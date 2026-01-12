English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • VIDEO : उदास चेहऱ्याने मुलांचं कौतुक; हेमा मालिनी यांचा तो व्हिडीओ व्हायरल

VIDEO : उदास चेहऱ्याने मुलांचं कौतुक; हेमा मालिनी यांचा 'तो' व्हिडीओ व्हायरल

हेमा मालिनीचा हा व्हिडिओ विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वेगाने व्हायरल होत आहे आणि त्यावर प्रतिक्रियांचा वर्षाव होत आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 12, 2026, 11:13 PM IST
VIDEO : उदास चेहऱ्याने मुलांचं कौतुक; हेमा मालिनी यांचा 'तो' व्हिडीओ व्हायरल

प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेत्री आणि भाजप खासदार हेमा मालिनी नेहमीच चर्चेत असतात. पण यावेळी, त्यांच्या कथित वाईट वर्तनामुळे त्यांना ट्रोल केले जात आहे. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये लोक त्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभावांमुळे त्यांना ट्रोल करत आहेत. हा व्हिडिओ त्यांच्या संसदीय मतदारसंघ मथुरा येथे झालेल्या एका पुरस्कार सोहळ्यातील असल्याचे दिसून येते. व्हिडिओमध्ये, हेमा मालिनी खेळाडूंना पदके प्रदान करताना दिसत आहेत, परंतु त्या कोणताही हास्य किंवा उत्साह दाखवत नाहीत. यामुळे सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना प्रश्न पडला आहे की जर त्यांना जनतेला किंवा खेळाडूंना भेटणे आवडत नसेल तर त्या निवडणूक का लढवतात.

Add Zee News as a Preferred Source

हेमा मालिनी यांचा व्हायरल व्हिडिओ

व्हायरल व्हिडिओमध्ये लोकांना हेमा मालिनी यांचे वर्तन विशेषतः आवडले नाही. सामान्यतः, जेव्हा एखादा नेता किंवा विशेष पाहुणे खेळाडू किंवा सहभागींचा सन्मान करतात तेव्हा ते त्यांचे हसून स्वागत करतात, हस्तांदोलन करतात आणि त्यांच्या मेहनतीचे कौतुक करतात. तथापि, व्हायरल व्हिडिओमध्ये, हेमा मालिनी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करताना किंवा कोणतेही भाव दाखवताना दिसत नाहीत. त्यांनी फक्त पदक आणि प्रमाणपत्र सादर केले, भावशून्य उभे राहून.

सर्वांना धक्का बसला

हेमा मालिनीचा हा व्हिडिओ पाहून बरेच लोक म्हणत आहेत की हा क्षण खेळाडूच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि अशा प्रसंगी पाहुण्यांचे वर्तन महत्त्वाचे असते. यावेळी खेळाडू तसेच उपस्थित प्रेक्षक थोडे अस्वस्थ दिसत होते, हे व्हिडिओवरून लक्षात येते. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
hema mailiniViral Videosad expression

इतर बातम्या

'फडणवीस मला बरा, चांगला माणूस वाटायचा', म्हणत राज...

महाराष्ट्र बातम्या