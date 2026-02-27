सुपरस्टार विजय थलापतिचा घटस्फोट होणार; राजकीय तणाव आणि सेन्सॉर वाद सुरु असतानाच वैयक्तीक आयुष्यात मोठं वादळ

Vijay Thalapathy Divorce : साऊथचा सुपरस्टार विजय थलापतिच्या आयुष्यात मोठं वादळ आले आहे. राजकीय तणाव आणि सेन्सॉर वाद सुरु असतानाच वैयक्तीक आयुष्यात धक्कादायक घटना घडली आहे. सुपरस्टार विजय थलापतिचा घटस्फोट होणार आहे. विजय थलापति आणि त्याच्या पत्नीचा 27 वर्षांचा संसार तुटणार आहे.
विजय थलापति यांच्या पत्नीला घटस्फोटासाठी अर्ज
थलापती विजय म्हणून ओळखले जाणारे माजी साऊथ सुपरस्टार विजय पुन्हा एकदा चर्चेत आहेत. तमिलगा वेत्री कझम पक्षाचे ते प्रमुख आहेत. विजयची पत्नी संगीता यांनी घटस्फोट देण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. संगीता यांनी न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे. वृत्तानुसार, विजयची पत्नी संगीता सोर्नालिंगम यांनी विशेष विवाह कायदा, 1954 च्या कलम 27(१)(अ) अंतर्गत घटस्फोटाची याचिका दाखल केली आहे. विशेष विवाह कायदा, 1954 च्या कलम २७(१)(अ) नुसार, जोडीदार दोन्हीपैकी कोणीही जिल्हा न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका दाखल करू शकतो.
विजय याचे लग्नानंतर इतर व्यक्तीशी विवाहबाह्या संबंध असल्याचा आरोप पत्नीने केला आहे. हे व्यभिचाराच्या आधारावर घटस्फोटाचे कारण आहे. ही तरतूद पती आणि पत्नी दोघांनाही समान रीतीने लागू होते आणि ही याचिका कायद्याच्या इतर तरतुदी आणि नियमांच्या अधीन राहून दाखल केली जाते.
2014 मध्ये, विजयने त्यांचा राजकीय पक्ष, तमिलगा वेत्री कझम (टीव्हीके) ची स्थापना केली. 2026 च्या तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, विजयने अभिनयातून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी त्यांनी अभिनयातून निवृत्ती घेण्याचा आणि राजकारणी म्हणून जनतेची सेवा करण्याचा आपला निर्णय जाहीर केला. त्यांनी त्यांच्या "जन नायगन" चित्रपटाच्या ऑडिओ लाँचच्या वेळी चाहत्यांसमोर आयुष्यातील हा मोठा निर्णय शेअर केला. यामुळे चित्रपटाबद्दल व्यापक चर्चा आणि प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली. तथापि, तो अद्याप प्रदर्शित झालेला नाही. हा चित्रपट कायदेशीर अडचणीत अडकला आहे.