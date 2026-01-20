विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदानाचा फेब्रुवारीत विवाह? अभिनेत्रीने दिलं स्पष्ट उत्तर

दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील पॉवर कपल म्हणून ओळखले जाणारे विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून दोघं प्रेमात असून, त्यांच्या नात्याबाबत चाहत्यांमध्ये सतत उत्सुकता आहे. विजय आणि रश्मिकाने 'डिअर कॉम्रेड' आणि 'गीता गोविंदम' या सिनेमांमध्ये एकत्र काम केले आहे. विशेष म्हणजे, 'गीता गोविंदम'मुळे रश्मिका प्रेक्षकांच्या मनात नॅशनल क्रश म्हणून पोहोचली, तर 'पुष्पा'मधील श्रीवल्लीची भूमिका तिला आणखी मोठी प्रसिद्धी दिली.
यावर्षी त्यांच्या अफेअरच्या चर्चांनंतर, लग्नाच्या चर्चांनाही जोर मिळालेला दिसतो. अफवांनुसार, 26 फेब्रुवारी रोजी विजय आणि रश्मिका उदयपूरमध्ये लग्नगाठ बांधणार आहेत. या चर्चांना अजून दम मिळाला आहे कारण नुकतंच दोघांनी इटलीतील रोम येथे नवीन वर्षाचे स्वागत केले, जेथे त्यांच्या सोबत मित्रपरिवारही होता. या प्रवासाच्या फोटो आणि अपडेट्सने चाहत्यांच्या उत्सुकतेला भर टाकली.
यावेळी विजयने सोशल मीडियावर रश्मिकाची झलक दिसणारे फोटो पोस्ट केले. हे फोटो पाहून चाहत्यांमध्ये लगेचच लग्नाच्या चर्चांना जास्तृत्फळितपणा मिळाला. रोममधून परतताना दोघंही एकत्र दिसले, ज्यामुळे त्यांच्या लग्नाच्या अफवांना बळ आले आहे.
दरम्यान, एका दाक्षिणात्य चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत रश्मिकाला फेब्रुवारीतील लग्नाच्या चर्चांवर प्रश्न विचारला गेला. त्यावर तिने स्पष्टपणे सांगितले, 'या अफवा गेल्या चार वर्षांपासून सुरु आहेत, बरोबर ना? आणि लोक अजूनही हाच प्रश्न विचारत आहेत. ते याचीच वाट पाहत आहेत. आज मी सांगते की योग्य वेळ असेल तेव्हाच मी याबद्दल बोलेन. मी यावर आता ऑफ कॅमेरा चर्चा करेन, पण कॅमेऱ्यासमोर नाही.'
रश्मिकाच्या या वक्तव्यानंतर, चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे, परंतु लग्नाबाबत अधिकृत पुष्टी अजून मिळालेली नाही. तसेच, विजय आणि रश्मिकाची सोशल मीडिया पोस्ट्स आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमधील एकत्र उपस्थिती ही चर्चांना नवीन उधाण देत आहे.
विशेष म्हणजे, विजय आणि रश्मिकाचा रील आणि रिअल लाइफ कम्बिनेशन दोघांनाही चाहत्यांसमोर खूप आकर्षक वाटतो. या जोडप्याच्या आगामी वर्षातील निर्णय आणि संभाव्य लग्नाबाबत चाहत्यांच्या नजर टिकी राहणार आहे.