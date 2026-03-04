'माणूस कट टू कट 20 वर्षांनी कसं बोलेल? सचिन पिळगावकरांना ट्रोल करणाऱ्यांना मराठी अभिनेत्याने सुनावलं

Vikas Samudre On Sacin Pilgoankar's Trolling: मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत अनेक दशकं काम करणाऱ्या ‘सचिन पिळगावकर’ यांचं नाव सिनेविश्वात आजही आदराने घेतलं जातं. त्यांच्या अनुभवांच्या गोष्टी, जुन्या आठवणी आणि मोठ्या कलाकारांसोबतचे किस्से सोशल मीडियावर वारंवार व्हायरल होत असतात. मात्र, याच आठवणींमुळे त्यांना ट्रोलिंगलाही सामोरं जावं लागत आहे. आता या विषयावर अभिनेते ‘विकास समुद्रे’ यांनी स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडली आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी ट्रोल करणाऱ्यांना थेट उत्तर दिलं आहे. मात्र या प्रतिक्रियेमागे नेमकं कारण काय आहे, हे जाणून घेणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.
‘नवरा माझा नवसाचा’ या चित्रपटातून प्रेक्षकांना खळखळून हसवणारे अभिनेते ‘विकास समुद्रे’ यांनी ‘सचिन पिळगावकर’ यांच्यावर होणाऱ्या ट्रोलिंगबाबत नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "सचिन पिळगावकर यांना आता ट्रोल केलं जातं. हे आधीही घडलं असतं, जर तेव्हा सोशल मीडिया असतं. शोले चित्रपटादरम्यान, सचिन पिळगावकर यांनी कशी मदत केली, हे तुम्ही आता समाजमाध्यमांमवर ऐकता. हे आम्ही 22 वर्षांपूर्वीच ऐकलं. तीच गोष्ट जर खोटी असेल, तर माणूस कट टू कट 20 वर्षांनी कसं बोलेल?"
त्यांच्या मते, एखादी गोष्ट अनेक वर्षे एकाच पद्धतीने सांगितली जात असेल तर त्यामागे काहीतरी सत्य असतंच. फक्त सोशल मीडियाच्या काळात प्रत्येक गोष्टीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातं.
‘विकास समुद्रे’ यांनी सांगितलं की, ‘सचिन पिळगावकर’ यांनी लहान वयातच मोठ्या दिग्गजांसोबत काम केलं आहे. ते म्हणाले, "सचिन पिळगावकर हे असे कलाकार आहेत ज्यांनी राज कपूर, गुरुदत्त यांसारख्या दमदार कलाकारांसोबत काम केलंय. लहानपणीच त्यांना अनेक अवॉर्ड्सने सन्मानित करण्यात आले आहे. गुरुदत्त यांच्यासोबत ते सिनेमा करणार होते. गुरुदत्त यांनी सांगितलं, सहा वर्षांच्या मुलाचं कॅरेक्टर आहे. पण तेव्हा सचिन पिळगावकर चार वर्षांचे होते. तेव्हा त्यांनी अगदी प्रांजळपणे विचारलं, आप नहीं लेंगे मुझे इस सिनेमा मैं? तेव्हा गुरुदत्त म्हणाले होते, नही मैं 2 साल वेट करुंगा असं म्हणाले होते. त्यांच्यासाठी हा सिनेमा थांबवला होता. दरम्यानच्या काळात गुरुदत्त यांचं निधन झालं होतं. मग त्यांच्या भावाने हा चित्रपट पूर्ण केला. सचिन पिळगावकर यांना घेऊनच त्यांनी हा चित्रपट पूर्ण केला. त्यांना ट्रोल केलं जातं, याचं मला खरंच वाईट वाटतं."
हे ही वाचा: पीरियड्स दरम्यान अभिनेत्री शूट केलेलं 'धुरंधर'चं गाण, खुलासा करुन झाली ट्रोल; 'मला लाज वाटत नाही'
ते पुढे म्हणाले की, "मी खात्रीनं सांगतो, पन्नाशीतला किंवा साठीतला व्यक्ती सचिन पिळगावकर यांना ट्रोल करत नाहीये. ही जेन-झी पिढी त्यांना ट्रोल करत आहे. कारण त्यांनी अजूनही सचिन पिळगावकर यांना नीट ओळखलेलं नाही. त्यांचा ऑरा वेगळा आहे. हिंदीतील अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, यांच्यासोबत त्यांचे चांगले संबंध आहेत. त्यांच्यासोबत सचिन यांचं उठणं बसणं असतं. तर, त्यांचा ऑरा असणारच ना... लहानपणापासून त्यांनी बॉलिवूडमध्ये काम केलंय. त्यांना जेव्हा ट्रोल केलं जातं, तेव्हा खरंच वाईट वाटतं..."