2 फेब्रुवारीला ठरलेला मुहूर्त टाळण्यात आला; नेमके कारण काय?

दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील ‘पॉवर कपल’ म्हणून ओळखले जाणारे रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांचे लग्न सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चेत आहे. काल रात्रीपासूनच इंटरनेटवर अफवा पसरल्या होत्या की, आज म्हणजेच २ फेब्रुवारीला उदयपूरमध्ये हे जोडपं लग्नगाठ बांधणार आहे. एका सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरने उदयपूर पॅलेसचा व्हिडिओ शेअर करून या चर्चेला प्रचंड वेग दिला होता.
सकाळी या व्हिडिओद्वारे दावा केला गेला की उदयपूर पॅलेसमध्ये एका मोठ्या सेलिब्रिटी लग्नाची तयारी सुरू आहे आणि ते सेलिब्रिटी रश्मिका आणि विजयच आहेत. या बातमीनंतर चाहत्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली होती. काही सोशल मीडिया यूजर्सनी लग्नाच्या सजावटीचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करून चर्चेला आणखी उष्मा दिला. मात्र, ‘बॉलिवूड हंगामा’ने दिलेल्या ताज्या वृत्तानुसार, रश्मिका मंदानाने या अफवांवर स्पष्टपणे विराम दिला आहे. तिने स्वतः या बातम्यांचे खंडन केले असून आज तिचं लग्न नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
आजच्या अफवांना विराम मिळाला असला, तरी चाहत्यांची उत्सुकता कमी झालेली नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हे जोडपं आज नाही तर २६ फेब्रुवारीला लग्नगाठ बांधण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी या दोघांनी एका खाजगी समारंभात गुपचूप साखरपुडा उरकला असल्याचेही अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये सांगितले गेले होते, मात्र अधिकृत पुष्टी अद्याप मिळालेली नाही.
रश्मिका आणि विजय यांची ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री पहिल्यांदा ‘गीता गोविंदम’ (2018) चित्रपटात दिसली होती. या चित्रपटातील त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांचे मन जिंकले आणि लगेचच चाहत्यांमध्ये अफवा पसरू लागल्या की या जोडप्याचा खरा संबंध आहे. त्यानंतर ‘डिअर कॉम्रेड’ (2019) आणि इतर काही चित्रपटांमध्येही त्यांची जोडी दिसली, ज्यामुळे ऑन-स्क्रीन तसेच ऑफ-स्क्रीन दोन्ही ठिकाणी त्यांच्या नात्याबाबत चर्चा रंगत राहिली.
सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र दिसणे, सोशल मीडियावर परस्पर समर्थन दर्शवणे, सुट्ट्यांतील फोटो शेअर करणे या गोष्टींमुळे चाहत्यांना खात्री आहे की हे दोघं खऱ्या आयुष्यातही एकमेकांसाठी खास आहेत. तरीही, विजय आणि रश्मिकाने नेहमीच आपले वैयक्तिक आयुष्य गुप्त ठेवले आहे, त्यामुळे त्यांच्या नात्याबाबत अधिकृत घोषणा अजूनही बाकी आहे.
रश्मिकाच्या ताज्या स्पष्टिकरणानंतर आज उदयपूरमध्ये लग्नसोहळा होणार नसल्याचं ठळकपणे समोर आलं आहे. मात्र सोशल मीडियावर चर्चेत अजूनही वारे वाहत आहेत आणि चाहत्यांची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात संभाव्य लग्नाची तारीख जाहीर होण्याची शक्यता आहे, आणि प्रेक्षक व चाहत्यांना ह्या अफवा अधिकृत पावलं टाकण्याची वाट पाहत आहेत.
या जोडप्याच्या नात्याचा प्रवास ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्रीपासून रियल लाइफ एंगेजमेंटपर्यंत प्रेक्षकांसाठी आणि चाहत्यांसाठी एक प्रेरणादायी कथा ठरली आहे. चाहत्यांची उत्सुकता आणि सोशल मीडियावरील चर्चा यामुळे रश्मिका – विजयचं लग्न सध्या सर्वांनाच लक्षात आलेलं चर्चेचा विषय बनलं आहे.