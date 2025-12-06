English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

New Dad चा आनंद द्विगुणीत! विक्कीच्या नवीन कारची किंमत पाहून डोळे विस्फारतील

विक्की कौशल आणि कतरिना कैफ अलीकडेच आई-बाबा बनले. या गोड बातमीच्या लागोपाठच अभिनेत्याने कोट्यावधींची कार खरेदी करत आणखी एक आनंदाची बातमी दिली आहे. या आलिशान कारची किंमत ऐकून तुम्ही सुन्न व्हाल.  

Updated: Dec 6, 2025, 12:57 PM IST
New Dad चा आनंद द्विगुणीत! विक्कीच्या नवीन कारची किंमत पाहून डोळे विस्फारतील

विक्की कौशल आणि कतरिना कैफ हे बी-टाउनमधील आवडत्या जोडप्यांपैकी एक आहेत. या जोडप्याने 7 नोव्हेंबर रोजी लहानग्या पाहुण्याचे स्वागत केले.  विकीने एका मुलाखतीदरम्यान वडील झाल्याचा आनंद व्यक्त केला आणि म्हटले की तो या नवीन प्रवासाचा पूर्णपणे आनंद घेत आहे. आता कौशल कुटुंबात चिमुकल्याच्या आगमनचा आनंद द्विगुणीत झाला आहे. अभिनेत्याने एक आलिशान कार खरेदी केली. या लक्झरी कारची किंमत इतकी आहे की त्या किमतीमध्ये भलामोठा टॉवर खरेदी करता येईल. 

Add Zee News as a Preferred Source

'छावा' फेम अभिनेता विक्की कौशल सध्या याशाच्या शिखरावर आहे. तो एकामगून एक हिट चित्रपट देत आहे अशातच, 4 डिसेंबर रोजी विक्की कौशलला एका कार्यक्रमात चाहत्यांनी लक्झरी ब्रांड न्यू कारसोबत स्पॉट केले. विकी आणि कतरिना यांच्या आलिशान कार्सच्या ताफ्यात एक कोट्यावधीची कार सामीला झाली असून यावर काही चाहते त्याला शुभेच्छा देत आहेत तर काही मजेशीर कमेंट्स करत आहेत. 

विरल बयानी यानी या पापाराझी पेजने विक्की कौशलच्या कारचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्याच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, "विक्की कौशलची लेटेस्ट कार त्याच्यासारखीच शानदार आणि स्टायलिश आहे." या व्हिडिओसोबत नेटकऱ्यांना कारच्या किमतीचा अंदाज लावण्यास सांगितले आहे. एका युझरने यावर मजेशीर उत्तर देताना लिहिले आहे, "आम्हाला कसं कळणार, आम्ही तर गरीब आहोत." दुसऱ्या एका युझरने लिहिले आहे, "आम्ही अंदाज लावून काय करणार? भावा, त्याची मेहनत, त्याचे नशीब, त्याची कार. अंदाज लावण्यात काय अर्थ आहे?" तिसऱ्या नेटकऱ्याने तर कमालच केली. तिने लिहीलं आहे की "मी जर किंमत बरोबर सांगितली तर मला विक्की सोबत या कारची राइड मिळेल का"

 

माहितीनुसार, ही कार Lexus LM350h 4S हाय-एंड कार आहे. ही आलिशान 4-सीटर कार असून तिची किंमत सुमारे 3.20 कोटी रुपये इतकी सांगितली जात आहे. विशेष म्हणजे ही कार हायब्रिड इंजिनवर चालते, ज्यामुळे ती पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही चांगली मानली जाते. सुरक्षित आणि सुलभ ड्रायव्हिंगसाठी यात ब्रेक असिस्ट, रडार कॅमेरा यांसारखे अडव्हान्स असिस्ट फीचर्स आहेत. याशिवाय उत्तम इंटिरियर, लाकडी-लेदर फिनिश आणि क्लायमेट कंट्रोलसारख्या सुविधांमुळे ही कार आलिशान दिसते. महत्तवाची बाब म्हणजे विक्कीने अजून अधिकृत रित्या काही सांगितलेले नाही.

विक्की कौशलच्या कामाबद्दल बोलायचं झाल्यास, तो याच वर्षी फेब्रुवारीत प्रदर्शित झालेल्या 'छावा' चित्रपटात दिसला. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरला. अभिनेता लवकरच संजय लीला भन्साळी यांच्या 'लव अँड वॉर' चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. या बिग बजेट चित्रपटात त्याच्यासोबत रणबीर कपूर आणि आलिया भट्ट देखील मुख्य भूमिकेत आहेत. याशिवाय अमर कौशिक यांचा 'महावतार', तसेच 'तख्त' आणि 'लाहौर 1947' यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रोजेक्ट्समध्येही तो दिसणार आहे. 

About the Author
Tags:
Vicky Kaushalvicky kaushal upcoming movieVicky Kaushal new carVicky Kaushal new car PriceVicky Kaushal new car Name

इतर बातम्या

कोल्हापूर हादरलं! क्रिकेट खेळताना शॉक लागून 13 वर्षीय मुलाच...

महाराष्ट्र बातम्या