रश्मिका-विजयच्या रिसेप्शनला गेटवर गोंधळ; बाउन्सर्सने पाहुण्यांना थेट काढलं बाहेर

हैद्राबाद : दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील पॉवर कपल रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नाचा उत्साह अजूनही कायम आहे. २६ फेब्रुवारीला उदयपूरमध्ये लग्नगाठ बांधल्यानंतर, ४ मार्च रोजी हैदराबादमध्ये या जोडीने ग्रँड रिसेप्शन पार्टीचे आयोजन केले. या सोहळ्याला दक्षिण भारतीय तसेच हिंदी सिनेसृष्टीतील अनेक दिग्गज कलाकार उपस्थित होते, ज्यामुळे हा कार्यक्रम एक विशेष आंतरराष्ट्रीय फॅमिली समारंभ म्हणून चर्चेत आला.
या भव्य सोहळ्यात एका अज्ञात तरुणाने घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. तरुणाने सभ्य आणि डिसेंट कपडे परिधान करून पाहुण्यांच्या गर्दीत मिसळण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा हेतू हा होता की कोणीही त्याला निमंत्रित पाहुणा समजू नये. परंतु, रिसेप्शनच्या गेटवर तैनात कडक बाउन्सर्सनी लगेच लक्षात घेतले की हा तरुण अधिकृत पाहुणा नाही.
व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसते की, तरुण बाउन्सर्सना काहीतरी समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत होता, पण बाउन्सर्सने त्याचा काहीही ऐकले नाही. त्यांनी थेट त्याला उचलून गेटच्या बाहेर काढले. काही सेकंदातच त्याचा प्लॅन फसला आणि तरुणाला तिथून बाहेर पडावे लागले. सध्या हा फजिती व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे आणि चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.
रिसेप्शनमध्ये उपस्थित दिग्गज कलाकारांनी कार्यक्रमाची शोभा अधिक वाढवली. महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, राम चरण, नागार्जुन आणि चिरंजीवी यांनी आपल्या कुटुंबासह जोडीला आशीर्वाद दिला. बॉलिवूडकडून करण जोहर, कृती सेनन, नीना गुप्ता, मृणाल ठाकूर आणि रिया चक्रवर्ती यांनी देखील उपस्थित राहून कार्यक्रमाचा मान वाढवला. यामुळे हिंदी आणि साऊथ कलाकारांचा अप्रतिम मिलाफ पाहायला मिळाला, ज्याने रिसेप्शनला आणखी ग्लॅमर दिला.
सोशल मीडियावर रिसेप्शनमधील फजिती व्हिडिओ आणि बाउन्सर्सची तत्पर कारवाई मोठ्या प्रमाणावर शेअर केली जात आहे. चाहत्यांनी या तरुणाच्या धाडसाला हसत-हसत पाहिले, तर बाउन्सर्सच्या कार्यक्षमतेचंही कौतुक केले. काही चाहत्यांनी कमेंट केले की, “कितीही मोठा सेलिब्रिटी असला तरी सुरक्षेचा नियम सर्वांसाठी समान आहे.”
या रिसेप्शनमध्ये फक्त स्टार्सची उपस्थितीच नव्हती, तर संपूर्ण सेटअप देखील भव्य होता. सजावटीपासून ते संगीत आणि कॅटरिंगपर्यंत सर्व गोष्टींचा खास लक्ष देण्यात आले होते. रेड कार्पेटवर पाहुण्यांचे स्वागत, फोटोग्राफीसाठी विशेष एरिया, आणि सोशल मीडियासाठी लाईव्ह कव्हरेज यामुळे हा रिसेप्शन एक ग्लॅमरस आणि यादगार अनुभव बनला.
सध्या हा रिसेप्शन आणि त्यातील फजिती व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला असून चाहत्यांना हा प्रसंग पाहून मोठा आनंद मिळाला आहे.