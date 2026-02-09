English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  मनोरंजन
  Vishal Nikam Engagement : सौंदर्याच्या प्रेमात हरवला विशाल! अक्षयासोबतचा साखरपुडा थाटात पार !

Vishal Nikam Engaged to  Akshaya Hindalkar: विशाल निकमने केला साखरपुडा; बिग बॉस मराठी विजेत्याचे आणि अक्षयाचे फोटो व्हायरल.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 9, 2026, 12:47 PM IST
मुंबई: बिग बॉस मराठी 3 चा विजेता आणि लोकप्रिय अभिनेता विशाल निकम लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच विशालने आपल्या प्रेमाची कबुली देत ‘सौंदर्या’चा चेहरा सर्वांसमोर आणला होता. आता हीच सौंदर्या म्हणजे अभिनेत्री अक्षया हिंदळकर असल्याचं स्पष्ट झालं असून, दोघांचा नुकताच खासगी आणि आनंदी वातावरणात साखरपुडा पार पडला आहे.

विशाल आणि अक्षया यांचा साखरपुडा

विशाल आणि अक्षया यांचा साखरपुडा जवळचे नातेवाईक आणि मित्रमैत्रिणींच्या उपस्थितीत पार पडला. या साखरपुड्याचे फोटो विशालने स्वतः सोशल मीडियावर शेअर केले असून, ते सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहेत. साखरपुड्याच्या फोटोंमध्ये दोघं एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले दिसत आहेत. निसर्गाच्या सानिध्यात दोघांनी अंगठ्या घालून आपलं प्रेम जाहीर केलं.

साखरपुड्यासाठी अक्षयाने हिरव्या रंगाची कच्च साडी परिधान केली होती, तर विशालने केशरी रंगाची शेरवानी घातली होती. दोघांची जोडी पाहून चाहत्यांना विशेष भावली असून, सोशल मीडियावर “नजर लागू नये” अशा प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. अनेक चाहत्यांनी कमेंट्समध्ये “मेड फॉर इच अदर” असे लिहून जोडीचं कौतुक केले आहे.

विशालची प्रेमकहाणी आणि सौंदर्याची ओळख

बिग बॉस मराठीच्या घरात असताना अनेकदा विशालने ‘सौंदर्या’चा उल्लेख केला होता, मात्र तिची ओळख त्याने उघड केली नव्हती. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये सतत उत्सुकता निर्माण झाली होती. अखेर साखरपुड्याच्या निमित्ताने विशालने आपल्या प्रेमाची ओळख सर्वांसमोर आणली आणि दोघेही लग्नबंधनात अडकण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.

विशेष म्हणजे, विशाल आणि अक्षया यांनी 2019 साली स्टार प्रवाहवरील ‘साता जन्माच्या गाठी’ या मालिकेत एकत्र काम केलं होतं. या मालिकेच्या सेटवरच दोघांची प्रेमकहाणी सुरू झाली असावी, असा अंदाज चाहत्यांकडून व्यक्त केला जातो.

सोशल मीडियावर चाहत्यांचा प्रतिसाद

साखरपुडा पार पडताच, चाहत्यांनी दोघांवर शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. विशालने साखरपुड्याचे फोटो शेअर करत भावनिक कॅप्शनही दिले, “देव खरंच माझ्या बाजूने होता, जेव्हा त्याने तुला माझ्यासाठी लिहिलं.” चाहत्यांनी कमेंट्समध्ये आनंद व्यक्त करत जोडीचं कौतुक केलं आहे.

विशाल आणि अक्षया दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात पूर्णपणे आकंठ बुडालेले दिसत आहेत आणि चाहत्यांना ही जोडी आवडते आहे. या साखरपुड्यामुळे त्यांच्या प्रेमकहाणीचा नव्या पर्वाला सुरुवात झाली आहे, आणि आगामी लग्नाच्या उत्साहाची चाहत्यांमध्ये मोठी अपेक्षा निर्माण झाली आहे.

नव्या आयुष्याची सुरुवात

साखरपुड्यानंतर विशाल आणि अक्षया आता लग्नाच्या तयारीत आहेत. दोघांमध्ये दिसणारा प्रेमाचा नजारा आणि त्यांच्या सोशल मीडियावरून जाणवणारी आनंदी ऊर्जा त्यांच्या चाहत्यांना आनंद देत आहे. दोघांची जोडी सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनली आहे आणि त्यांचे फोटो व्हायरल होत आहेत.

