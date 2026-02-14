विजय - रश्मिकाला लग्नाच्या व्हिडिओसाठी नेटफ्लिक्सनकडून 'इतक्या' कोटींची ऑफर, ऐकून धक्काच बसेल!

बॉलिवूड अभिनेता विजय देवरकोंडा आणि अभिनेत्री रश्मिका मंदाना यांचा चर्चेत असलेला कथित लग्नाचा व्हिडिओ थेट ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर प्रसारणासाठी नेटफ्लिक्सने ₹60 कोटींचा प्रस्ताव दिला होता. तथापि, दोघांनीही या प्रस्तावाला नकार दिला आहे. टाइम्स ऑफ इंडियानुसार, नेटफ्लिक्सने विजय आणि रश्मिकाच्या लग्नाचा व्हिडिओ विशेष स्ट्रीमिंगसाठी विकत घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, परंतु दोघांनी त्यांना दिला गेलेला ऑफर नाकारला.
टॉलीवूडच्या टुपाकी न्यूज पोर्टलच्या एका अहवालानुसार, विजय आणि रश्मिका लवकरच विवाह बंधनात अडकू शकतात. यामुळे अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स त्यांच्याशी लग्नाच्या व्हिडिओसाठी संपर्क साधत आहेत. एक मोठा ओटीटी प्लॅटफॉर्म देखील त्यांना मोठी रक्कम देण्याची तयारी दाखवली आहे. पण दोघांनाही कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या लग्नाचा व्हिडिओ विकायचा नाही. त्याऐवजी, त्यांनी तो यूट्यूबवरच रिलीज करण्याचे ठरवले आहे, ज्यामुळे त्यांचा विवाहाच्या संबंधीचा कोणताही खासगी क्षण खुलासा होईल.
विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना यांच्या लग्नाच्या चर्चेला अधिक वेग आला आहे. दोघांची जोडी सोशल मीडियावर आणि मीडियामध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चिली जात आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, विजय आणि रश्मिका यांचा साखरपुडा ऑक्टोबर 2022 मध्ये पार पडला होता. यावर एम9 न्यूजने एक रिपोर्ट दिला होता, ज्यात दावा करण्यात आला की, दोघांनी आपल्या कुटुंबीय आणि जवळच्या मित्रांच्या उपस्थितीत साखरपुडा केला आहे. तथापि, विजय आणि रश्मिकाने याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
विजय आणि रश्मिकाच्या लग्नाबाबत अनेक अफवा पसरल्या आहेत. एक मीडिया रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की दोघे 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी लग्न करतील. याआधी 2 फेब्रुवारी 2026 रोजीही लग्नाच्या अफवा पसरल्या होत्या, ज्यात सांगितले जात होते की ते एक मोठ्या समारंभात विवाह करतील. अफवा अशी आहेत की त्यांचे लग्न राजस्थानमधील उदयपूर येथील एका हेरिटेज पॅलेसमध्ये खाजगी समारंभात होईल.
तथापि, विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना यांच्या प्रेम आणि वैयक्तिक आयुष्यातील या वादग्रस्त चर्चांनंतर, दोघांनीही त्यांचे लग्न किंवा त्यासंबंधीच्या पुढील निर्णयांवर अजून कोणतीही अधिकृत टिप्पणी केलेली नाही. या सर्व चर्चांमध्ये एक गोष्ट स्पष्ट आहे दोघे आपल्या वैयक्तिक आयुष्याची गोपनीयता राखून ठेवण्याचे ठरवले आहे. त्यांनी ज्या प्रकारे त्यांच्या कथित लग्नाच्या व्हिडिओला ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर स्ट्रीम करण्याच्या ऑफरला नकार दिला, ते दर्शवते की ते आपल्या खासगी आयुष्याला अत्यंत महत्त्व देत आहेत.
विजय आणि रश्मिका यांचा आगामी प्रोजेक्ट "अल्हड" आणि "सुपरस्टार" यावर देखील जोरदार चर्चा आहे. दोघांची जोडी चित्रपटांमध्ये किती लोकप्रिय झाली आहे, हे त्यांच्या फिल्मोग्राफीवरून लक्षात येते. त्यांच्या आगामी चित्रपटांच्या रिलीजसाठी त्यांचे चाहते उत्सुक आहेत. विजय आणि रश्मिकाच्या लग्नाबाबत विविध अफवांचे वारे पसरलेले असले तरी, त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचे खासगी जीवन सुरक्षित ठेवण्याचे ठरवले आहे. त्यांच्या वैयक्तिक गोष्टींचा आदर करत, त्यांनी लग्नाच्या व्हिडिओचे स्ट्रीमिंग हक्क कोणत्याही किमतीवर विकण्यास नकार दिला आहे.