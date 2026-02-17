धुरंधर 2 सेटवरील नियमभंग; बीएमसीने B62 स्टुडिओजवर घातली बंदी !

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) अधिकाऱ्यांनी ‘धुरंधर 2’ चित्रपटाच्या सेटवर पोलिस सुरक्षा अटींचे आणि महापालिकेच्या नियमांचे सतत उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यावर, आदित्य धर यांच्या बी62 स्टुडिओजवर कडक कारवाई केली आहे. बीएमसीने स्टुडिओजसह इतर दोन अर्जदार – कोमल पोखरियाल आणि नासिर खान यांना कायमचे काळ्या यादीत टाकले आहे. या निर्णयानुसार, या तीनही अर्जदार मुंबई शहरात चित्रीकरणासाठी नवीन परवानगी मागू शकणार नाहीत.
बीएमसीच्या झोन 1 च्या उपमहानगरपालिका आयुक्त (डीएमसी) यांनी मंजूर केलेल्या नोटिसनुसार, या तीनही अर्जदारांना मुंबईत शूटिंग करण्यासाठी महाराष्ट्र चित्रपट, रंगमंच आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ लिमिटेडकडे अर्ज करण्याची परवानगी नाही. मंगळवारी बीएमसीकडून या अर्जदारांना कारवाईची नोटिस जारी केली जाईल, आणि त्याची प्रत महाराष्ट्र चित्रपट सेल व बीएमसीच्या व्यवसाय सेल प्रमुखांनाही पाठवली जाईल.
7 व 8 फेब्रुवारी रोजी अ वॉर्डमध्ये झालेल्या शूटिंगदरम्यान बी६२ स्टुडिओजने अनेक नियम भंग केले. त्यात इमारतीच्या टेरेसवर चित्रीकरण करणे, पुरेशी परवानगी न घेता दोन जनरेटर व्हॅन वापरणे आणि ज्वलनशील टॉर्चसारख्या पदार्थांचा वापर करण्याचा समावेश होता. यामुळे बीएमसीने 1 लाख रुपयांचा दंड लावण्याची मागणी केली आणि 25,000 रुपयांची ठेव जप्त करण्याचे आदेश दिले.
बीएमसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 14 फेब्रुवारी रोजी आश्वासन असूनही शूटिंग दरम्यान ज्वलनशील टॉर्चचा वापर झाला, ज्याची पोलिसांना तक्रार मिळाली. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी लगेच पाच टॉर्च जप्त केल्या. या घटनेनंतर बीएमसीने स्टुडिओजला काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा दिला.
पूर्वी, 30 जानेवारी रोजी अ वॉर्डच्या मोदी स्ट्रीट आणि पेरिन नरिमन स्ट्रीट दरम्यान चित्रपटाच्या काही भागांचे चित्रीकरण करण्यासाठी बीएमसीने परवानगी दिलेली होती. मात्र बी६२ स्टुडिओजने नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे ही परवानगी रद्द करण्यात आली. स्टुडिओजने महाराष्ट्र फिल्म कॉर्पोरेशनच्या वेबसाइटवर १४ फेब्रुवारी रात्री १२.३० ते पहाटे ४ दरम्यान चित्रीकरणासाठी नवीन अर्ज दाखल केला, पण बीएमसीने तो रद्द केला.
बीएमसीने स्पष्ट केले आहे की, या काळ्या यादीमुळे स्टुडिओज आणि इतर अर्जदारांना मुंबईत चित्रीकरणासाठी कोणतीही नवीन परवानगी मिळणार नाही. या घटनेमुळे भविष्यातील शूटिंग प्रक्रियेत काटेकोर नियमांचे पालन करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. बी६२ प्रॉडक्शन स्टुडिओचे सह-संस्थापक आदित्य धर यांच्याशी संपर्क साधला गेला नाही, परंतु महापालिकेने या प्रकरणी ठेवी जप्त केल्या असून, भविष्यातील उल्लंघन रोखण्यासाठी काटेकोर उपाययोजना केली आहे.
या निर्णयामुळे मुंबईतील चित्रपट निर्माते आणि प्रॉडक्शन हाऊससाठी महत्त्वाचा संदेश दिला आहे की, नियमभंग केल्यास कडक कारवाई होऊ शकते आणि कोणत्याही प्रकारचे सुरक्षा उल्लंघन सहन केले जाणार नाही.