आजपर्यंत कधीही न पाहिलेला डान्स, महिलेच्या स्टेप पाहून घाबरले लोक, व्हिडीओ पाहून तुम्ही म्हणाल...

Viral Video: 'साडी आणि टाचांमध्ये नाचणे हे महिलांसाठी तितके आरामदायक नाही जितके पुरुषांसाठी पॅन्ट आणि शर्टमध्ये असते'. जर तुम्हाला असे वाटत असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ नक्कीच पाहावा. या व्हायरल व्हिडिओमधील महिलेच्या डान्सच्या हालचाली दाखवून देतात की डान्स कोणत्याही पोशाखात करता येतो. महिलेच्या या व्हायरल डान्सने सोशल मीडियावर खळबळ उडवली आहे.
चक्क साडीवर उंच हिल्स घालून भागंडा
हा व्हिडिओ एका लग्न समारंभातील दिसतोय, जिथे काळ्या रंगाची साडी आणि उंच टाचांची हिल्स घातलेली एक महिला डीजे फ्लोअरवर पंजाबी गाण्यावर भांगडा सादर करत आहे. भांगडा म्हणजे फक्त हात वर करून नृत्य संपवण्याची औपचारिकता नाहीये. डीजे फ्लोअरवर एका पुरूषासोबत नाचणारी ही महिला भांगडा पारंपारिक आणि एनर्जीने भरपूर असलेलं पंजाबी नृत्य सादर करत आहे. तिच्या भांगडा डान्से तिच्या समोर नाचणाऱ्या पुरूषाला देखील मात केली आहे. ती महिला उड्या मारत भांगडा नाचत आहे. पाहणाऱ्यांचे डोळे त्या महिलेवरून काही सरकत नव्हते. तुम्हालाही बराच वेळानंतर कळेल की एक पुरूषही डीजे फ्लोअरवर या महिलेसोबत नाचत आहे पण, महिलेने साडी नेसली असूनही ती खूप धडाकेबाज डान्स करत आहे.
चाहत्यांच्या एकाहुन एक कमेंट्स
महिलेच्या या फुल-एनर्जी डान्स व्हिडिओला आधीच 10 लाखांपेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळाले आहेत. लोक महिलेच्या डान्सवर कमेंटही करत आहेत. एका युजरने लिहिले, "वाह, मस्त." दुसऱ्या युजरने लिहिले, "अरे भाऊ, अद्भुत." तिसऱ्या युजरने लिहिले, "मला विश्वास बसत नाहीये की असा डान्स साडीवर हाय हिल्स घालून करता येतो." चौथ्या युजरने लिहिले, "मला माझ्या डोळ्यांवर विश्वास बसत नाहीये." अनेक युजर महिलेच्या डान्स एनर्जीने हैराण झाले आहेत आणि या डान्सच्या आधारे, हाय हिल्स आणि साड्यांचे निमित्त करून नाचण्यास नकार देणाऱ्या महिलांना लक्ष्य करत आहेत.
थोडक्यात...
महिला या साडीमध्ये फक्त घरकाम किंवा ऑफिसच नही तर धमाकेदार डान्सही करु शकतात. हा व्हिडीओ फक्त व्हायरल होऊन प्रसिद्ध झाला असला तरी त्या व्हिडीओमध्ये एक चांगला संदेश आहे.