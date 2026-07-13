'विश्वगुरु म्हणणं बंद करा किंवा मग हा सगळा मूर्खपणा थांबवा,' अनुराधा पौडवाल यांनी सुनावलं, 'रामराज्याच्या नावाखाली मंदिरावर...'

ज्येष्ठ गायिका अनुराधा पौडवाल यांनी भारताला विश्वगुरु बनवण्यावरु भाजपा सरकारवर टीका केली आहे. अनुराधा पौडवाल यांनी बऱ्याच काळानंतर दिलेल्या मुलाखतीत राम मंदिरातील दानचोरीवरही भाष्य करत भारत विश्वगुरु कसा बनणार? असा प्रश्न विचारला आहे. सरकारवर टीका करताना अनुराधा पौडवाल म्हणाल्या की, 'विश्वगुरू' बनण्याच्या संकल्पनेचा आता चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. अनुराधा पौडवाल यांनी बऱ्याच काळानंतर दिलेल्या मुलाखतीत आपल्या खासगी आणि प्रोफेशनल आयुष्यावर भाष्य केलं आहे.
शुभंकर मिश्रा यांच्या पॉडकास्टवर बोलताना अनुराधा पौडवाल यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटलं की, "काही वर्षांपूर्वीपर्यंत माझाही असा विश्वास होता की आपण 'विश्वगुरू' बनू; पण आता अशा गोष्टी घडताना दिसत आहेत ज्या या या संकल्पनेच्या अगदी विरोधात आहेत. हा मूर्खपणा थांबवा. आपण अधिकाधिक शिक्षित होत असल्याचा दावा केला जातो, तरीही 93 हजार शाळा बंद पडल्या आहेत."
"काही वर्षांपूर्वी माझ्या मनातही होतं की आपण विश्वगुरु होऊ. पण आता मी पाहते तर त्याच्या उलटच जास्त गोष्टी होत आहेत. मग एक तर विश्वगुरु म्हणणं बंद करा किंवा मग हा सगळा मूर्खपणा बंद करा," असं त्या म्हणाल्या.
“कुछ साल पहले तक मेरे मन में बहुत था - हम ‘विश्वगुरु’ बनेंगे पर अब लगता है विश्वगुरु को Contradict करने वाली बातें ज्यादा हो रही हैं !— Dr. Ragini Nayak (@NayakRagini) July 12, 2026
या तो विश्वगुरु-विश्वगुरु करना बंद करो या ये सब Nonsense बंद करो !”
अनुराधा पौडवाल जी ने ‘मोदी जी’ को आड़े हाथों लिया pic.twitter.com/eXCnyFHUdH
"लग्नच नाही तर मी प्रत्येक गोष्टीबाबत बोलत आहे. आपण सुशिक्षित होणं अपेक्षित नाही का? जर आपण सुशिक्षित होणं अपेक्षित आहे तर मग 93 हजार की लाखभर शाळा बंद झाल्या आहेत. विश्वगुरुचा गाभा काय आहे? तुम्ही फक्त स्वप्नावर चालू शकत नाही. काहीतरी ठोस असायला हवं. रामराज्याची अपेक्षा करताना राम मंदिरावर दरोडा टाकला. विश्वगुरुच्या विरोधात काही नाही, पण त्याच्या सोबत जाणाऱ्या गोष्टी कोण आहेत त्याची यादी पाठवा. म्हणजे आम्ही त्याचं पालन करु"
अनुराधा पौडवाल यांनी आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलही मनमोकळेपणाने भाष्य केलं. त्यांनी पहिल्यांदाच उघड केलं की, त्यांनी केवळ आपला मुलगाच नाही तर आपली मुलगाही गमावली होती. त्यांची मोठी मुलगी अवघ्या 25 दिवसांची असतानाच तिचं निधन झालं. या घटनेनं त्यांना प्रचंड मानसिक धक्का बसला होता.
27 ऑक्टोबर 1954 रोजी जन्मलेल्या अनुराधा पौडवाल यांनी हिंदीसह अनेक भाषांमध्ये गायन केलं आहे. त्यांनी हिंदी आणि ओडिया अशा दोन्ही चित्रपटसृष्टींमध्ये काम केलं आहे. त्यांना आतापर्यंतच्या सर्वात महान आणि लोकप्रिय 'भजन' गायिकांपैकी एक तसेच बॉलिवूडमधील सर्वात यशस्वी गायिकांपैकी एक मानले जाते. त्यांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार, चार फिल्मफेअर पुरस्कार, सहा महाराष्ट्र राज्य चित्रपट पुरस्कार आणि दोन ओडिसा राज्य चित्रपट पुरस्कारांचा समावेश आहे.
कला क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाबद्दल भारत सरकारने त्यांना देशातील चौथा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार असलेल्या 'पद्मश्री'ने सन्मानित केलं आहे. भारतीय भक्ती संगीत आणि बॉलिवूड चित्रपटसृष्टीतील त्यांच्या योगदानामुळे त्यांना 'भजन क्वीन', 'मेलोडी क्वीन' आणि 'भक्ती की अमर आवाज' म्हणून ओळखलं जातं.