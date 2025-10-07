English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'माझं डोकं फार ठणकतंय, आताच...', अपघातानंतर विजय देवरकोंडाची सोशल मीडिया पोस्ट, 'झोप अन्...'

Vijay Deverakonda Car Accident: तेलंगणामधील जोगुलंबा गडवाल जिल्ह्याजवळ अभिनेता विजय देवरकोंडाचा अपघात झाला आहे. अपघातातून सुखरुप बचावल्यानंतर त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत माहिती दिली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 7, 2025, 07:05 AM IST
Vijay Deverakonda Car Accident: तेलंगणामधील जोगुलंबा गडवाल जिल्ह्याजवळ अभिनेता विजय देवरकोंडाचा अपघात झाला. कारचा अपघात झाल्यानंतर विजय देवरकोंडाने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत चाहत्यांना प्रकृतीबद्दल माहिती दिली आहे. विजय देवरकोंडा सुदैवाने या अपघातातून बचावला आहे. त्याने पोस्टमध्ये अपघातामुळे चिंता लागलेल्या चाहत्यांना आपलं डोकं फार ठणकत असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र हे सांगताना त्याने फार चिंता करण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे. 

'अर्जुन रेड्डी' चित्रपटातील अभिनेत्याने म्हटलं आहे की, "सर्व काही ठीक आहे. गाडीचा अपघात झाला, पण आम्ही सर्व ठीक आहोत. गेलो आणि स्ट्रेंथ वर्कआउटही केला आणि आताच घरी परतलो. माझं डोकं दुखत आहे, पण बिर्याणी आणि झोप बरं करु शकत नाहीत अशी कोणतही गोष्ट नाही. तुम्हा सर्वांना माझ्याकडून मिठी आणि खूप प्रेम. बातम्यांमुळे फार त्रस्त होऊ नका".

सोमवारी तेलंगणामध्ये प्रवास करताना विजय देवरकोंडाच्या कारचा अपघात झाला. जोगुलंबा गडवाला जिल्ह्यातील उंडावल्लीजवळ हा अपघात झाला. पुट्टपर्तीहून हैदराबादला जात असताना अचानक दुसरं वाहन वळलं आणि अभिनेत्याच्या कारला धडकलं. परंतु सुदैवाने कोणीही जखमी झालं नाही.

पोलिसांनी अपघाताबद्दल अधिक माहिती देताना म्हटले आहे की, "अभिनेता विजय देवरकोंडा दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास पुट्टपर्तीहून हैदराबादला जात असताना समोरून येणारी एक बोलेरो गाडी अचानक उजवीकडे वळली, ज्यामुळे त्यांची गाडी डाव्या बाजूला धडकली. विजय आणि इतर दोघेजण कारमध्ये होते. सुदैवाने, कोणीही जखमी झाले नाही. त्यांनी ताबडतोब दुसरं वाहन घेतलं. त्यांच्या टीमने विम्याच्या उद्देशाने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे".

अपघातावेळी विजय देवेराकोंडा गाडीतच होता. पण सुदैवाने त्याला कोणतीही दुखापत झालेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. गाडीचे फक्त किरकोळ नुकसान झालं आहे. गाडीतील सर्व प्रवासी सुरक्षित असल्याची माहिती आहे. 

अपघातानंतरही विजय देवरकोंडाने सकारात्मक वृत्ती दाखवली आहे. त्याने घरी पोहोचल्यानंतर व्यायाम केल्याचं सांगितलं आहे. अभिनेत्याने त्याच्या पोस्टमध्ये चाहत्यांनी अनावश्यक काळजी करू नये असं आवाहनही केलं आहे. 

अपघाताच्या आदल्या दिवशी देवेराकोंडा त्याच्या कुटुंबासह श्री सत्य साई बाबांच्या प्रशांती निलयम आश्रमात गेला होता. घटनेनंतर, त्याने त्वरित पर्यायी वाहतुकीची व्यवस्था केली आणि वेळ न दवडता आपले पुढील कार्यक्रम सुरु ठेवले.

 

FAQ

1) विजय देवरकोंडाच्या कार अपघाताबद्दल मुख्य माहिती काय आहे?
विजय देवरकोंडा यांची कार ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी (सोमवार) संध्याकाळी तेलंगणातील जोगुलांबा गडवाल जिल्ह्यातील उंडावली जवळील राष्ट्रीय महामार्ग ४४ वर अपघातात सामील झाली. ते पुट्टपार्थीहून हैदराबादकडे जात असताना त्यांची लेक्सस कार अचानक उजवीकडे वळलेल्या बोलरो वाहनाशी धडकली, ज्यामुळे कारला किरकोळ नुकसान झाले.

2) अपघात कसा घडला?
अपघात सुमारे दुपारी ३ वाजता घडला. विजय देवरकोंडा आणि त्यांच्यासोबत दोन जण होते. बोलरो चालकाने अचानक वळण घेतल्याने धडक झाली. अपघातानंतर त्यांच्या टीमने विमा दाव्यासाठी पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली आणि विजय यांनी दुसऱ्या वाहनात बसून प्रवास सुरू केला.

3) विजय देवरकोंडा जखमी झाला का?
विजय देवरकोंडा आणि इतर कोणीही गंभीर जखमी झाले नाहीत. त्यांना फक्त डोक्याला किरकोळ वेदना होत्या, ज्याबद्दल त्यांनी स्वतः सांगितले की ते गंभीर नाहीत.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

