  Vijay Thalapathy Family Tree : थालापती विजय यांच्या कुटुंबात कोण कोण? 27 वर्षांच्या संसारानंतर पत्नी संगीता सोर्नालिंगमसोबत का झाला घटस्फोट?

Vijay Thalapathy Family Tree : थालापती विजय यांच्या कुटुंबात कोण कोण? 27 वर्षांच्या संसारानंतर पत्नी संगीता सोर्नालिंगमसोबत का झाला घटस्फोट?

Vijay Thalapathy Family Tree : चित्रपटसृष्टीत सुपरस्टार झाल्यानंतर आता राजकारणाच्या मैदानातही थालापती विजय यशाचं शिखर गाठलं आहे. निवडणुकीतील विजयानंतर थालापती विजय यांच्या कुटुंबात कोण कोण आहे हे चाहत्यांना जाणून घ्यायचं आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: May 5, 2026, 05:21 PM IST
Vijay Thalapathy Family Tree :  तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या टीव्हीके पक्षाच्या प्रभावी कामगिरीनंतर, थालापती विजय राजकारणाचा नवा बादशाह म्हणून उदयास आलाय. या यशानंतर सर्वांनी त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला. वडील आणि आई यांच्या घरात लेकाच्या यशाचा जल्लोष पाहिला मिळाला. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर ट्रेंडमध्ये होता. पण त्याची पत्नी, मुलगा आणि मुलीने मात्र वडिलांना शुभेच्छा दिल्या नाहीत. त्यामागचं कारण म्हणजे 27 वर्षांच्या संसारानंतर पत्नी संगीता सोर्नालिंगमसोबत त्यांचा घटस्फोट होणार आहे. अभिनेत्याचे एका अभिनेत्री विवाहबाह्य संबंध असल्याने संगीता यांनी घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला आहे. 

थालापती विजय यांच्या कुटुंबात कोण कोण?

थालापती विजय यांचा जन्म १९७४ मध्ये तामिळनाडूतील मद्रास इथे झाला. त्यांचे वडील एस. ए. चंद्रशेखर, हे दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक, निर्माता, पटकथा लेखक आणि अभिनेते आहेत. त्यांनी प्रामुख्याने तमिळ चित्रपटसृष्टीत काम केलंय. पण त्यांनी तेलुगू, कन्नड आणि हिंदी चित्रपटांमध्येही काम केलंय हे विशेष. तर त्यांनी ७० हून अधिक चित्रपटांचे दिग्दर्शन केलंय. थालापती विजय यांच्या आईचं नाव शोभा चंद्रशेखर असून त्या पार्श्वगायिका, पटकथा लेखिका,चित्रपट निर्मात्या आणि दिग्दर्शिका आहेत. थालापती विजय यांना विद्या नावाची एक बहीणही होती, पण वयाच्या दुसऱ्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. 

 

हेसुद्धा वाचा -  Vijay Thalapathy : आई हिंदू, वडील ख्रिश्चन...थालापती विजय कोणता धर्म मानतो?

 

थालापती विजयच्या लग्नाबद्दल बोलायचं झालं तर 25 ऑगस्ट 1999 ला संगीता सोर्नालिंगमसोबत लग्न केलं. संगीता यांच्या जन्म हा श्रीलंकेतील असून ती एका ब्रिटिश तमिळ कुटुंबातील आहेत. त्यांच्या लग्नाची कहाणीही पण मजेदार आहे. संगीता विजयला पहिल्यांदा १९९७ मध्ये 'कलामेलम कथिरुप्पेन' या चित्रपटाच्या सेटवर एक चाहती म्हणून विजय यांना भेटली होती. पहिले ओळख आणि मग मैत्री त्यानंतर या मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं. दोन वर्षांनंतर त्यांनी लग्न केलं.

थलपथी विजय आणि संगीता यांना जेसन संजय नावाचा मुलगा आणि दिव्या साशा नावाची मुलगी आहे. जेसन संजयने 'सिग्मा' या चित्रपटाद्वारे दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण केलंय. तो 'वेट्टैकरन' या चित्रपटात आपल्या वडिलांसोबत दिसला होता. त्याची मुलगी दिव्या 'थेरी' या चित्रपटात अभिनेत्यासोबत झळकली होती. जेसन संजयचा जन्म 2000 मध्ये झाला असून तो आता 26 वर्षांचा आहे. आई - वडिलांच्या घटस्फोटाच्या निर्णयानंतर त्याने वडिलांचं आडनाव सोडण्याचाही निर्णय घेतला आहे. मुलगी दिव्या साशानेही वडिलांच्या विजयावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. 2005 मध्ये तिचा जन्म झाला असून ती बॅडमिंटनपटू आहे. 

अभिनेते संजीव वेंकट, श्रीमन आणि श्रीनाथ हे विजय यांचे सर्वात जवळच्या मित्रांपैकी असून ते कॉलेजपासून एकत्र आहेत. दक्षिण भारतीय पार्श्वगायक एस. एन. सुरेंद्र हे विजयचे मामा लागतात. अभिनेता आणि क्रिकेटपटू विक्रांत हा विजय यांचा चुलत भाऊ आहे.

दरम्यान विजय आणि त्रिशा कृष्णन ही पडद्यावरची एक सुपरहिट जोडी आता रिअर लाइफमध्ये एकत्र दिसत आहेत. 'लिओ' या चित्रपटापासून त्यांच्यामध्ये जवळीक वाढली.  पण विजय किंवा त्रिशा या दोघांनीही त्यांच्या नात्याबद्दल कोणतेही अधिकृत विधान अद्याप केलं नाही. दोघांनीही नेहमीच एकमेकांना चांगले मित्र असल्याचे म्हटलंय. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

