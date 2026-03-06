English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
घटस्फोटाच्या वादळात विजयचा थलापथीचा नवा Viral Video; रुमर्ड गर्लफ्रेंडसोबत दिसला

Thalapathy Vijay's video with Trisha Krishnan: विजय आणि त्याची सह-अभिनेत्री तृषा कृष्णन यांचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामुळे सुरू असलेल्या चर्चांना आणखी हवा मिळाली आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 6, 2026, 11:29 AM IST
घटस्फोटाच्या वादळात विजयचा थलापथीचा नवा Viral Video; रुमर्ड गर्लफ्रेंडसोबत दिसला

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार आणि ‘थलापथी’ म्हणून ओळखला जाणारा विजय सध्या त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे प्रचंड चर्चेत आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून विजय आणि त्याची पत्नी संगीता सोर्नालिंगम यांच्या वैवाहिक आयुष्यात दुरावा निर्माण झाल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. या चर्चांमुळे चाहत्यांमध्येही मोठी खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, विजय आणि त्याची गाजलेली सह-अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आल्यानंतर या चर्चांना आणखी उधाण आले आहे.

27 वर्षांच्या वैवाहिक नात्यावर संकट

विजय आणि संगीता यांचा विवाह 1999 साली झाला होता. संगीता ही विजयची मोठी चाहती असल्याचं सांगितलं जातं. चाहतीपासून पत्नीपर्यंतचा तिचा प्रवास अनेकदा चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला होता. विजयच्या कारकिर्दीतील अनेक महत्त्वाच्या टप्प्यांवर संगीता त्याच्या पाठीशी उभी राहिल्याचंही अनेकदा पाहायला मिळालं. या दाम्पत्याला दोन मुलं आहेत – मुलगा जॅसन आणि मुलगी दिव्या. अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये हे संपूर्ण कुटुंब एकत्र दिसत असे. त्यामुळे त्यांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाल्याच्या बातम्यांनी चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार, संगीतेने चेन्नईतील चेंगलपट्टू फॅमिली कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे. जवळपास 27 वर्षे टिकलेलं हे नातं आता तुटण्याच्या उंबरठ्यावर असल्याची चर्चा रंगली आहे.

याचिकेत गंभीर आरोप

संगीतेने दाखल केलेल्या सुमारे 12 पाने याचिकेत विजयवर काही गंभीर आरोप करण्यात आल्याचं वृत्त आहे. त्यामध्ये विवाहबाह्य संबंधांचा आरोपही करण्यात आल्याची चर्चा आहे. रिपोर्ट्सनुसार, एप्रिल 2021 मध्ये विजयचा एका अभिनेत्रीशी कथित संबंध असल्याची माहिती संगीताला मिळाली होती. त्यानंतर या प्रकरणावरून दोघांमध्ये वाद वाढल्याचं सांगितलं जात आहे. विजयने हे संबंध संपवण्याचं आश्वासन दिलं होतं, मात्र ते प्रत्यक्षात घडलं नाही, असा आरोपही करण्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे.

संगीतेच्या म्हणण्यानुसार, या संपूर्ण प्रकरणामुळे तिला मानसिक त्रास सहन करावा लागला. तसेच सोशल मीडियावर त्या अभिनेत्रीचे विजयसोबतचे फोटो आणि पोस्ट व्हायरल होत असल्याने कुटुंबालाही सार्वजनिकरीत्या अपमानाला सामोरं जावं लागल्याचं याचिकेत नमूद करण्यात आलं असल्याची चर्चा आहे.

याशिवाय, या प्रकरणाचा परिणाम त्यांच्या मुलांवरही झाल्याचं सांगितलं जात आहे. जॅसन आणि दिव्या यांनाही या वादामुळे मानसिक तणावाचा सामना करावा लागल्याचं रिपोर्ट्समध्ये म्हटलं जात आहे.

कोर्टाबाहेर तडजोडीची चर्चा

दरम्यान, हे प्रकरण कोर्टाबाहेर मिटवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याच्याही चर्चा रंगल्या आहेत. काही माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार, विजय संगीतेला मोठी पोटगी देण्यास तयार असल्याचं म्हटलं जात आहे. काही रिपोर्ट्समध्ये ही रक्कम सुमारे २५० कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जात आहे. विजयने अलीकडेच राजकारणात प्रवेश केल्यामुळे त्याच्या सार्वजनिक प्रतिमेवर या वादाचा परिणाम होऊ नये, यासाठी तडजोडीचा मार्ग शोधला जात असल्याचीही चर्चा आहे.

त्रिशा कृष्णनसोबतचा व्हिडिओ व्हायरल

या सर्व घडामोडी सुरू असतानाच विजय आणि त्रिशा कृष्णन यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. एका प्रसिद्ध चित्रपट निर्मात्याच्या मुलाच्या लग्न समारंभात हे दोघे एकत्र दिसल्याचं सांगितलं जात आहे. ‘घिली’ आणि ‘लियो’ सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमध्ये विजय आणि त्रिशा यांनी एकत्र काम केलं आहे. त्यांच्या जोडीला प्रेक्षकांनी नेहमीच पसंती दिली आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत त्यांचा एकत्र दिसलेला व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरला आहे.

सोशल मीडियावर अनेक नेटकरी या व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत. काहीजण यामागे केवळ योगायोग असल्याचं म्हणत असले, तरी काहीजण मात्र या प्रकरणावरून विविध तर्क-वितर्क लावताना दिसत आहेत.

राजकीय कारकिर्दीवर परिणाम होणार?

दरम्यान, विजयने अलीकडेच सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला आहे. त्याने स्थापन केलेल्या तमिळगा वेत्री कझगम या पक्षामुळे त्याची राजकीय कारकीर्दही चर्चेत आहे. चित्रपटसृष्टीत मोठं नाव कमावल्यानंतर विजय आता राजकीय क्षेत्रात आपली ताकद आजमावण्याच्या तयारीत आहे. अशा वेळी त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील हा वाद त्याच्या सार्वजनिक प्रतिमेवर परिणाम करू शकतो, अशी चर्चा राजकीय आणि चित्रपट वर्तुळात सुरू झाली आहे.

या प्रकरणात कोर्टाने विजयला 20 एप्रिल 2026 रोजी वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. पुढील सुनावणीत या प्रकरणात काय घडामोडी होतात, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, विजयचे वडील एस. ए. चंद्रशेखर आणि आई शोभा चंद्रशेखर यांनी अद्याप या प्रकरणावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

