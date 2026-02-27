विजय देवरकोंडाच्या भावाची रश्मिकासाठी खास पोस्ट म्हणाला 'आमच्या कुटुंबातील...'

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रश्मिका मंदानाने विजय देवरकोंडासोबत नवे आयुष्य सुरू केले आहे; तिच्या दीराने सोशल मीडियावर खास संदेश देत आनंद व्यक्त केला.

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 27, 2026, 04:39 PM IST
चित्रपटसृष्टी आणि सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून एकच नाव चर्चेत आहे Vijay Deverakonda आणि Rashmika Mandanna. अनेक महिन्यांपासून त्यांच्या नात्याबाबत विविध चर्चा रंगत होत्या. दोघेही अनेक कार्यक्रमांमध्ये एकत्र दिसत असले तरी त्यांनी कधीही आपल्या नात्याची अधिकृत घोषणा केली नव्हती. मात्र अखेर लग्नाच्या काही दिवस आधी रश्मिकाने चाहत्यांसमोर आपल्या नात्याची कबुली देत विवाहबंधनात अडकत असल्याचे सांगितले आणि चाहत्यांना आनंदाचा धक्का दिला.

उदयपूरमध्ये शाही विवाहसोहळा

26 फेब्रुवारी 2026 रोजी राजस्थानमधील नयनरम्य Udaipur येथे आलिशान ITC Grand Bharat रिसॉर्टमध्ये या दोघांचा शाही विवाह सोहळा पार पडला. लेक सिटी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उदयपूरच्या सुंदर वातावरणात पारंपरिक पद्धतीने हा विवाह संपन्न झाला. या सोहळ्यासाठी दोन्ही कुटुंबातील जवळचे सदस्य आणि चित्रपटसृष्टीतील निवडक मित्रमंडळी उपस्थित होती. कार्यक्रमात गोपनीयता राखण्यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. हॉटेल परिसरात खासगी सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्यात आले होते.

पारंपरिक तेलुगू पद्धतीने विधी

लग्नाची सुरुवात गणेश पूजेसह झाली. त्यानंतर तेलुगू अंगवस्त्रम विधी आणि पारंपरिक कोडवा पद्धतीने विवाह सोहळा पार पडला. 23 फेब्रुवारीपासूनच लग्नाचे विविध कार्यक्रम सुरू झाले होते. हळदी, मेहेंदी आणि संगीत समारंभाची झलक दोघांनी सोशल मीडियावर शेअर केली होती. लग्नानंतर पाहुण्यांना हॉटेलबाहेर काजूकतली वाटण्यात आल्याचीही चर्चा रंगली. विशेष म्हणजे, लग्नाच्या दरम्यान ‘विरोश प्रीमियर लीग’ नावाचा मैत्रीपूर्ण क्रिकेट सामना आयोजित करण्यात आला होता, ज्यात कुटुंबीय आणि मित्रांनी उत्साहाने सहभाग घेतला.

पारंपरिक वेशभूषेत आकर्षक अंदाज

विवाह मंडप झेंडू आणि चमेलीच्या फुलांनी सुंदररित्या सजवण्यात आला होता. पारंपरिक वातावरणात हा सोहळा पार पडला. विजयने रेशमी धोतर आणि अंगवस्त्रम परिधान केले होते, तर रश्मिकाने आकर्षक कांजीवरम साडी नेसून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. साधेपणातही देखणेपणा आणि पारंपरिकतेत आधुनिकतेची झलक त्यांच्या लूकमध्ये दिसून आली.

आनंद देवरकोंडाची भावनिक पोस्ट

विजयचा भाऊ Anand Deverakonda याने या लग्नानिमित्त खास पोस्ट शेअर करत आपल्या नव्या वहिनीचे स्वागत केले. त्याने रश्मिकाला “वदिना” (तेलुगूमधील वहिनीसाठी वापरला जाणारा शब्द) म्हणत भावनिक शब्दांत भावना व्यक्त केल्या.

त्याने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले, 'अनेकदा चाहते ‘वदिना, एला उन्नरू?’ असे म्हणायचे आणि मला कशी प्रतिक्रिया द्यावी हे कळत नसे. पण आज माझ्या भावाचे लग्न झाले आणि मला माझ्या वहिनीमध्ये सर्वात सकारात्मक आणि दयाळू व्यक्ती सापडली आहे. देव करो, ते दोघे आयुष्यभर असेच हसत राहोत आणि कायम एकत्र राहोत.  या पोस्टसोबत त्याने नवविवाहित जोडप्याचे काही खास क्षण टिपलेले फोटोही शेअर केले.

सोशल मीडियावर शुभेच्छांचा वर्षाव

लग्नानंतर विजय आणि रश्मिकाने त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवर विवाह सोहळ्याचे सुंदर फोटो शेअर केले. या पोस्टमध्ये दोघांनीही एकमेकांवरील प्रेम व्यक्त केले. त्यांच्या या पोस्टवर चाहत्यांसह अनेक सेलिब्रिटींनी शुभेच्छांचा वर्षाव केला.

दोघांची कारकीर्द

विजय देवरकोंडा हा Arjun Reddy या चित्रपटामुळे घराघरात पोहोचला. त्याच्या अभिनयशैलीने त्याला तरुणाईचा आयकॉन बनवले. दुसरीकडे, रश्मिका मंदाना Geetha Govindam आणि Pushpa: The Rise यांसारख्या सुपरहिट चित्रपटांमुळे लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचली आहे.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

