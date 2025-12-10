English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘धुरंधर’ पाहून विजय देवरकोंडा थक्क! रणवीरवर दिली भन्नाट रिअॅक्शन

धुरंधर पाहून विजय देवरकोंडा काय म्हणाला? जाणून घ्या…  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 10, 2025, 08:16 PM IST
‘धुरंधर’ पाहून विजय देवरकोंडा थक्क! रणवीरवर दिली भन्नाट रिअॅक्शन

Vijay Deverkonda Reaction on Dhurandhar: बॉलिवूडचा उर्जावान अभिनेता रणवीर सिंहचा बहुप्रतीक्षित ‘धुरंधर’ हा सिनेमा 5 डिसेंबरला प्रदर्शित झाला आणि क्षणातच बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरला. आदित्य धर यांच्या दिग्दर्शनात तयार झालेला हा गँगस्टर-ड्रामा प्रेक्षकांना पहिल्या शोपासून खिळवून ठेवण्यात यशस्वी ठरला आहे. दमदार कलाकार, थरारक अॅक्शन, दर्जेदार सिनेमॅटोग्राफी आणि प्रभावी संगीत यांच्या जोरावर *‘धुरंधर’*ने रिलीजच्या काही दिवसांतच विक्रमी कमाईचा टप्पा गाठला आहे.

चित्रपटात रणवीर सिंहने 'द रॅथ ऑफ गॉड' या कोडनेम असलेल्या अत्यंत धोकादायक आणि बुद्धिमान रॉ एजंटची भूमिका साकारली आहे. त्याच्या अॅक्शन सीनना प्रेक्षकांनी भरभरून टाळ्या दिल्या आहेत. चित्रपटात संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल आणि आर. माधवनही महत्वपूर्ण भूमिकेत दिसतात आणि सर्वांनी आपल्या अभिनयाची छाप सोडली आहे. विशेषतः अक्षय खन्नाच्या परफॉर्मन्सची सोशल मीडियावर भरभरून प्रशंसा होत आहे.

रिलीजनंतर काही तासांतच ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबवर #DhurararReview, #RanveerAsRAWAgent असे हॅशटॅग ट्रेंड होताना दिसले. अनेक फॅन रिव्ह्यूज, रील्स आणि रिअॅक्शन व्हिडिओज सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. या दरम्यान साऊथचा सुपरस्टार विजय देवरकोंडा यानेही ‘धुरंधर’ पाहिला आणि त्याची प्रतिक्रिया आता सर्वत्र चर्चेत आली आहे.

विजय देवरकोंडाची रिअॅक्शन सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत

विजय देवरकोंडाने आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर ‘धुरंधर’ पाहिल्याची माहिती देत खास पोस्ट शेअर केली. त्याने लिहिलं  'काल रात्री धुरंधर पाहिला. खूप मजा आली!' यानंतर रणवीर व टीमला वाहिलेली त्याची प्रशंसा सोशल मीडियावर क्षणात व्हायरल झाली. तो पुढे म्हणतो 'पोरांनी अक्षरशः आग लावली. संपूर्ण टीमला भरभरून प्रेम आणि अभिनंदन.' त्याची ही उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया बॉलिवूड आणि साऊथ दोन्ही इंडस्ट्रीतील प्रेक्षकांना भावली आहे. चाहत्यांनीही कमेंटमध्ये “साऊथ स्टारचा भारतीय सिनेमाला सलाम!”, “विजयची खरी स्पोर्ट्समनशिप!” अशा प्रतिक्रिया दिल्या.

‘धुरंधर’ची बॉक्स ऑफिसवर दणदणीत कामगिरी

पहिल्या विकेंडपासूनच चित्रपटाने महसुलात मोठी उडी मारली. मोठ्या शहरांपासून ते ग्रामीण भागातील थिएटरमध्येही गर्दी पाहायला मिळत आहे. अनेक शो हाऊसफुल्ल जात आहेत.

