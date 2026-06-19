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2 अभिनेत्रींना जवळ ओढलं तर तिसरीच्या कंबरेला हात घालून...; दिग्गज दिग्दर्शकाचं चाललंय काय? Video मुळे संतापाची लाट

100 हून अधिक चित्रपटांचं दिग्दर्शन केलेल्या व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी अशाप्रकारची वागणूक करणं अनेकांना पटलेलं नाही. या दिग्दर्शकाविरोधात टीकेची झोड उठली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 19, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:45 AM IST
2 अभिनेत्रींना जवळ ओढलं तर तिसरीच्या कंबरेला हात घालून...; दिग्गज दिग्दर्शकाचं चाललंय काय? Video मुळे संतापाची लाट

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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2 अभिनेत्रींना जवळ ओढलं तर तिसरीच्या कंबरेला हात घालून...; दिग्गज दिग्दर्शकाचा Video
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