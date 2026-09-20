'गर्दीने घेरलं, मग काचा तोडल्या...' अभिनेत्रीच्या गाडीवर दगडफेक, व्हिडिओ व्हायरल

भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी एका ज्वेलरी शोरूमच्या उद्घाटनासाठी बिहार शरीफमध्ये होती. शोरूमबाहेर गर्दी जमली होती, जी नंतर अनियंत्रित झाली. अभिनेत्री सहभागी झालेल्या कार्यक्रमादरम्यानचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये मोठ्या संख्येने लोक काजलच्या गाडीचा पाठलाग करून ती थांबवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे. नंतर अभिनेत्रीने हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत, आपण ठीक असल्याचे सांगितले. मात्र, मिळालेल्या माहितीनुसार, कार्यक्रमाबाहेर एक अनियंत्रित जमाव जमल्याने संपूर्ण कार्यक्रमाचा विचका झाला.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये, लोकांचा एक मोठा गट तिच्या गाडीचा पाठलाग करत असताना ती अभिनेत्री घटनास्थळावरून निघून जाताना दिसत आहे. यामुळे चाहत्यांना तिची काळजी वाटू लागली. नंतर त्या अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करून आपण ठीक असल्याचे सांगितले. अभिनेत्री एका शोरुमच्या उद्घाटनासाठी बिहारमध्ये होती. अभिनेत्रीला पाहण्यासाठी अनेक नागरिकांची गर्दी जमली होती मिळालेल्या माहितीनुसार अभिनेत्रीला आलेल्या नागरिकांची गर्दी एवढी वाढली की अभिनेत्रीला काहींना बघायला न मिळाल्यामुळे ती गाडीमध्ये असेल या विचाराने तिच्या गाडीची काच फोडली.
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काही काळासाठी परिस्थिती चिघळली, या घटनेत त्यांच्या टोयोटा फॉर्च्युनर गाडीच्या अनेक खिडक्यांचे नुकसान झाले. काजलला कार्यक्रमाच्या ठिकाणाहून बाहेर नेले जात असताना हा गोंधळ सुरू झाला. वाढती गर्दी पाहून शोरूम मालकाने शांतपणे काजलला बाहेर जाण्यास मदत केली. तिला ड्रायव्हरच्या बाजूच्या प्रवेशद्वारातून बाहेर काढण्यात आले, त्यानंतर गाडी वेगाने निघून गेली. अभिनेत्रीने देखील या घटनेनंतर सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे.
काजल राघवानीने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करून चाहत्यांना कळवले की ती सुरक्षित आणि सुखरूप आहे. तिने आपल्या चाहत्यांचे आभारही मानले आणि त्यांना आपले प्रेम व पाठिंबा असाच कायम ठेवण्याचे आवाहन केले. मिळालेल्या वृत्तानुसार, पोलिसांनी सांगितले की कार्यक्रमासाठी प्रशासनाकडून परवानगी घेण्यात आली नव्हती आणि आयोजकांना नोटीस बजावण्यात येईल. तथापि, शोरूम चालकाने हा दावा फेटाळून लावला. त्याने सांगितले की, जिल्हा प्रशासनाला एका पत्राद्वारे कार्यक्रमाची माहिती देण्यात आली होती आणि १७ सप्टेंबर रोजी परवानगीसाठी अर्ज सादर करण्यात आला होता.