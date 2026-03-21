विजय आणि रश्मिका यांनी चिमुकल्या चाहत्याला दिलेला शब्द निभावला, घरी बोलावून दिला मान ! Video Viral

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सर्वात लोकप्रिय जोड्या म्हणजे रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा. या दोघांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत, तसेच त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य सुद्धा अनेक वेळा चर्चेचा विषय बनले आहे. काही महिन्यांपूर्वी या जोडीने आपल्या चाहत्यांना एक सुखद धक्का दिला, जेव्हा त्यांनी आपल्या वैवाहिक जीवनाची घोषणा केली आणि शाही लग्नाची शानदार तयारी केली. त्यांच्या लग्नाची चर्चा महिना-भर सुरू होती आणि त्याचे प्रचंड चर्चाही झाल्या.
विजय आणि रश्मिकाने त्यांच्या लग्नात केवळ कुटुंबीय आणि मित्रांनाच नाही, तर आपल्या चाहत्यांनाही सामील केले. दोघांनी खास सोहळ्याचे आयोजन केलं, ज्यात त्यांनी आपल्या काही निवडक चाहत्यांची भेट घेतली, त्यांच्यासोबत जेवण घेतलं आणि त्यांच्यासोबत काही खास क्षण घालवले. त्यांच्या या चांगल्या वागणुकीमुळे अनेक लोक खुश झाले, मात्र त्यानंतर एक गोड गोष्ट घडली.
सामाजिक मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला, ज्यात एका चिमुकल्या चाहत्याने विजय आणि रश्मिका यांच्याशी संवाद साधताना गोड तक्रार केली होती. त्या छोट्या चाहत्याने विचारलं, 'तुम्ही सर्वांना लग्नाला बोलवलं, मग मी तुमची फॅन नाही का?' ही गोड तक्रार केल्यावर विजय आणि रश्मिकाने तिला प्रचंड प्रेमाने उत्तर दिलं. विजयने तिला सांगितलं, 'तू घरी जेवायला ये, आमच्याकडे.' या छोट्या चाहत्याच्या गोड तक्रारीची दखल घेत, विजय आणि रश्मिका यांनी तिला थेट आपल्या घरी आमंत्रित केलं.
या चिमुकल्या चाहत्याला विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना यांनी त्यांच्या हैदराबादमधील घरामध्ये आमंत्रित केलं. तेथील स्वागत अतिशय गोड आणि जंगी होते. विजयच्या कुटुंबाने या चिमुकल्या पाहुण्याचे आदरातिथ्य केले आणि त्यांना सर्वतोपरी मदत केली. रश्मिका आणि विजय यांच्यासोबतच, विजयच्या आईने देखील त्या लहानग्या चाहत्याला लाड केले. रश्मिका आणि विजय यांनी तिच्यासोबत वेळ घालवला, गप्पा मारल्या आणि खेळलेही. यावेळी त्या चिमुकल्या चाहत्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाचे भाव दिसत होते.
रश्मिकाने सोशल मीडियावर या भेटीचे काही क्षण शेअर करत त्या चिमुकल्या चाहत्याला ‘स्पेशल गेस्ट’ म्हणून संबोधले. या सोहळ्यात विजय, रश्मिका आणि इतर कुटुंबिय, एकत्र जेवताना दिसत आहेत. ते सर्वजण चिमुकल्या चाहत्याच्या कुटुंबासोबत डायनिंग टेबलवर बसून जेवणाचा आस्वाद घेत आहेत. या घटनेने चांगला संदेश दिला की, एक सुपरस्टार असला तरी, त्याचे वर्तन, प्रेम आणि आदर हे त्याच्या असलेल्या उच्चतेपेक्षा जास्त महत्त्वाचे असतात.
या सुंदर भेटीचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाले आहेत. चाहत्यांनी आणि नेटीझन्सनी विजय आणि रश्मिकाच्या या वागणुकीचे कौतुक केले आहे. अनेकांनी 'सुपरस्टार असूनही त्यांचे पाय जमिनीवर आहेत,' अशा प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. हे प्रशंसा करणारे शब्द त्यांच्याबद्दलचा आदर दर्शवतात, कारण त्यांचे वागणे आणि चेहऱ्यावरचा स्वाभाविक आनंद आणि मृदुता पाहून चाहते प्रभावित झाले आहेत.
रश्मिका आणि विजय देवरकोंडाचे हे आदरातिथ्य आणि प्रेम त्यांच्या प्रेक्षकांमध्ये एक सकारात्मक संदेश देत आहे. त्यांच्या या प्रेमळ वागणुकीमुळे त्यांचे चाहते एकच आवाजात म्हणत आहेत की, 'तुम्ही सुपरस्टार असतानाही, तुमचं वागणं सर्वसामान्य लोकांसारखं आहे, आणि यामुळे तुमचं स्थान अधिक उंचावलं आहे.'
विजय आणि रश्मिकाने या भेटीच्या माध्यमातून एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे की, प्रसिद्धी आणि स्टारडम असतानाही माणुसकी आणि प्रेमाचे महत्त्व सर्वोच्च आहे. चाहत्यांसोबत थोडा वेळ घालवणे, त्यांना सन्मान देणे, आणि त्यांचं आदरपूर्वक स्वागत करणं हे सुपरस्टार्सना खऱ्या अर्थाने मोठं बनवतं.