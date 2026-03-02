'कवटीचा तुकडा 8 महिने...' विकास समुद्रेने सांगितली ब्रेन हॅमरेजची अवस्था, 'मी वाचलो पण माझ्याच मरणाची बातमी...'

प्रसिद्ध मराठी विनोदी अभिनेता विकास समुद्रे (Vikas Samudre) यांना काही वर्षांपूर्वी ब्रेन हॅमरेज (Brain Hemorrhage) झाला होता, ज्यावर त्यांनी यशस्वीरीत्या मात केली आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतींमध्ये त्यांनी या कठीण काळातील धक्कादायक प्रसंग शेअर केले आहेत. 2017 पासूनचा हा काळ अतिशय कठीण होता. विकास समुद्रे यांनी गाजलेल्या नाटकांमध्ये भूमिका साकारल्या आहेत. 'नवरा माझा नवसाचा', 'फु बाई फु ', 'कॉमेडी एक्सप्रेस' सारख्या विनोदी शो आणि नाटक सिनेमांमध्ये काम केलं आहे. विकास समुद्रेने यांनी या कठीण काळात जवळच्या व्यक्तींनी साथ दिल्याच दुःख व्यक्त केलं आहे.
14 जानेवारी 2017 रोजी विकास समुद्रे यांना ब्रेन हॅमरेजचा झटका आला. त्यापूर्वी त्यांना सतत तीव्र डोकेदुखीचा त्रास होत असे, त्यासाठी ते दिवसाला 8- 10 पेनकिलर गोळ्या स्वतःहून घेत होते. एक दिवसच अचानक त्यांना चक्कर आली. तो रविवार होता त्यांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यावेळी डॉक्टर आले. ब्रेन हॅमरेज झालेले तीन रुग्ण रुग्णालयात दाखल होते. त्यातील दोन गमावले आणि विकास समुद्रे यांच्यावर उपचार सुरु झाले. आजारपणात त्यांची प्रकृती अत्यंत खालावली होती. शस्त्रक्रियेदरम्यान त्यांच्या कवटीचा एक भाग (Skull part) काढून वेगळा ठेवावा लागला होता. हा तुकडा तब्बल आठ महिने त्यांच्या कपाटातील तिजोरीत ठेवण्यात आला होता, त्यानंतर तो पुन्हा शस्त्रक्रियेद्वारे बसवण्यात आला.
(हे पण वाचा - Israel Iran War : युद्धामुळे शेअर बाजारात हाहाकार, 7000 अंकांनी कोसळला)
विकास समुद्रेने दिलेल्या माहितीनुसार, डॉक्टरांना कल्पना नव्हती की, विकास समुद्रे कोण आहे. मात्र शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर एका वृत्तपत्रात डॉक्टरांचे आणि विकास समुद्रे यांच्या नावाचा उल्लेख केला आहे. त्यावेळी डॉक्टर खास भेटायला आले की, मी कुणावर शस्त्रक्रिया केली आहे. शस्त्रक्रियेला तब्बल 20-22 लाखांची गरज होती. मी बेशुद्धावस्थेत होते. तेव्हा माझ्या पत्नीने ही सगळी जबाबदारी सांभाळली.
ज्यांना मी सिनेसृष्टीचा रस्ता दाखवला त्यांनी या कठीण प्रसंगात पाठ फिरवली. अगदी मी ज्या ग्रुपमध्ये होते. तेथे माझ्या निधनाची देखील चर्चा झाली. त्या काळातील माझे फोटो देखील व्हायरल झाले. ते कुणी केले? का केले? याची मला कल्पना नव्हती. आजही त्या फोटोंची चर्चा होते.
आर्थिक आणि वैद्यकीय मदत: त्यांच्या उपचारासाठी मित्रपरिवार आणि नाट्यसृष्टीतील लोकांनी मदतीचे आवाहन केले होते. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या कठीण काळात मोठी आर्थिक मदत केली, ज्यामुळे त्यांच्यावर योग्य उपचार होऊ शकले. या गंभीर आजारातून पूर्णपणे बरे झाल्यानंतर त्यांनी मनोरंजन सृष्टीत पुनरागमन केले आहे. त्यांनी 'सुंदरा मनामध्ये भरली' या नाटकात दुहेरी भूमिका साकारून रंगभूमीवर पुन्हा एकदा आपली छाप पाडली. विकास समुद्रे यांनी 'नवरा माझा नवसाचा', 'फू बाई फू' आणि 'कॉमेडी एक्सप्रेस' यांसारख्या लोकप्रिय नाटकांमध्ये काम केलं आहे.