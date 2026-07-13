Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /मनोरंजन
  • /विश्वगुरु म्हणणं बंद करा किंवा मग हा सगळा मूर्खपणा थांबवा, अनुराधा पौडवाल यांनी सुनावलं, रामराज्याच्या नावाखाली मंदिरावर...

'विश्वगुरु म्हणणं बंद करा किंवा मग हा सगळा मूर्खपणा थांबवा,' अनुराधा पौडवाल यांनी सुनावलं, 'रामराज्याच्या नावाखाली मंदिरावर...'

ज्येष्ठ गायिका अनुराधा पौडवाल यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत, भारताला विश्वगुरु बनवण्यावरुन सरकारला घेरलं आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, विश्वगुरु होण्यासाठी जे करायला नको तेच सर्व होताना दिसत आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 13, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:37 PM IST
'विश्वगुरु म्हणणं बंद करा किंवा मग हा सगळा मूर्खपणा थांबवा,' अनुराधा पौडवाल यांनी सुनावलं, 'रामराज्याच्या नावाखाली मंदिरावर...'
Image Credit: &#039;विश्वगुरु विश्वगुरु म्हणणं बंद करा,&#039; अनुराधा पौडवाल यांनी सरकारला सुनावलंSource: Bureau

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
जेजुरीत 3 वारकऱ्यांना चिरडणाऱ्या ट्रकचा अपघात कसा झाला? ड्रायव्हरच कबुली देत म्हणाला, 'एकाच वेळी दोन...'
Sant Dnyaneshwar Maharaj Palkhi9 min ago
2
richa ghosh20 min ago
3
crime news23 min ago
4
mumbai bmc25 min ago
5
Gold and Silver Price Today45 min ago