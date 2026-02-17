नाना पाटेकर यांचा सोबत काम न करण्यामागचं कारण काय ; विशाल भारद्वाज ने केला खुलासा !

फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फेब्रुवारी रोजी सिनेमागृहांमध्ये प्रदर्शित झाली आणि तिला मिश्रित प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत. या सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी अभिनेता शाहिद कपूर, तृप्ती डिमरी, अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल आणि दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' मध्ये एकत्र आले.
विशाल भारद्वाज आणि नाना पाटेकर यांची याच सिनेमात झालेली पहिली सहकार्य ही एक खास गोष्ट आहे. या सिनेमाच्या प्रमोशन दरम्यान कपिल शर्मा यांनी विशाल भारद्वाज यांना प्रश्न विचारला, 'तुम्ही नाना पाटेकरला दोन दशकांपासून ओळखता, तरी आधी त्यांच्यासोबत काम का केलं नाही?' यावर विशाल भारद्वाज म्हणाले, "ही माझी चुक होती. मी कधीही त्यांना असा रोल ऑफर केला नाही. प्रत्येकाला नाना पाटेकरपासून थोडं भिती वाटतं, पण ते खूप नरम आणि दिलदार माणूस आहेत. माझ्याशी काम न करण्यामुळे नाना मला खूप नाराज होते, ते मला सतत आठवण करून देत होते की ते एक अभिनेता आहेत आणि कधी मी त्यांना रोल देणार?'
विशाल भारद्वाज यांचे हे म्हणणे त्यांचं खूप व्यक्तिमत्त्व दर्शवितं. नाना पाटेकर त्यांच्या कामासाठी खूप उत्सुक होते, परंतु त्यांना मिळालेला रोल सोडल्यामुळे दोघांमधील वेळ लागला.
कपिल शर्मा यांच्या शोमध्ये, त्यांना नाना पाटेकर यांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांबद्दल चर्चा करताना म्हटलं की, 'नाना पाटेकर सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये क्वचितच दिसतात. त्यांचा एखाद्या इव्हेंटमध्ये सहभाग होण्यापेक्षा त्यांचा त्याच इव्हेंटमधून निघून जाण्याची बातमी जास्त व्हायरल होऊ शकते." कपिल यांनी एक हलक्या अंदाजात सांगितलं की, नाना पाटेकर यांच्या इव्हेंट्समध्ये सहसा उपस्थिती असत नाही, मात्र जेव्हा ते निघून जातात तेव्हा तो एक चर्चेचा विषय बनतो.
विशाल भारद्वाज यांनी नाना पाटेकरच्या एका इव्हेंटमध्ये लवकर निघण्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले, 'नाना ज्या प्रकारे वागले, तेच त्यांचे सिग्नेचर स्टाइल आहे. ते एक कडवट, मजेदार आणि सर्वांना एंटरटेन करणारे माणूस आहेत. त्यांचा हा वागण्याचा प्रकारच त्यांना खास बनवतो. आम्हाला त्यांची अशी खूप आवड आहे, कारण तोच तो नाना पाटेकर आहे ज्यामुळे तो इतरांपेक्षा वेगळा आहे.'
विशाल भारद्वाज यांच्या दिग्दर्शनातील 'ओ रोमियो' हा सिनेमा एक रोमॅंटिक ड्रामा आहे, ज्यामध्ये शाहिद कपूर, तृप्ती डिमरी, नाना पाटेकर, विक्रांत मासी, दिशा पाटनी, तमन्ना, फरीदा जलाल आणि अविनाश तिवारी यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. सिनेमाने रिलीजच्या पहिल्या दोन दिवशी 23.51 कोटी रुपये बॉक्स ऑफिसवर कमावले आहेत. फिल्मने या सुरूवातीच्या दिवसांतच दमदार कमाई केली आहे, आणि त्या प्रमाणात प्रेक्षकांमध्ये उत्साह दिसून येत आहे.
विशाल भारद्वाजच्या दिग्दर्शनातील या सिनेमाची कथा, संवाद आणि पात्रांच्या वागण्या भरभरून रंगलेल्या आहेत, ज्यामुळे सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस आला आहे. शाहरुख खान, सलमान खान आणि काजोल या तगड्या कलाकारांच्या अभिनयाने सिनेमाला एक वेगळंच आकर्षण दिलं आहे. 'ओ रोमियो' ही फिल्म एक मोठी हिट ठरू शकते, असे म्हणता येईल.