विजय थलापतीला हायकोर्टाचा मोठा झटका; दीड कोटींचा दंड, नेमकं काय प्रकरण?

मुंबई: टॉलिवूड अभिनेता थलापती विजय सध्या आपल्या आगामी चित्रपट ‘जन नेता (जन नायगन)’ मुळे चर्चेत आहे. अद्याप या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, तरी चाहत्यांची उत्सुकता कमालीची आहे. परंतु आता विजय पुन्हा एका कारणास्तव कानाकोपऱ्यात चर्चेत आला आहे.
मद्रास हायकोर्टाने थलापती विजयला तब्बल 1.5 कोटी रुपयांचा दंड भरण्यास सांगितले आहे. हा दंड आयकर विभागाच्या अहवालानुसार 2015-16 या आर्थिक वर्षातील त्याच्या उत्पन्नाच्या चुकीच्या जाहीरीकरणामुळे ठोठावला गेला आहे.
विजयने “पुली” चित्रपटाद्वारे 15 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले, मात्र त्याची माहिती आयकर कार्यालयात नोंदवली नव्हती, असा आरोप आयकर विभागाने केला होता. यानंतर, विजयने हायकोर्टात या दंडाला आव्हान देण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळून दिली.
न्यायमूर्ती सेंथिलकुमार रामामूर्ती यांनी सांगितले की, दंड आकारण्याचा आदेश योग्य वेळेत दिला गेला होता आणि त्यामुळे या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास काहीही आधार नाही.
विजयच्या वकिलांनी आदेशाला आव्हान देण्याची परवानगी मागितली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले की याचिकाकर्त्याला अधिकाऱ्यांसमोर आदेशाला आव्हान देण्याचा अधिकार आहे. 23 जानेवारी रोजी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय कायम ठेवला. परिणामी, अभिनेता 1.5 कोटी रुपयांचा दंड भरण्यास बाध्य झाला आहे.
छाप्याची माहिती: 2015 मध्ये आयकर विभागाने विजयच्या निवासस्थानी छापा टाकला होता. या छाप्यात जप्त केलेल्या कागदपत्रांनुसार, त्याने “पुली” चित्रपटाद्वारे कमावलेल्या उत्पन्नाची माहिती कर कार्यालयात न दिल्याचे स्पष्ट झाले. आयकर विभागाने त्यावर कारवाई करत दंड ठोठावला.
सध्याची चर्चा ; या निर्णयानंतर थलापती विजय पुन्हा चर्चेत आला आहे. चाहत्यांमध्ये विविध प्रतिक्रिया असून काहीजण न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत, तर काहीजण अभिनेता पुन्हा आपले आर्थिक व्यवहार नीट व्यवस्थित करण्याची अपेक्षा व्यक्त करत आहेत.
दरम्यान, विजयचा आगामी चित्रपट ‘जन नेता (जन नायगन)’ प्रेक्षकांच्या उत्सुकतेच्या शिखरावर आहे. चित्रपटाच्या रिलीजपूर्वीच या आर्थिक प्रकरणामुळे अभिनेता चर्चेत असल्याने सोशल मीडियावर त्याची चर्चा जोरदार सुरू आहे.