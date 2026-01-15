English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
BMC Election: 'जर तरीही तुम्हाला....', मतदान केंद्रावरील 'ते' चित्र पाहून विशाल ददलानीचा संताप

Vishal Dadlani angry on BMC elections : आज महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांसाठी आणि मुंबई बीएमसीसाठी मतदान सुरू आहे. गायक विशाल ददलानींनी मतदान केंद्रावर लोकांची अनुपस्थिती पाहून नाराजी व्यक्त केली आणि तरुण मतदारांना जबाबदारीची आठवण दिली. त्यांनी निवडून येणाऱ्या उमेदवारांकडून स्वच्छ हवा, पाणी आणि मूलभूत गरजांवर काम करण्याची अपेक्षा केली.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 15, 2026, 06:37 PM IST
आज महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांसाठी आणि मुंबई बीएमसीसाठी मतदान सुरू आहे. यावेळी बीएमसी निवडणुकीत गायक आणि संगीतकार विशाल ददलानी यांनीही आपले मत टाकले. मतदान केंद्रावर गेल्यावर त्यांनी मतदान प्रक्रियेतील गडबडी आणि मतदान केंद्रावर कमी उपस्थितीबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

विशाल ददलानींच्या अपेक्षा

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VISHAL (@vishaldadlani)

विशाल ददलानी यांनी मतदान केंद्राबाहेर पत्रकारांसोबत संवाद साधला, तेव्हा त्यांनी या निवडणुकीविषयी आपली अपेक्षाही व्यक्त केली. 'गेल्या काही दिवसांत आपल्या शहराची जी अवस्था झाली आहे, ती सुधारेल अशी आशा आहे,' अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. त्यांच्या या वाक्यातून शहरातील समस्या आणि त्या सोडवण्यासाठी नागरिकांमध्ये जागरूकता आणि सक्रिय सहभागाची आवश्यकता व्यक्त झाली आहे.

तरुण मतदारांसाठी कडक संदेश

पत्रकाराने त्यांना विचारले की, "तरुण मतदारांना काय संदेश द्याल?" यावर विशाल ददलानी यांनी अत्यंत कडक शब्दात उत्तर दिलं. "मी सांगणे बंद केले आहे. ज्याला यायचं आहे त्याने यावे. तुमचा देश आहे, तुमचे शहर आहे, तुमची जबाबदारी आहे. सांभाळू शकत असाल तर सांभाळा, नाहीतर घरी बसा आणि जे काही करत आहात ते करा," असं ते म्हणाले. त्यांच्या या शब्दांत, त्यांनी मतदारांना त्यांच्या कर्तव्यात भाग घेण्याचा संदेश दिला, त्याचवेळी निष्क्रीयतेला तोंड दिलं.

मतदान केंद्रावर रिकाम्या रस्त्यांवर नाराजी

विशाल ददलानींनी मतदान केंद्रावर सुद्धा कमी उपस्थितीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी आपल्या मागील रिकाम्या रस्त्याकडे बोट दाखवून सांगितले, "हे जे मला दिसत आहे, इथे जनतेचा नामोनिशाण नाही. आत अधिकारी जास्त आहेत, जनता कमी आहे. ही खूप लाजिरवाणी गोष्ट आहे." त्यांच्या या प्रतिक्रियेतून ते नागरिकांच्या निष्क्रियतेवर नाराज होते, तसेच लोकांनी मतदानाच्या महत्वाची जाण ठेवून अधिक सक्रिय सहभाग दाखवावा, असं त्यांनी सांगितलं.

विशाल ददलानींच्या म्हणण्यानुसार, 'हे पाहून प्रत्येक भारतीयाला दुःख झाले पाहिजे. जर आपण आपला देश सांभाळणार नाही आणि त्याची जबाबदारी उचलणार नाही, तर जे काही घडत आहे ते घडतच राहील.' त्यांच्या या शब्दांतून ते नागरिकांना जागरूक करायला आणि मतदान प्रक्रियेत सक्रिय होण्यासाठी प्रेरित करत आहेत.

निवडणूक जिंकणाऱ्यांकडून काय अपेक्षा?

विशाल ददलानी यांनी निवडणुकीच्या उमेदवारांकडून काय अपेक्षा आहेत, यावर सुद्धा आपलं मत व्यक्त केलं. 'जो उमेदवार निवडून येईल, त्याने सर्वप्रथम हवा, पाणी आणि मूलभूत गरजांवर काम करावे,' असं ते म्हणाले. मुंबई देशाचे आर्थिक केंद्र आहे, त्यामुळे इथे होणाऱ्या समस्या देशाच्या इतर भागांवर देखील परिणाम करतात. त्यांनी आपल्या मतात स्पष्टपणे सांगितलं की, 'माणसाला जगण्यासाठी स्वच्छ हवा आणि पाणी आवश्यक आहे. जर इथे गोष्टी ठीक नसतील, तर बाकी देशाची स्थिती काय असेल?' यामुळे ते नागरिकांसोबतच उमेदवारांना देखील त्यांच्या कर्तव्यासाठी जागरूक करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

मुंबईची जागतिक प्रतिमा

विशाल ददलानी यांनी मुंबईला "जगासाठी आमची शो पीस" असे संबोधले. त्यांनी सांगितले की, 'मुंबई ही जगभरातील लोकांना मोठं भारतीय शहर कसं असू शकतं, हे दाखवते. इथे येऊन जेव्हा लोक त्रुटी पाहतात, तेव्हा ती खूप लाजिरवाणी गोष्ट आहे.' त्यांच्या या शब्दांतून शहराच्या जागतिक प्रतिमेची महत्त्वता त्यांनी अधोरेखित केली. मुंबईच्या समस्यांमुळे देशाची प्रतिमा धक्का बसू शकते, हे ते स्पष्टपणे सांगत आहेत.

विशाल ददलानींच्या या वक्तव्यामुळे, बीएमसी निवडणुकीच्या संदर्भात शहराच्या भविष्यातील निर्णयांसाठी जनतेला अधिक जागरूक होण्याची आणि अधिक सक्रिय भागीदारी दाखवण्याची आवश्यकता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.

विशाल ददलानींनी बीएमसी निवडणुकीतील मतदान प्रक्रियेत भाग घेताना, निवडणूक केंद्रावर लोकांची कमी उपस्थिती पाहून खूप नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी जनतेला मतदानाच्या कर्तव्यात भाग घेण्याचे आवाहन करत, शहराच्या विकासासाठी आणि मूलभूत गरजांसाठी निवडून येणाऱ्यांकडून काम करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. मुंबईच्या प्रतिमेला बिघडवू नका, असं सांगून त्यांनी सरकार आणि नागरिक दोघांना एक साथ कर्तव्यात भाग घेण्याची शिकवण दिली.

