/2 अभिनेत्रींना जवळ ओढलं तर तिसरीच्या कंबरेला हात घालून...; दिग्गज दिग्दर्शकाचं चाललंय काय? Video मुळे संतापाची लाट

दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीमध्ये कास्टिंग काऊच काही नवीन गोष्ट राहिलेली नाही. मात्र भूमिका मिळवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या मागण्यांविरोधात अनेकदा अभिनेत्रींनी त्यांना आलेले अनुभव थेट कॅमेरासमोर बोलून दाखवले आहेत. खरं कर दक्षिणेमध्ये अशाप्रकारे चुकीच्या पद्धतीने महिला कलाकारांना मिळणारी वागणूक चर्चेत असते. पुन्हा हाच मुद्दा अचानक चर्चेत आला आहे. एका निर्मित्याने सर्वांसमोर तीन अभिनेत्रींना चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केल्याने.
तर झालं असं की, दिग्दर्शक अनिल रविपुडी यांच्या हैदराबादमधील चित्रपट लाँचच्या कार्यक्रमामध्ये अनेक कलाकार सहभागी झाले होते. याच कार्यक्रमातील एका व्हिडिओमध्ये, ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते के. राघवेंद्र राव हे अभिनेत्री कीर्ती सुरेश, निहारिका आणि कृती शेट्टी यांना चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करताना दिसत आहेत. अनेकांनी यावरुन आक्षेप नोंदवला आहे. कीर्ती सुरेश आणि कृती शेट्टी या बोलत उभ्या असतानाच अचानक के. राघवेंद्र राव यांनी त्यांचे हात धरून त्यांना जवळ ओढल्याचं कॅमेरामध्ये कैद झालं आहे.
Who is this old idiot ?— Prashanth Rangaswamy (@itisprashanth) June 18, 2026
Who gave him the right to touch women without their consent ? pic.twitter.com/e0CSI1SguT
निहारिकासोबत तर के. राघवेंद्र राव यांनी हद्दच केल्याचं चाहत्यांचं म्हणणं आहे. निहारिका के. राघवेंद्र राव यांची चौकशी करण्यासाठी त्यांच्याजवळ आली. त्यावेळी के. राघवेंद्र राव खुर्चीवर बसलेले होते. बोलत असतानाच अचानक के. राघवेंद्र राव यांनी निहारिकाच्या कंबरेवर हात ठेवला. वडीलांच्या वयाच्या व्यक्तीने अशाप्रकारे अचानक कंबरेवर हात ठेवल्याने निहारिका गोंधळून गेली. तिला अवघडल्यासारखं होत असल्याचं स्पष्टपणे तिच्या चेहऱ्यावर जाणवत होतं. के. राघवेंद्र राव हे निहारिकाच्या कंबरेवर हात ठेवून तिला स्वत:कडे खेचत होते. निहारिकाने या गोंधळलेल्या स्थितीमध्येही संयम न सोडता थोडा जोर लावूनच के. राघवेंद्र राव यांचा हात काढून घेतला. त्यानंतर ती हसतच के. राघवेंद्र राव यांच्या पाठीमागे जाऊन उभी राहिली.
Veteran Telugu filmmaker K. Raghavendra Rao inappropriately touching Actress Niharika ! Is this appropriate? pic.twitter.com/TgoI6dV8qm— Intelligent India News (@iinewsindia) June 18, 2026
या क्लिपमुळे ऑनलाइन टीका सुरू झाली असून, वापरकर्त्यांनी त्यांच्या अनुचित वर्तनाबद्दल त्यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. एवढं सारं करुनही के. राघवेंद्र राव यांना कोणाच काही कसं बोलत नाही असा सवाल अनेकांनी सोशल मीडियावरुन यासंदर्भात टीका करताना विचारला आहे. "या अशा वागण्याचा नेमका अर्थ काय?" असंही अनेकांनी के. राघवेंद्र राव यांना विचारलं आहे.
100 हून अधिक चित्रपटांचं दिग्दर्शन केलेल्या व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी अशाप्रकारची वागणूक करणं अनेकांना पटलेलं नाही. या दिग्दर्शकाविरोधात टीकेची झोड उठली आहे. आता या प्रकरणामध्ये के. राघवेंद्र राव काय बोलणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.