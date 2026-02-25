'सगळं करुनही पैश्यासाठी भीक मागावी लागली'; मराठमोळ्या अभिनेत्रीनं मांडली व्यथा

Vidisha Mhaskar: मराठी सिनेसृष्टीतील कलाकारांच्या मानधनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा पुढे आला आहे. अभिनेता शशांक केतकरनंतर आता अभिनेत्री विदिशा म्हसकर हिनेही आपल्या मेहनतीचे पैसे न मिळाल्याची खंत व्यक्त केली. काम करूनही महिनोन्महिने मानधन अडकून राहिल्यामुळे तिला मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरं जावं लागल्याचं तिने सांगितलं. सुरुवातीच्या काळात परिस्थिती इतकी बिकट होती की रोजच्या खर्चाचा विचार करत तणाव वाढत होता. या प्रकरणामुळे मालिकांच्या सेटवरील व्यवहार, निर्माते-कलाकार यांच्यातील करार आणि निर्मात्यांच्या व्यवस्थेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
विदिशा म्हसकर मराठी मालिकांमधील ओळखीचं नाव आहे. बन मस्का, हे मन बावरं, ती फुलराणी, चांदणे शिंपीत जाशी, रंग माझा वेगळा, 36 गुणी जोडी आणि पिंगा गं पोरी पिंगा अशा अनेक मालिकांतून ती प्रेक्षकांसमोर आली. मात्र लोकप्रियता वाढत असतानाच तिला 4-5 महिन्यांचं मानधन मिळालं नाही.
तिच्या मते त्या काळात घरभाडे, प्रवास आणि रोजचा खर्च भागवणं कठीण होत होतं. कामाची प्रशंसा होत असली तरी मेहनतीचे पैसे मागावे लागत असल्याने मानसिक ताण वाढला. आपल्या हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी वारंवार संपर्क करावा लागणं तिला खूप वेदनादायक वाटलं.
विदिशाने सांगितलं की नंतर तिला सातत्याने नवीन कामं मिळू लागली. कार्यक्रम, इव्हेंट्स आणि मालिकांमधून उत्पन्न सुरू झाल्यावर तिने अडकलेल्या पैशांचा विचार सोडून दिला. भविष्यात अधिक संधी मिळतील या विश्वासाने तिने ते मानधन सोडून दिलं.
तिच्या म्हणण्यानुसार त्या अनुभवातून तिने खूप काही शिकलं. उद्योगात काम करताना करार, पेमेंटची वेळ आणि अटी स्पष्ट असणं किती गरजेचं आहे हे जाणवलं.
अभिनेत्रीचं म्हणणं आहे की कलाकार दिवसाचे 12-12 तास काम करतात, त्यामुळे केलेल्या कामाचा मोबदला वेळेवर मिळणं आवश्यक आहे. निर्माते, कलाकार आणि तांत्रिक कर्मचारी यांच्यात स्पष्ट आर्थिक नियम असावेत, अशी मागणी तिने केली.
अभिनेता शशांक केतकरनेही याआधी असेच आरोप केल्यानंतर आता विदिशा म्हसकरच्या वक्तव्यामुळे विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. मनोरंजन क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेकांना हा अनुभव असल्याचं बोललं जात असून, यावर ठोस मार्गदर्शक तत्त्वं असावीत अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.