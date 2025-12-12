Viral Video: अन् अक्षय खन्नाने Ex गर्लफ्रेंडला लग्नात नवऱ्यासमोर केलं किस, नवऱ्यासह सगळे फक्त पाहत राहिले

Akshaye Khanna Viral Video: आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर' चित्रपटातील आपल्या जबरदस्त अभिनयामुळे अक्षय खन्ना सध्या चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर तर अक्षय खन्नाची तुफान चर्चा रंगली असून, चाहते त्याला GOAT म्हणून संबोधत आहेत. यादरम्यान अक्षय खन्नाचे अनेक जुने व्हिडिओ, वाद आणि मुलाखती पुन्हा समोर येत आहेत. यामधील एका व्हिडीओची जास्त चर्चा आहे, कारण त्यात त्याने कथित प्रेयसीच्या लग्नाला हजेरी लावली होती. इतकंच नाही तर किसही केलं होतं.
एकेकाळी अक्षय खन्ना आणि करिश्मा कपूर लग्न करणार असल्याच्या जोरदार चर्चा होत्या. हा तो काळ होता जेव्हा करिश्मा तिच्या करिअरच्या शिखरावर होती. अजय देवगणसोबत ब्रेकअप झाल्यानंतर करिश्मा अक्षय खन्नाच्या जवळ आल्याच्या अफवा पसरल्या होत्या. अक्षय किंवा करिश्मा या दोघांपैकी कोणीही या नात्याला कधी दुजोरा दिला नसला तरी, गुप्त चर्चा होत्या, ज्यात रणधीर कपूर या नात्याला पाठिंबा देत असल्याचा आणि त्यांनी विनोद खन्ना यांच्याशी संपर्क साधल्याचा उल्लेखही होता.
व्हिडिओमध्ये अक्षय खन्नाने करिश्माच्या लग्नाला हजेरी लावल्याचं दिसत आहे. व्यावसायिक संजय कपूरसोबत करिश्मा कपूरच्या लग्नाला अक्षय खन्ना आपल्या कुटुंबासह हजर होता. व्हिडिओमध्ये अक्षय खन्ना करिश्माच्या हाताचं चुंबन घेत जोडप्याचे अभिनंदन करताना दिसत आहे.
द टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, करिश्माची आई बबिता कपूर यांचा या नात्याला विरोध होता. कारण करिश्माने करिअरच्या इतक्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर तिने लग्न करावं असं त्यांना वाटत नव्हतं.
करिश्माचा अभिषेक बच्चनसोबतही साखरपुडा झाला होता, ज्याची घोषणा जया बच्चन यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात केली होती. तथापि, नंतर हा साखरपुडा मोडण्यात आला.
संजय कपूरने 2003 मध्ये करिश्माशी लग्न केलं. या जोडप्याला 2005 मध्ये मुलगी (समायरा) आणि 2011 मध्ये मुलगा (कियान) झाला. 2014 मध्ये, करिश्मा आणि संजयने परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. त्यांचा घटस्फोट 2016 मध्ये मंजूर झाला. विभक्त झाल्यानंतर, संजयने प्रिया सचदेवशी लग्न केले. 12 जून 2025 रोजी संजय कपूरचा पोलो सामन्यादरम्यान ह्रदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं. यानंतर त्याच्या संपत्तीवरुन वाद सुरु आहे.