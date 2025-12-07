बायोपिक बनवण्याच्या नावाखाली 30 कोटींचा गंडा; विक्रम भट्ट पोलिसांच्या ताब्यात

बॉलिवूडचे सुप्रसिद्ध निर्माता-दिग्दर्शक विक्रम भट्ट यांच्यावर आर्थिक फसवणुकीचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. सुमारे ३० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणी राजस्थान आणि मुंबई पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत विक्रम भट्ट आणि त्यांच्या पत्नी श्वेतांबरी भट्ट यांना मुंबईतील वर्सोवा येथून अटक केली आहे. या अटकीनंतर बॉलिवूडमध्ये खळबळ उडाली आहे, कारण हा उद्योगातील एक मोठा दिग्दर्शक आहे.
तक्रारीचा पाया
उदयपूरमधील ‘इंदिरा आयव्हीएफ’ चे मालक डॉ. अजय मुर्डिया यांनी विक्रम भट्ट यांच्यासह इतर काही जणांविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या तक्रारीनुसार, विक्रम भट्ट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी डॉ. मुर्डियाला चार चित्रपटांमध्ये, ज्यात त्यांच्या दिवंगत पत्नीच्या बायोपिकचा प्रोजेक्टही समाविष्ट होता, गुंतवणूक करण्यासाठी राजी केले. आरोपींनी सांगितले की, या चित्रपटांमध्ये गुंतवणूक केल्यास २०० कोटी रुपयांपर्यंत नफा मिळेल.
परंतु, या मोठ्या गुंतवणुकीनंतरही चित्रपट पूर्ण झाले नाहीत आणि दिलेले वचन पाळले गेले नाही. डॉ. मुर्डियांनी तक्रारीत नमूद केले की, विक्रम भट्ट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात रक्कम मिळवली, पण त्यानंतर गुंतवणूकदारांना काहीही परतफेड केली नाही.
एकूण आठ आरोपी, तपास सुरू
या प्रकरणात एकूण आठ जण आरोपी आहेत. विक्रम भट्ट आणि पत्नी श्वेतांबरी भट्ट यांसह त्यांच्या मुलगी कृष्णा भट्ट, उदयपूरचा स्थानिक दिनेश कटारिया, सहनिर्माता महबूब अन्सारी आणि इतर काही जणांचा समावेश आहे. यापूर्वी सहनिर्माता महबूब अन्सारी यालाही अटक करण्यात आली होती.
मुंबई पोलिस आता या प्रकरणातील करारपत्रे, बँक स्टेटमेंट्स, आणि आर्थिक व्यवहार यांची तपासणी करत आहेत. पोलिसांच्या मते, हे प्रकरण बॉलिवूडमधील विश्वासार्हतेसाठी मोठा धक्का ठरू शकते.
बॉलिवूडमध्ये प्रतिक्रिया आणि खळबळ
बॉलिवूडमध्ये या घटनेने प्रचंड खळबळ उडवली आहे. इंडस्ट्रीतील अनेक कलाकार, निर्माते आणि प्रेक्षक या प्रकरणावर चर्चा करत आहेत. विक्रम भट्ट यांचा मोठा पाठिंबा असणारा हा उद्योग आता या आरोपांमुळे संकटात आलेला दिसत आहे.
आगामी तपास आणि अपेक्षित खुलासे
पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत. भविष्यात या प्रकरणातून आणखी कोणते खुलासे होतात, किती जण गुन्ह्यात सामील होते, आणि कोणत्या आर्थिक व्यवहारांमुळे गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाली, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बॉलिवूडमधील एका दिग्गज दिग्दर्शक आणि त्यांच्या कुटुंबाला अशा गंभीर आर्थिक फसवणुकीच्या आरोपाखाली अटक झाल्यामुळे इंडस्ट्रीत मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे, तसेच चाहत्यांमध्येही कौतुकाची व खळबळाची भावना एकत्र आढळते.
FAQ
विक्रम भट्ट यांना अटक का करण्यात आली?
विक्रम भट्ट आणि त्यांच्या पत्नी श्वेतांबरी भट्ट यांना ३० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या गंभीर आरोपांखाली राजस्थान आणि मुंबई पोलिसांनी अटक केली. आरोपानुसार, त्यांनी गुंतवणूकदारांना बायोपिक आणि इतर चार चित्रपटांमध्ये पैसे गुंतवण्याचे वचन दिले, पण चित्रपट पूर्ण न करता पैसे परत केले नाहीत.
या प्रकरणातील इतर आरोपी कोण आहेत?
या प्रकरणात एकूण आठ जण आरोपी आहेत. त्यात विक्रम भट्ट, श्वेतांबरी भट्ट, त्यांच्या मुलगी कृष्णा भट्ट, उदयपूरचा स्थानिक दिनेश कटारिया, सहनिर्माता महबूब अन्सारी आणि इतर काही जणांचा समावेश आहे. यापूर्वी महबूब अन्सारी यालाही अटक झाली होती.
पोलिस आता काय तपास करत आहेत?
मुंबई पोलिस करारपत्रे, बँक स्टेटमेंट्स आणि आर्थिक व्यवहार यांची सखोल चौकशी करत आहेत. तपासातून या फसवणुकीसंबंधी अधिक खुलासे होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे बॉलिवूडमधील विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.