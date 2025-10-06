मोठी बातमी! विजय देवरकोंडाच्या गाडीचा अपघात

लोकप्रिय टॉलिवूड अभिनेता विजय देवरकोंडा जोगुलंबा गडवाल जिल्ह्यात अपघात झाला आहे. ही घटना हैदराबाद-बेंगळुरू महामार्गावर, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 44 वर घडली. विजयच्या कारला मागून दुसऱ्या कारने धडक दिली. विजय देवरकोंडा पुट्टपर्तीहून हैदराबादला परतत होते. रविवारी जोगुलंबा गडवाल जिल्ह्यातील उंडावल्ली मंडळातील वरसिद्धी विनायक लीफ मिलजवळ हा अपघात झाला. वृत्तानुसार, त्यांच्या कारचे किरकोळ नुकसान झाले, परंतु सुदैवाने, अभिनेता किंवा त्याच्यासोबत प्रवास करणाऱ्या इतर कोणालाही दुखापत झाली नाही.
दुसऱ्या कारचा चालक धडकेनंतर थांबण्याऐवजी हैदराबादकडे पळून गेला. विजयच्या चालकाने ताबडतोब स्थानिक पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी तक्रार दाखल करून तपास सुरू केला आहे. गुन्हेगाराला न्याय मिळवून देण्यासाठी अधिकारी आता फरार चालकाचा शोध घेत आहेत. अपघात असूनही, विजय देवरकोंडा खंबीर राहिला आणि हैदराबादला सुरक्षित पोहोचला. त्याच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर सुटकेचा नि:श्वास सोडला आणि अभिनेत्याच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना केली. एका चाहत्याने लिहिले, "देवाचे आभार, विजय सर सुरक्षित आहेत. गाडी चालवताना काळजी घ्या." विजय देवेराकोंडा हा दक्षिण चित्रपटसृष्टीतील तरुण स्टार्सपैकी एक आहे. "RZA," "महानती," आणि "फॅमिली स्टार" सारख्या त्याच्या चित्रपटांनी त्याला घराघरात लोकप्रिय केले आहे.
Vijay Deverakonda’s Car in Minor Accident — All Safe
A Lexus carrying Vijay Deverakonda and his family was involved in a small accident near Undavalli in Gadwal district after a Bolero reportedly took a sudden right turn. pic.twitter.com/bTyXyvNYrJ
— Aristotle (@goLoko77) October 6, 2025
जरी विजय आणि रश्मिकाने सोशल मीडियावर त्यांच्या साखरपुड्याची जाहीर घोषणा केलेली नाही, तरी विजयच्या टीमने शनिवारी या वृत्ताला दुजोरा दिला. सूत्रांचे म्हणणे आहे की ही साखरपुडा विजयच्या हैदराबाद येथील घरी झाला होता आणि त्यात फक्त जवळचे कुटुंबीय उपस्थित होते.
विजय आणि रश्मिकाच्या नात्याची अफवा २०१८ च्या रोमँटिक नाटक गीता गोविंदममध्ये पहिल्यांदा एकत्र काम केल्यापासून सुरू झाली. त्यावेळी रश्मिकाने तिचा किरिक पार्टीचा सह-कलाकार रक्षित शेट्टीशी लग्न केले होते. रश्मिका आणि रक्षितने जुलै २०१७ मध्ये लग्न केले. तथापि, "गीता गोविंदम" प्रदर्शित झाल्यानंतर फक्त एक महिन्यानंतर त्यांची साखरपुडा रद्द करण्यात आली.