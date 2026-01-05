हे खरं बॉलिवूड वेड! पाकिस्तानात बंदी असूनही वाजतायत धुरंदरची गाणी, तरुणींचा 'शरारत' गाण्यावर तुफान डान्स, VIDEO व्हायरल

Viral Video of Pakistani Girls dancing on Shararat: 'धुरंधर' चित्रपटाने सध्या बॉक्स ऑफिसवर वादळ आणलं असून, सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. सोशल मीडियासह सगळीकडे फक्त याच चित्रपटाची चर्चा सरु आहे. चित्रपटातील अनेक सीन आणि गाणी सोशल मीडियावर ट्रेंडिंगमध्ये आहे. दरम्यान एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, जो पाहून अनेकण आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. या व्हिडीओत दोन तरुणी धुरंधरमधील 'शरारत' गाण्यावर नाचताना दिसत आहे. आता तुम्ही म्हणाल यामध्ये आश्चर्य वाटण्यासारखं काय आहे. तर हा व्हिडीओ पाकिस्तानातील आहे. पाकिस्तानी तरुणी एका लग्नसमारंभात 'शरारत' चित्रपटातील गाण्यावर डान्स करत आहे. पाकिस्तानने या चित्रपटावर बंदी घातलेली असतानाही तेथील लोकांवर मात्र छाप पाडली आहे. पाकिस्तानात धुरंदर सर्वाधिक डाऊनलोड केलेला चित्रपटही ठरला आहे. यावरुनच पाकिस्तानात या चित्रपटाची लोकप्रियता किती आहे हे लक्षात येत आहे.
या व्हिडीओत दोन तरुणी एका लग्नात 'शरारत' गाण्यावर डान्स करताना दिसत आहेत. यादरम्यान उपस्थित लोक टाळ्या वाजवत त्यांचं कौतुक करतना आणि प्रोत्साहन देताना दिसत आहेत. या व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देताना एका युजरने म्हटलं आहे की, "पाकिस्तानी लोकांना धुरंधर खूपच आवडत आहे. कदाचित ते आदित्य धरला 'निशान-ए-पाकिस्तान' पुरस्कार देतील". एकाने कमेंटमध्ये लिहिलं आहे की, "धुरंधर सीमेपलीकडेही लोकांच्या मनात घर करून आहे." एकाने लिहिलं आहे, "बंदी असूनही या चित्रपटाची इतकी क्रेझ आहे. व्वा!"
Pakistani girls dancing to Shararat despite the ban on Dhurandhar. https://t.co/l89mWhDEdH
— Abhishek Dhiman (@Abhi_dhiman8090) January 5, 2026
"पाकिस्तानने ऑनलाइन कितीही नाकारलं तरी, बॉलिवूडचा प्रभाव अविश्वसनीय आहे. माझ्यासारख्या उत्साही रील पाहणाऱ्याने धुरंधर गाण्यांवर पाकिस्तानमधून आलेले असेच अनेक डान्स व्हिडिओ पाहिले असतील. संपूर्ण भारतीय उपखंडावर बॉलिवूडचा सांस्कृतिक प्रभाव आहे," अशी कमेंट एकाने केली आहे.
पाकिस्तानसोबतच बहरीन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्येही 'धुरंधर' प्रदर्शित होऊ शकला नाही. बंदी असूनही, 'धुरंधर' हा 2025 मधील परदेशातील सर्वाधिक यशस्वी भारतीय चित्रपट ठरला आहे. त्याने जगभरात आधीच 1000 कोटींचा टप्पा पार केला आहे.