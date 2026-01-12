VIDEO : उदास चेहऱ्याने मुलांचं कौतुक; हेमा मालिनी यांचा 'तो' व्हिडीओ व्हायरल

प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेत्री आणि भाजप खासदार हेमा मालिनी नेहमीच चर्चेत असतात. पण यावेळी, त्यांच्या कथित वाईट वर्तनामुळे त्यांना ट्रोल केले जात आहे. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये लोक त्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभावांमुळे त्यांना ट्रोल करत आहेत. हा व्हिडिओ त्यांच्या संसदीय मतदारसंघ मथुरा येथे झालेल्या एका पुरस्कार सोहळ्यातील असल्याचे दिसून येते. व्हिडिओमध्ये, हेमा मालिनी खेळाडूंना पदके प्रदान करताना दिसत आहेत, परंतु त्या कोणताही हास्य किंवा उत्साह दाखवत नाहीत. यामुळे सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना प्रश्न पडला आहे की जर त्यांना जनतेला किंवा खेळाडूंना भेटणे आवडत नसेल तर त्या निवडणूक का लढवतात.
व्हायरल व्हिडिओमध्ये लोकांना हेमा मालिनी यांचे वर्तन विशेषतः आवडले नाही. सामान्यतः, जेव्हा एखादा नेता किंवा विशेष पाहुणे खेळाडू किंवा सहभागींचा सन्मान करतात तेव्हा ते त्यांचे हसून स्वागत करतात, हस्तांदोलन करतात आणि त्यांच्या मेहनतीचे कौतुक करतात. तथापि, व्हायरल व्हिडिओमध्ये, हेमा मालिनी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करताना किंवा कोणतेही भाव दाखवताना दिसत नाहीत. त्यांनी फक्त पदक आणि प्रमाणपत्र सादर केले, भावशून्य उभे राहून.
हेमा मालिनीचा हा व्हिडिओ पाहून बरेच लोक म्हणत आहेत की हा क्षण खेळाडूच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि अशा प्रसंगी पाहुण्यांचे वर्तन महत्त्वाचे असते. यावेळी खेळाडू तसेच उपस्थित प्रेक्षक थोडे अस्वस्थ दिसत होते, हे व्हिडिओवरून लक्षात येते.