Marathi News
विजय थलापतीकडून चेंगराचेंगरीतील मृतांना 20 लाखांची मदत, पण 39 जणांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? अभिनेत्याला अटक होणार का?

विजय थलापतीने करुर येथे झालेल्या चेंगराचेंगरीत 39 जणांचा मृत्यू झाला. मदत जाहीर केली पण ही दुर्घटना कुणामुळे झाली? याला जबाबदार कोण? अभिनेत्याला अटक होणार का? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 28, 2025, 12:13 PM IST
Vijay rally stampede

Vijay Rally Stampede Updates: : शनिवारी संध्याकाळी तमिळनाडूच्या करूर येथे टीव्हीके प्रमुख विजय यांच्या राजकीय रॅलीदरम्यान चेंगराचेंगरी होऊन 38 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. मृतांमध्ये महिला आणि मुलांचा समावेश होता, तर गोंधळादरम्यान बेशुद्ध पडलेल्यांना जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले. विजय थलापतीकडून मृत्यांना 20 लाखाची मदत जाहीर झाली आहे. 

अनेक विरोधी नेत्यांनी या घटनेतील मृतांबद्दल शोक व्यक्त केला आणि अपुऱ्या सुरक्षा आणि सुरक्षिततेच्या व्यवस्थेबद्दल राज्य सरकारवर हल्ला केला, तर एमके स्टॅलिन सरकारने कोणीही राजकारण करू नये आणि मदत कार्यात मदत करू नये असे आवाहन केले. तामिळनाडू सरकारने पीडितांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची घोषणा केली आणि घटनेची चौकशी करण्यासाठी चौकशी आयोगाची स्थापना केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हे जीवितहानीबद्दल शोक व्यक्त करणाऱ्या प्रमुख नेत्यांमध्ये होते. 

टीव्हीके नेते विजय यांना समन्स बजावले जाईल का?

कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाच्या एडीजीपींनी सांगितले की यामुळे निवडणूक प्रचारादरम्यान संकट निर्माण झाले आहे. दरम्यान, एका पत्रकाराने विचारले की डीव्हीए नेते विजय यांना समन्स बजावले जाईल का. त्यांनी उत्तर दिले, "आधी चौकशी होऊ द्या. त्यावरून आपण पाहू." कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाच्या एडीजीपी डेव्हिडसन देवसिर्वथ यांनी सांगितले की, हा वेळ गर्दीचा असल्याने अपघाताची चौकशी केली जाईल आणि पुढील कारवाई जाहीर केली जाईल.

चेंगराचेंगरी झाली त्या रस्त्याची स्थिती काय होती?

कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाचे एडीजीपी म्हणाले, "मला मिळालेल्या माहितीनुसार, विजय दुपारी 12 वाजता येणार होता. त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेसाठी पोलिस सकाळी 10 वाजेपर्यंत पोहोचले. त्यामुळे, समस्या कुठे निर्माण झाली याचा तपास करणे आवश्यक आहे. 25000 ते 30000लोक आले असण्याची शक्यता आहे. करूरमध्ये ज्या भागात अपघात झाला तो भाग लांब, सरळ आहे. त्यामुळे लोक न थांबता वाहनाच्या मागे गेले. हा देखील एक मुद्दा बनला आहे." 

एडीजीपी काय म्हणाले?

कायदा आणि सुव्यवस्थेचे एडीजीपी म्हणाले की त्यांनी उपस्थितांच्या संख्येबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. टीव्हीकेने सुरक्षा व्यवस्थेसाठी अर्ज केला तेव्हा त्यांनी सांगितले की 10000 लोक उपस्थित राहतील. म्हणून, आम्हाला 15000 लोक उपस्थित राहतील अशी अपेक्षा होती. त्याचप्रमाणे, बैठकीच्या ठिकाणी सर्व ठिकाणी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था केली जात आहे. आम्ही करूर घटनेची चौकशी करत आहोत.

एडीजीपी कायदा आणि सुव्यवस्थेने सांगितले की करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे आणि त्याआधारे कारवाई करण्यात आली आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने मेळाव्यासाठी आवश्यक असलेली जास्तीत जास्त सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. अलीकडेच, दुसऱ्या एका प्रमुख पक्षाने त्याच ठिकाणी प्रचार केला. त्यावेळी सुरक्षेसाठी 150 पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. परंतु काल तेवागाच्या प्रचार रॅलीसाठी 500  पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

