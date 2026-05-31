/ज्येष्ठ मराठी गायकी सुमन कल्याणपूर यांचे निधन, सांग कधी कळणार तुला... अजरामर गाण्याचा सुमधूर आवाज हरपला

Suman Kalyanpur: ज्येष्ठ मराठी गायिका सुमन कल्याणपूर यांचे निधन झाले आहे. वयाच्या 89 व्या वर्षी मुंबईतील त्यांच्या निवासस्थानी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. सांग कधी कळणार तुला, अरे संसार संसार, निंबोणीच्या झाडामागे, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, ना ना करते प्यार तुम्ही से, तुमने पुकारा और हम चले आये... अशी अनेक हिंदी, मराठी अजरामर गाणी त्यांनी गायली आहेत.
सुमन हेमडी म्हणून आपल्या गायनाची कारकिर्द सुरु केली. लग्नानंतर त्यांनी सुमन कल्याणपूर या नावाने स्वतःची ओळख निर्माण केली. अविभाजित भारतातील (आताचे बांगलादेश) भवानीपूर येथे 28 जानेवारी 1937 रोजी त्यांचा जन्म झाला. लग्नापूर्वी त्या सुमन हेमडी या रंगमंचीय नावाने त्या गात असत. त्यांनी महान कवी जी. डी. माडगूळकर यांच्या 'गदीमा' या गाण्याद्वारे मराठी संगीत क्षेत्रात पदार्पण केले.
सुमन कल्याणपूर यांनी फक्त मराठीतच नव्हे, तर हिंदी, गुजराती आणि बंगाली भाषांमध्येही हजारो गाणी गायली. संगीत क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाची दखल घेऊन, भारत सरकारने 2023 मध्ये त्यांना देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी एक असलेल्या पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित केले.
भारतीय संगीत क्षेत्रातील दैवी आणि सुरेल 'सुमन' असा स्वर आज शांत झाला, अशी शोकभावना व्यक्त करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्येष्ठ पार्श्वगायिका सुमन कल्याणपूर यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. आपल्या शोकसंदेशात मुख्यमंत्री म्हणतात, सुमनजींनी प्रारंभी चित्रकलेचेही शिक्षण घेतले. पण त्या रमल्या सुरावटींच्या दुनियेत. पुढे त्यांनी रसिकांच्या मनावर आपल्या मधाळ आणि शास्त्रीय सुरांनी सहा दशकांहून अधिक काळ अधिराज्य गाजवले. त्यांच्या सुरावटींनी 50 आणि 60 चे दशक सुरेल सुरांनी भारून गेले होते. केवळ मराठीच नव्हे, तर हिंदी, बंगाली, ओडिया अशा विविध भाषांत त्यांनी आपली अमीट अशी छाप सोडली. त्यावेळच्या अविभाजित भारतातील ढाका येथे जन्म आणि पुढे मुंबईत स्थायिक अशा सुमन कल्याणपूर यांना 'पद्मभूषण' या नागरी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.
सुमन कल्याणपूर यांनी भाव, भक्तिगीत आणि पार्श्वगायनाने भारतीय संगीत क्षेत्राला समृद्ध केले. त्यांचे हे अमुल्य असे योगदान सदैव स्मरणात राहील. त्यांच्या जादूई स्वरांनी अजरामर झालेली गाणी सदैव आपल्यासोबत राहतील. पण नावाप्रमाणेच सुस्वभावी सुमनजी आपल्यात नसतील हे शल्य राहील. त्यांच्या निधनामुळे आपण दैवी स्वरांना आणि एका कलासक्त साधकाला मुकलो आहोत. ही कला क्षेत्राची मोठी हानी आहे, असे नमूद करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्येष्ठ पार्श्वगायिका सुमन कल्याणपूर यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. कल्याणपूर परिवार आणि असंख्य चाहत्यांच्या दुःखात सहभागी असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
आपल्या अवीट गोडीच्या सुरांनी भारतीय संगीत क्षेत्रावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या ज्येष्ठ गायिका 'पद्मभूषण' सुमन कल्याणपूर यांच्या निधनाने संगीताचे ‘सुमन’ कोमेजले असून त्यांच्या निधनाने भारतीय संगीत क्षेत्राची मोठी हानी झाली, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या शोकभावना व्यक्त केल्या आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या शोकसंदेशात सुमन कल्याणपूर यांच्या सांगीतिक प्रवासाचा आणि त्यांच्या अमूल्य योगदानाचा गौरव केला. ते म्हणाले, सुमन कल्याणपूर या केवळ एक गायिका नव्हत्या, तर त्या भारतीय सुगम आणि चित्रपट संगीताचा एक सुवर्णकाळ होत्या. अत्यंत भावपूर्ण आणि मधुर आवाजाच्या बळावर त्यांनी मराठी, हिंदीसह विविध भाषांमधील हजारो गाणी अजरामर केली. त्यांच्या आवाजातील सात्त्विकता आणि भाव रसिक मनाला थेट भिडणारे होते.
शोकसंदेशात उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी म्हटले आहे की, 'शब्दावाचून कळले सारे', 'तूच सुखाचा सागर', 'केतकीच्या बनी तिथे', 'पाखरा जा रे जा' यांसारखी अनेक भावगीते आणि चित्रपटगीते आजही रसिकांच्या ओठांवर आहेत. त्यांनी गायलेली भक्तीगीते आणि कोळीगीते आजही तितकीच ताजी वाटतात. संगीताचा कोणताही औपचारिक वारसा पाठीशी नसताना त्यांनी केवळ स्वतःच्या प्रतिभेने आणि साधनेने संगीत जगतात आपले अढळ स्थान निर्माण केले, असल्याचे त्यांनी म्हटले केले. केंद्र सरकारने त्यांना 'पद्मभूषण' या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सन्मानित करून त्यांच्या अद्वितीय कामगिरीचा गौरव केला होता. त्यांचा सांगीतिक वारसा हा येणाऱ्या पिढ्यांसाठी सदैव प्रेरणादायी राहील, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.