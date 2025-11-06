English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mahavatar Movie Update: भगवान परशुरामांच्या 'महावतार'साठी विक्की कौशल सज्ज; दारु, मांसाहार सगळंच...

Mahavatar Vicky Kaushal: विक्की कौशलने त्याच्या आगामी 'महावतार' चित्रपटाची तयारी सुरू केली आहे. विकी या चित्रपटासाठी केवळ शारीरिकच नाही तर मानसिकदृष्ट्याही तयारी करणार आहे. एवढेच नाही तर तो त्याच्या दैनंदिन जीवनातही बदल करणार आहे.   

Updated: Nov 6, 2025, 12:10 PM IST
(photo credit - Social Media)

Mahavatar Movie Latest Updates: बॉलिवूडचा लोकप्रिय अभिनेता विक्की कौशल त्याच्या दमदार अभिनयासाठी तसेच ऐतिहासिक भूमिकेसाठी ओळखला जातो. विक्की कौशल अभिनीत 'छावा' चित्रपाटला प्रेक्षकांनी अक्षरशः डोक्यावर उचललं होतं. या चित्रपटातील त्याच्या कामाचं सर्व स्तरांवरुन कौतुक करण्यात अलं. विक्की कौशल त्याच्या प्रत्येक प्रोजेक्टसाठी शारिरीक आणि मानसिक दृष्ट्या खूप कठीण मेहनत घेत असतो. दरम्यानच विक्की एका पौराणिक चित्रपटाची शुटींग सरु करणार असल्याची बतमी उघड झाली आहे. हा चित्रपट भगवान परशुरामांच्या जीवनावर आधारित 'महावतार' चित्रपट आहे. गेल्या वर्षी या दमदार चित्रपटाचा पहिला लूक समोर आला होता आणि तेव्हापासूनच विक्कीच्या महावतार चित्रपटाच्या अपडेट्सची चाहते आतूरतेने वाट पाहत आहेत. 

कोणतीही भूमिका साकारताना विक्की त्या व्यक्तीरेखेचे सगळे गुण आत्मसात करतो. 'छावा'प्रमाणेच आता 'महावतार'साठी विक्की खास तयारीला लागला असून यामध्ये तो शुटींग सुरु होण्याआधी मांसाहार सोडणार त्याशिवाय कोणतेही व्यसन म्हणजेच मद्यपानदेखील करणार नाही. यावेळीस फक्त विक्की कौशलच नाही तर दिग्दर्शक अमर कौशिक यांनीदेखील मांसाहार आणि मद्यपान करणं सोडणार अशी घोषणा केली आहे. अभिनेता विक्की आणि दिग्दर्शक अमर कौशिक यांच्या तर्फे या कृत्याला भगवान परशुरमांच्या प्रतिमेची मर्यादा राखणं म्हणता येईल.

काय म्हणाले दिग्दर्शक अमर कौशिक?
अमर कौशिक म्हणाले, 'महावतार' हा माझ्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा चित्रपट असून माझी जबाबदारीदेखील आहे. भागवान परशुरामांचं पात्र लहानपणापासून माझ्या सोबत असून हा चित्रपट माला देवाने दिलेला आहे, असे मला वाटते". अमर कौशिक आणि विक्की कौशल हे पुर्णपणे भगवंताला समर्पित होऊन काम करताना पाहून चाहते भावूक झाले.   

कधी भेटीस येणार भगवान परशुरामांचा 'माहावतार'?
मांसाहार सोडण्याशिवाय पुढच्या वर्षी एका भव्य पूजा समारंभासह चित्रपटाचं चित्रीकरण सुरु करण्यात येईल. विकी कौशल 2026 च्या अखेरीस "महावतार" चे चित्रीकरण सुरू करेल. चित्रपट पूर्ण होण्यासाठी एक वर्ष लागण्याची शक्यता आसून चित्रपटात भरपूर VFX वापरला जाईल, त्यामुळे पोस्ट-प्रॉडक्शनसाठी किमान सहा महिने लागतील. त्यानुसार 'महावतार' हा भव्य चित्रपट 2028 मध्ये रुपेरी पडद्यावर येईल असे सांगितले जात आहे. आता या भव्य दिव्य चित्रपटाला चाहते कसा प्रतिसाद देतील? हे पाहणे औत्सुक्याचे असले.

