोंगरे कोणत्या भूमिकांसाठी ओळखल्या जात होत्या?
दया डोंगरे या विशेषतः मराठी चित्रपट आणि मालिकांमधील त्यांच्या 'खाष्ट सासू' किंवा नकारात्मक भूमिकांसाठी ओळखल्या जात होत्या. त्यांनी अनेक नाटके, चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी मालिकांमध्ये काम केले.
दया डोंगरे यांची काही प्रमुख कामे कोणती?
त्यांच्या गाजलेल्या कामांमध्ये 'चार दिवस सासूचे' (मालिका), 'नवरी मिळे नवऱ्याला', 'खट्याळ सासू नाठाळ सून', 'उंबरठा', 'मायबाप', 'कुलदीपक' यांसारख्या मराठी चित्रपटांचा आणि 'स्वामी' (मालिका) यांसारख्या इतर मालिकांचा समावेश आहे. त्यांनी काही हिंदी चित्रपटांमध्येही काम केले होते.
अभिनयाव्यतिरिक्त त्यांना इतर कशाची आवड होती?
त्या एक उत्तम अभिनेत्री असण्यासोबतच एक उत्कृष्ट गायिका देखील होत्या. सुरुवातीला त्यांना गायन क्षेत्रातच करिअर करायचे होते आणि त्यांनी शास्त्रीय संगीताचे धडेही घेतले होते.