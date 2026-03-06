English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
विजय देवरकोंडाने सांगितले लग्नानंतरचे प्लॅन्स ; 'आता आम्ही थेट Underground होणार...'

Rashmika-Vijay After marriage plans : लग्नाचा शाही सोहळा संपल्यानंतर, पुढचा प्लॅन काय? विजयने उघड करून सांगितलं.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 6, 2026, 10:16 AM IST
दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील सर्वात चर्चित जोडपं विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना आता अधिकृतपणे ‘मिस्टर अँड मिसेस’ झाले आहेत. 26 फेब्रुवारीला उदयपूरच्या राजेशाही थाटात पार पडलेल्या लग्नसोहळ्यानंतर, 4 मार्च रोजी हैदराबादमधील ‘ताज कृष्णा’ हॉटेलमध्ये या जोडप्याने भव्य रिसेप्शन पार्टी दिली.

रिसेप्शनसोहळा अत्यंत शाही आणि भव्य होता. या कार्यक्रमात रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा दोघांचेही लूक चर्चेचा विषय ठरला. रश्मिकाने काळी किनार असलेली गडद लाल रंगाची सिल्क साडी परिधान केली होती, तिच्या गळ्यात जड सुवर्णालंकार, कमरेवर कमरपट्टा, लांब सडक वेणी आणि भांगात भरलेला शेंदूर तिचा हा अंदाज खऱ्या अर्थाने तेलगू राज्यांची नवी सून भासत होता. विजयने पारंपारिक दाक्षिणात्य पांढऱ्या रंगाची धोती आणि शॉर्ट कुर्ता घातला होता. त्याचा साधेपणा आणि सरळसोट अंदाज चाहत्यांच्या मनाला फार भावला.

रिसेप्शनच्या धावपळीत मीडियाने विजयला विचारले की लग्नानंतर पुढचा प्लॅन काय आहे. विजयने आपल्या खास राऊडी अंदाजात उत्तर दिलं, 'आम्ही आता ही सर्व सेलिब्रेशन्स संपण्याची वाट पाहत आहोत. एकदा का हे सगळं आटोपलं की, आम्ही दोघंही थेट अंडरग्राउंड होणार आहोत आणि एकदम शांत राहणार आहोत. तुम्हा सर्वांचे आभार!'

विजयच्या या विधानाचा अर्थ स्पष्ट आहे की गेल्या काही दिवसांपासून कॅमेऱ्यांच्या फ्लॅशलाईटमध्ये वावरणारे हे दोघं आता काही काळ जगापासून दूर जाऊन आपले खासगी आयुष्य आणि नवीन प्रवासाचा आनंद घेणार आहेत. रिसेप्शननंतर हे जोडपं आता त्यांच्या करिअरवर आणि संसारावर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी छोटा ब्रेक घेणार आहे.

लग्नानंतर, जोडप्याने प्रथम आपल्या गावी जाऊन चाहत्यांसोबत जेवणाचा आस्वाद घेतला. या सोहळ्यात चाहत्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून विजय आणि रश्मिकाला शुभेच्छा दिल्या. त्यानंतर हैदराबादमध्ये भव्य रिसेप्शन पार पडला, ज्याला दाक्षिणात्य आणि बॉलिवूडमधील अनेक दिग्गज कलाकारांनी हजेरी लावली होती. या सोहळ्यात राम चरण, अल्लू अर्जुन, रकुल प्रीत सिंग आणि इतर अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित होते.

या रिसेप्शनसोहळ्यात पाहायला मिळालं की विजय आणि रश्मिका खऱ्या अर्थाने एकमेकांसाठी बनलेले आहेत. या दोघांच्या हातात हात घालून येणारा प्रत्येक क्षण चाहत्यांसाठी खास अनुभव ठरला. सोशल मीडियावर या सोहळ्याचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत, ज्यात रश्मिकाची पारंपारिक साडी, विजयची साधेपणाची पांढरी धोती आणि दोघांचे आनंदी चेहरे फॅन्सना खूप भावत आहेत.

या रिसेप्शननंतर, विजय आणि रश्मिका आता आपले खासगी जीवन आणि करिअरवर लक्ष देण्यासाठी थोडा वेळ स्वतःसाठी राखून ठेवणार आहेत. चाहत्यांना त्यांच्या आयुष्यातील पुढच्या अध्यायाची उत्सुकता नक्कीच राहणार आहे.

