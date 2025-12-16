English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

वर्षभरात तिसऱ्यांदा प्रेमानंद महाराजांच्या दर्शनाला विराट-अनुष्का; अनुष्का झाली भावूक

Virat and Anushka Visit Premanand Maharaj : वर्षभरात तिसऱ्यांदा प्रेमानंद महाराजांना भेटण्यासाठी अनुष्का शर्मा आणि विराट कोहली गेले. अनुष्का या भेटीत खूप भावूक झाली.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 16, 2025, 05:41 PM IST
वर्षभरात तिसऱ्यांदा प्रेमानंद महाराजांच्या दर्शनाला विराट-अनुष्का; अनुष्का झाली भावूक

बॉलिवूड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा आणि क्रिकेटपटू विराट कोहली पुन्हा एकदा प्रेमानंद महाराजांची भेट घेण्यासाठी वृंदावनला पोहोचले. ही भेट वर्षभरात तिसरी असल्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता होती. प्रेमानंद महाराजांना भेटताच अनुष्का भावूक झाली आणि तिच्या अश्रूंनी उपस्थितांची भावनांना भारावून टाकले. या भक्तिमय भेटीमध्ये विराट आणि अनुष्का दोघेही प्रचंड भावनिक दिसले.

Add Zee News as a Preferred Source

भेटीत प्रेमानंद महाराजांनी विराट आणि अनुष्काला खास मार्गदर्शन दिले. त्यांनी सांगितले, "आपलं काम सेवा समजून करा. गंभीर भाव ठेवा, विनम्र रहा आणि नामजप करा. जो माझा खरा पिता आहे, त्यांना एकदा तरी पाहण्याची इच्छा मनात असली पाहिजे. त्यांना पाहण्याची तळमळ हवी." या शब्दांवरून दोघेही मंत्रमुग्ध झाले आणि त्यांच्या मनातील श्रद्धा आणि भक्ती स्पष्ट झाली. अनुष्काने प्रेमानंद महाराजांना म्हणाले, 'महाराजी, आम्ही तुमचे आहोत, तुम्ही आमचे आहात.' त्यावर प्रेमानंद महाराज हसत म्हणाले, 'आपण सगळे श्रीजींचे आहोत. आपण सगळे एकाच छताखाली आहोत. आकाश हे निळ छत्र आहे, आपण सगळे त्याचीच मुले आहोत.' या संवादातून त्यांच्या नात्याची गहराई आणि श्रद्धेची ताकद दिसून आली.

मागील वर्षभरात विराट आणि अनुष्का ही भेट तिसऱ्यांदा वृंदावनात देण्यासाठी गेले आहेत. जानेवारी महिन्यात त्यांनी आपल्या दोन्ही मुलांसह प्रेमानंद महाराजांचे दर्शन घेतले होते. मे महिन्यात विराटने टेस्ट क्रिकेटमधून रिटायरमेंट घेतल्यानंतरही ते महाराजांना भेटण्यासाठी गेले आणि १५ मिनिटे त्यांच्या सोबत संवाद साधला. आश्रमात अनेक तास घालवताना दोघांनी भक्तिमय वातावरण अनुभवले आणि जीवनातील साधेपण, कुटुंबाची महत्त्वाची भूमिका समजून घेतली.

सोशल मीडियावर या भेटीचा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे. चाहत्यांना विराट-अनुष्काच्या भक्तिमय अनुभवाची झलक मिळाली आहे. भेटीच्या दरम्यान त्यांनी आपल्या कुटुंबीयांसह आणि त्यांच्या जीवनातील प्रेरक क्षणांची चर्चा केली. भेटीची ही वेळ केवळ भक्तिमय नसून, त्यामध्ये जीवनातील मूल्ये, जबाबदारी, आणि कुटुंबीयांबरोबर प्रेम टिकवण्याचा संदेशही समाविष्ट आहे. क्रिकेटच्या बाबतीत, विराट कोहली 24 डिसेंबर रोजी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळताना दिसणार आहे. त्यानंतर जानेवारीमध्ये न्यूझीलँडविरुद्ध होणाऱ्या वनडे सिरीजमध्येही तो मैदानावर दिसेल. या भेटीमुळे विराट आणि अनुष्का दोघांवर चाहत्यांची नजर कायम राहणार आहे.

विशेष म्हणजे, या भेटीत दोघांनी त्यांच्या मुलांसहही वेळ घालवला. अनुष्काने मुलांसोबतही प्रेमानंद महाराजांची आशीर्वाद घेऊन त्यांच्या भवितव्याची मार्गदर्शकता मिळवली. विराट आणि अनुष्का दोघेही त्यांच्या कुटुंबासाठी वेळ देण्यास प्राधान्य देतात, जे त्यांच्या सार्वजनिक आयुष्यातील धडाकेबाज कामगिरीतून दिसून येते. या भेटीतून विराट-अनुष्काच्या जीवनातील श्रद्धा, कुटुंब आणि संस्कार किती महत्त्वाचे आहेत, हे प्रेक्षकांना स्पष्ट झाले. त्यांच्या या भक्तिमय भेटीने सोशल मीडियावर प्रचंड हलचल निर्माण केली असून, चाहत्यांनी त्यांच्या भक्तिपूर्ण आणि साधेपणाचे कौतुक केले आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
anushka sharma factsanushka sharma unknown factsAnushka Sharma moviesanushka sharma hit moviesanushka sharma premanand maharaj

इतर बातम्या

IPl 2026 Auction : मथीशा पाथिराणाला ठरला सर्वात महागडा खेळा...

स्पोर्ट्स