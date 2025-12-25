अभिनयाच्या हट्टासाठी घराबाहेर पडला; कधी सिम विकून काढला खर्च, आज 20,00,00,000 कोटींचा मालक

Guess This Bollywood Actor: बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये येण्याचं स्वप्न अनेक जण पाहतात, मात्र ते प्रत्यक्षात साकार करणं तितकंच कठीण असतं. आरामदायी आयुष्य, कुटुंबाचा आधार आणि ठरलेला मार्ग सोडून आपल्या मनाचं ऐकणं हे धाडसाचं पाऊल असतं. अशीच एक प्रेरणादायी कथा आहे अभिनेता विजय वर्मा याची. उत्तम लाइफस्टाईल आणि घरचा व्यवसाय सोडून अभिनयाच्या स्वप्नासाठी घराबाहेर पडलेल्या विजय वर्माला या निर्णयाची मोठी किंमत मोजावी लागली होती.
विजय वर्माचे वडीलांना वाटत होते की, मुलाने कुटुंबाचा व्यवसाय सांभाळावा आणि स्थिर आयुष्य जगावं. मात्र विजयचं मन मात्र अभिनयात रमलेलं होतं. त्याला चित्रपटसृष्टीत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करायची होती. याच कारणावरून वडील आणि मुलामध्ये मतभेद वाढत गेले. घरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आणि अखेर विजयने एक अतिशय कठीण निर्णय घेतला.
आपलं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी विजय वर्माने घर सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्याने पुण्यातील एफटीआयआयमध्ये प्रवेशासाठी अर्ज केला होता. 2019 मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत विजयने सांगितलं होतं की, 'जेव्हा एफटीआयआयमधून माझी निवड झाली, तेव्हा मी थेट पुण्याला निघून गेलो. त्या वेळी माझे वडील टूरवर होते.' या निर्णयानंतर तब्बल 7 ते 8 वर्षे विजय आणि त्याच्या वडिलांमध्ये कोणताही संवाद झाला नाही.
एफटीआयआयमधील शिक्षण आणि त्यानंतरचा काळ विजय वर्मासाठी अजिबात सोपा नव्हता. इंडस्ट्रीत स्वतःचं स्थान निर्माण करण्यासाठी त्याला प्रचंड संघर्ष करावा लागला. सुरुवातीला त्याला छोटे आणि सहाय्यक भूमिका मिळाल्या पण विजयने प्रत्येक संधी प्रामाणिकपणे स्वीकारली. त्याच्या मेहनतीचं फळ हळूहळू मिळू लागलं आणि प्रेक्षक तसेच दिग्दर्शकांचं लक्ष त्याच्या अभिनयाकडे वेधलं गेलं.
विजय वर्माने ‘पिंक’, ‘गली बॉय’, ‘बागी 3’ आणि ‘डार्लिंग्स’ यांसारख्या चित्रपटांत लक्षवेधी सहाय्यक भूमिका साकारल्या. त्यानंतर ‘लस्ट स्टोरीज’, ‘जाने जान’, ‘मर्डर मुबारक’ आणि ‘गुस्ताख इश्क’ यांसारख्या प्रोजेक्ट्समधील त्याच्या अभिनयाचं मोठं कौतुक झालं. प्रत्येक भूमिकेत काहीतरी वेगळं करण्याचा त्याचा प्रयत्न आज त्याला इंडस्ट्रीतील एक विश्वासार्ह आणि प्रतिभावान अभिनेता बनवतो.
विजय वर्माच्या कमाईबद्दल बोलायचं झालं तर 2024 मधील रिपोर्ट्सनुसार त्याची एकूण संपत्ती सुमारे 20 कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जातं. एका चित्रपटासाठी तो सुमारे 85 लाख ते 2-3 कोटी रुपये इतकी फी घेतो. कधीकाळी स्वप्नांसाठी घर सोडणारा विजय वर्मा आज आपल्या मेहनतीच्या जोरावर यशाच्या शिखरावर पोहोचला आहे.