Marathi News
  धुरंधर 2 मध्ये डबल धमाका! विक्की कौशलची दमदार एन्ट्री... या भूमिकेत दिसेल अभिनेता?

धुरंधर 2 मध्ये डबल धमाका! विक्की कौशलची दमदार एन्ट्री... 'या' भूमिकेत दिसेल अभिनेता?

Dhurandhar 2 Updates: रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना आणि अभिनेत्री सारा आर्जून यांच्या सह दमदार कलाकारांच्या अभियनायाने रंगलेला धुरंधर हा चित्रपट तब्बल 47 व्या दिवशीही बॉक्स ऑफिस गाजवत आहे. या चित्रपटच्या सिक्वलची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत असतानाच, चित्रटात विक्की कौशल झळकणार ही बातमी वाऱ्याच्या वेगाने पसरली आहे. यामागील सत्य काय जाणून घ्या.  

प्रिती वेद | Updated: Jan 21, 2026, 03:40 PM IST
Dhurandhar 2 -The Revenge: आदित्य धर दिग्दर्शित धुरंधर या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला असून आता त्याचा सिक्वेल 'धुरंधर: द रिव्हेंज' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 19 मार्च रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित होणार असून, रिलीजपूर्वीच एक मोठी आणि उत्सुकता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. विकी कौशल या सिक्वेलचा भाग असणार असल्याचे कळते, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. 

प्रेक्षकांना अ‍ॅक्शन, देशभक्ती आणि दमदार अभिनयाचा अनुभव देणाऱ्या धुरंधर युनिव्हर्सचा विस्तार आता आणखी मोठ्या पातळीवर होणार आहे. पहिल्या भागाने मिळवलेल्या यशामुळे दुसऱ्या भागाकडून अपेक्षा प्रचंड वाढल्या आहेत.

धुरंधरचा बॉक्स ऑफिस प्रवास
आदित्य धर यांच्या धुरंधर चित्रपटाने अवघ्या 47 दिवसांत भारतात सुमारे 828.10 कोटींची कमाई केली होती. जागतिक स्तरावर या चित्रपटाने 1287 कोटींचा टप्पा ओलांडत प्रचंड यश मिळवले. या यशानंतर निर्मात्यांनी सिक्वेलची घोषणा केली आणि धुरंधर: द रिव्हेंज या नावाने दुसरा भाग साकारण्यात आला.

टीझरमध्ये याआधीच बॉर्डर 2 कडे इशारा देण्यात आला होता, त्यामुळे आदित्य धर एक मोठे सिनेमॅटिक युनिव्हर्स उभारत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. आता या युनिव्हर्समध्ये विकी कौशलचा प्रवेश झाल्याने कथा अधिक रंजक होणार आहे.

धुरंधर 2 मध्ये विकी कौशलची भूमिका
मिळालेल्या माहितीनुसार, विकी कौशल या चित्रपटात उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक मधील मेजर विहान शेरगिलच्या भूमिकेत दिसणार आहे. म्हणजेच उरी चित्रपटातील पात्र धुरंधर युनिव्हर्समध्ये जोडण्यात आले आहे. हा ट्रॅक अतिशय कौशल्याने कथेत बसवण्यात आला असल्याचे सांगितले जाते.

रणवीर सिंग, संजय दत्त आणि अर्जुन रामपाल यांच्यासोबत विकी कौशल काही अ‍ॅक्शन सीन्समध्ये दिसणार आहे. रणवीर आणि विकी एकत्र स्क्रीन शेअर करतील का, याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही, मात्र दोघेही चित्रपटाचा भाग असणार हे निश्चित आहे.

धुरंधर: द रिव्हेंज बद्दल महत्त्वाची माहिती
धुरंधर: द रिव्हेंज हा चित्रपट ईदच्या मुहूर्तावर 19 मार्च रोजी रिलीज होणार आहे. पहिल्या भागात अक्षय खन्नाच्या पात्राचा मृत्यू झाल्याने, दुसऱ्या भागात तो फक्त फ्लॅशबॅक सीनमध्ये दिसणार आहे. त्याचे चित्रीकरण आधीच पूर्ण झाले आहे.

हे ही वाचा: 'मराठी मुलांपेक्षा चांगली मराठी बोलतो, पण बळजबरी कराल तर...' सुनील शेट्टीचं सूचक वक्तव्य

या चित्रपटात रणवीर सिंग, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी आणि सारा अर्जुन हे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिका साकारणार आहेत. कथेत हमजाने लियारीवर कब्जा केल्यानंतर त्याचा बदला घेण्याची थरारक कहाणी दाखवली जाणार आहे. हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी एक मोठा सिनेमॅटिक अनुभव ठरण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Dhurandhar 2 UpdatesDhurandhar 2Dhurandhar movieDhurandhar 2 Release dateDhurandhar Teaser

