Video: भावा मन जिंकलंस तू! विक्की कौशलचा चाहत्यासोबतचा व्हिडीओ चर्चेत, प्रत्येकजण करतोय कौतुक

Vicky Kaushal : बॉलिवूड अभिनेता विक्की कौशलचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये अभिनेता विक्की आपल्या चाहत्यांकडून मिळणाऱ्या भेटवस्तू अत्यंत विनम्रपणे स्वीकारताना दिसत आहे. त्याच्या साधेपणाने आणि आदराने वागण्याच्या स्वभावामुळे चाहत्यांनी पुन्हा एकदा त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये एक चाहता विक्कीला शाल परिधान करून भेटवस्तू देताना दिसत आहे. त्यावेळी विक्की भेटवस्तू हातात घेण्याआधी चप्पल काढून एका चाहत्याकडून छत्रपती संभाजी महाराजांची छोटी मूर्ती घेताना दिसत आहे. तसेच हात जोडून नम्रतेने आभार मानताना दिसतो आहे. त्याच्या या संस्कारी वर्तनाचे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात कौतुक होताना दिसत आहे.
चाहत्यांनी विक्कीच्या या वागण्यावर भरभरून कमेंट्स केल्या आहेत. काहींनी लिहिलं, “सच्चे संस्कार”, तर काहींनी “विक्की कौशलसाठी आदर वाढला” असं म्हटलं. एकानं तर लिहिलं, “रोंगटे तर नाही उभे राहिले, पण डोळ्यात पाणी आलं.”
या व्हिडिओमध्ये विक्की ग्रे हुडी, पॅन्ट आणि शूजमध्ये खूपच स्टाइलिश दिसत होता. तरीदेखील त्याच्या साध्या आणि आदरपूर्वक वागण्यानेच तो चाहत्यांच्या मनात घर करून गेला आहे.
Vicky Kaushal respectfully removed his shoes before receiving Chhatrapati Sambhaji Maharaj's murti from a fan The most humble star of this gen #VickyKaushal pic.twitter.com/uzq5eHkoHZ
— Vicky Kaushal Nation (@vickyknation) August 25, 2025
विक्की कौशलला शेवटचं प्रेक्षकांनी ‘छावा’ या चित्रपटात पाहिलं होतं. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर चांगलं यश मिळवलं. आता विक्की संजय लीला भन्साळींच्या ‘लव्ह अँड वॉर’ या बहुचर्चित चित्रपटात आलिया भट्ट आणि रणबीर कपूरसोबत दिसणार आहे.
विशेष म्हणजे, भन्साळीसोबत विक्कीचा हा पहिलाच प्रोजेक्ट आहे. रणबीर आणि भन्साळी यांची ही 2007 च्या ‘सांवरिया’ नंतरची पहिला चित्रपट असणार आहे. तर आलियाने याआधी 2022 मध्ये ‘गंगूबाई काठियावाडी’मध्ये भन्साळीसोबत काम केलं आहे.
