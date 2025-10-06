English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मोठी बातमी! विजय देवरकोंडाच्या गाडीचा अपघात

टॉलिवूडचा लोकप्रिय अभिनेता विजय देवरकोंडाचा एक रस्ते अपघात झाला आहे. या अपघातामुळे चाहत्यांना अभिनेत्याची जास्त काळजी वाटत आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 6, 2025, 08:29 PM IST
मोठी बातमी! विजय देवरकोंडाच्या गाडीचा अपघात
Vijay Deverakonda Car Accident

लोकप्रिय टॉलिवूड अभिनेता विजय देवरकोंडा जोगुलंबा गडवाल जिल्ह्यात अपघात झाला आहे. ही घटना हैदराबाद-बेंगळुरू महामार्गावर, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 44 वर घडली. विजयच्या कारला मागून दुसऱ्या कारने धडक दिली. विजय देवरकोंडा पुट्टपर्तीहून हैदराबादला परतत होते. रविवारी जोगुलंबा गडवाल जिल्ह्यातील उंडावल्ली मंडळातील वरसिद्धी विनायक लीफ मिलजवळ हा अपघात झाला. वृत्तानुसार, त्यांच्या कारचे किरकोळ नुकसान झाले, परंतु सुदैवाने, अभिनेता किंवा त्याच्यासोबत प्रवास करणाऱ्या इतर कोणालाही दुखापत झाली नाही.

Add Zee News as a Preferred Source

दुसऱ्या कारचा चालक धडकेनंतर थांबण्याऐवजी हैदराबादकडे पळून गेला. विजयच्या चालकाने ताबडतोब स्थानिक पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी तक्रार दाखल करून तपास सुरू केला आहे. गुन्हेगाराला न्याय मिळवून देण्यासाठी अधिकारी आता फरार चालकाचा शोध घेत आहेत. अपघात असूनही, विजय देवरकोंडा खंबीर राहिला आणि हैदराबादला सुरक्षित पोहोचला. त्याच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर सुटकेचा नि:श्वास सोडला आणि अभिनेत्याच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना केली. एका चाहत्याने लिहिले, "देवाचे आभार, विजय सर सुरक्षित आहेत. गाडी चालवताना काळजी घ्या." विजय देवेराकोंडा हा दक्षिण चित्रपटसृष्टीतील तरुण स्टार्सपैकी एक आहे. "RZA," "महानती," आणि "फॅमिली स्टार" सारख्या त्याच्या चित्रपटांनी त्याला घराघरात लोकप्रिय केले आहे.

विजय देवरकोंडाच्या अपघाताचा व्हिडीओ

विजय देवरकोंडा आणि रश्मिकाचे लग्न

जरी विजय आणि रश्मिकाने सोशल मीडियावर त्यांच्या साखरपुड्याची जाहीर घोषणा केलेली नाही, तरी विजयच्या टीमने शनिवारी या वृत्ताला दुजोरा दिला. सूत्रांचे म्हणणे आहे की ही साखरपुडा विजयच्या हैदराबाद येथील घरी झाला होता आणि त्यात फक्त जवळचे कुटुंबीय उपस्थित होते.

नात्याची अफवा कुठून सुरू झाली?

विजय आणि रश्मिकाच्या नात्याची अफवा २०१८ च्या रोमँटिक नाटक गीता गोविंदममध्ये पहिल्यांदा एकत्र काम केल्यापासून सुरू झाली. त्यावेळी रश्मिकाने तिचा किरिक पार्टीचा सह-कलाकार रक्षित शेट्टीशी लग्न केले होते. रश्मिका आणि रक्षितने जुलै २०१७ मध्ये लग्न केले. तथापि, "गीता गोविंदम" प्रदर्शित झाल्यानंतर फक्त एक महिन्यानंतर त्यांची साखरपुडा रद्द करण्यात आली.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
vijay deverakondaVijay Deverakonda accidentVijay Deverakonda car accidentVijay Deverakonda road accidentvijay deverakonda rashmika mandanna

इतर बातम्या

'बिकीनी घालून फोटो टाकते अन् लोक...'बिकिनी घालण्य...

मनोरंजन