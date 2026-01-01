English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • काम नाही, पैसे नाही, एकेकाळी देवासमोर ढसाढसा रडायची ही अभिनेत्री, आज आहे कोट्यावधींची मालकीण

काम नाही, पैसे नाही, एकेकाळी देवासमोर ढसाढसा रडायची 'ही' अभिनेत्री, आज आहे कोट्यावधींची मालकीण

'हम पाच' या टीव्ही 'शो'पासून सुपरहिट चित्रपटांमध्ये काम करणरी लोकप्रिय 'ही' अभिनेत्री आज तिचा 47 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. एकेकाळी तिला 12 चित्रपटांमधुन रिजेक्ट करण्यात आलं मात्र आज तिचं Net Worth आणि लेविश लाईफस्टाील पाहून तुम्ही थक्क व्हाल. 

Updated: Jan 1, 2026, 02:09 PM IST
काम नाही, पैसे नाही, एकेकाळी देवासमोर ढसाढसा रडायची 'ही' अभिनेत्री, आज आहे कोट्यावधींची मालकीण

Happy Birthday Vidya Balan: विद्या बालनने शालेय जीवनापासूनच अभिनेत्री होण्याचे स्वप्न पाहिले होते. पण, तिच्या कुटुंबातील कोणीही या क्षेत्रात काम केले नव्हते. तिच्या वडिलांनी तिच्या निर्णयाला पूर्ण पाठिंबा दिला आणि पदवीधर झाल्यानंतर तिने दुसऱ्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करावे असा आग्रह धरला. अभिनेत्रीच्या आईला मात्र हा व्यवसाय आवडत नव्हता. ती विद्याच्या वडिलांना सतत म्हणायची, "तुम्ही तिला हे करण्यापासून का रोखत नाही? अशा प्रकारचे काम दक्षिण भारतीय मुलीला शोभत नाही." कालांतराने विद्याने तिच्या कामाचा अभिनयाचा ठसठशीत ठसा उमटवला मात्र यशाच्या शिखरावर पोहोचण्या आधी तिने बरेच चढउतर पाहिले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

12 चित्रपटांतून रिजेस्ट
40 हिट चित्रपटांमध्ये काम केल्यानंतर, विद्या आता टॉप अभिनेत्रींमध्ये सामील झाली, पण एक काळ असा होता जेव्हा तिला 12 चित्रपटांमधून काढून टाकण्यात आले होते, तिला सगळे दुर्दैवी म्हणत. बहुतेक दिग्दर्शक आणि निर्माते तिला त्यांच्या चित्रपटात घेण्यास कचरत होते. अशा परिस्थितीत विद्याकडे रडण्याशिवाय पर्याय नव्हता. तिची वाईट अवस्था पाहून तिची आई देवाकडे चित्रपटासाठी प्रार्थना करायची. तो काळ तिच्यासाठी खूप कठीण होता. 

अखेर नशिब पालटलं
अखेर दिग्दर्शक प्रदीप सरकार आणि निर्माते विधू विनोद चोप्रा यांनी तिची प्रतिभा ओळखली आणि तिला 'परिणीता' चित्रपटात घेतले. त्यानंतर विद्याच्या कारकिर्दीला सुरुवात झाली. जरी या प्रवासात चढ-उतार आले, तरी तिने कधीही हार मानली नाही. 'परिणीता' या चित्रपटानंतर विद्याला चित्रपटांच्या ऑफर्सचा ओघ येऊ लागला. या चित्रपटाच्या यशामुळे तिच्यावरील "अनलकी" हे लेबलही निघून गेले. 

हे ही वाचा: सौंदर्याची क्रेझ की वेड? 90 दशकात पाकिस्तानी क्रिकेटपटूच्या धक्कादायक वक्तव्याने सोनाली बेंद्रे अस्वस्थ

कोट्यावधींची मालकीण
आज, 204 कोटी रुपयांची मालकीण विद्याला सहा इंटरनेशनल चार फिल्म फेअर आणि दोन नेशनल अवार्डने सन्मानित करण्यात आले आहे. अजूनही ती अनेक ब्रँड्ससाठी काम करते तिची ब्रँड एंडोर्समेंट फी सुमारे 1 कोटी आहे. अभिनेत्रीच्या कार कलेक्शनबद्दल बोलायचे झाले तर, विद्याकडे मर्सिडीज ई-क्लास, सेडान आणि मर्सिडीज-बेंझ सारख्या कार आहेत. विद्याचे मुंबई आणि खार येथे अपार्टमेंट असून अलीकडेच तिचा पती सिद्धार्थने तिला 14 कोटी किमतीचा फ्लॅट भेट दिला होता. 

About the Author
Tags:
vidya balanvidya Balan birthdayhappy birthday Vidya balanvidya balan First Moviecelebrity birthday

इतर बातम्या

नवं वर्षं, नवं घर! MHADA सोडतीची 2026 मधील पहिली बातमी; मुं...

महाराष्ट्र बातम्या