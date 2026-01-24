लग्नाच्या अफवांवर विशाल सिंहने सोडला मौन; कायदेशीर पावले उचलण्याचा इशारा

लोकप्रिय अभिनेता विशाल आदित्य सिंह सध्या सोशल मीडियावर पसरवण्यात आलेल्या खोट्या आणि निराधार अफवांमुळे चांगलाच संतापलेला दिसत आहे. अभिनेत्री श्वेता तिवारीसोबत त्याचे नाव जोडून, दोघांनी लग्न केल्याचा दावा करणारी एक पोस्ट अलीकडेच सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली. या पोस्टमध्ये श्वेता तिवारी यांनी विशाल आदित्य सिंह यांच्याशी तिसरे लग्न केल्याचे म्हटले होते. हा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचे सांगत विशालने यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली असून, अफवा पसरवणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
विशाल आणि श्वेता यांनी 2015 ते 2016 या कालावधीत प्रसारित झालेल्या लोकप्रिय टीव्ही मालिका ‘बेगूसराय’ मध्ये एकत्र काम केले होते. या मालिकेदरम्यान दोघांमध्ये एक घट्ट मैत्री निर्माण झाली. मात्र, या नात्याला चुकीचं वळण देत वारंवार अफवा पसरवल्या जात असल्याने विशाल नाराज आहे. त्याने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, श्वेता तिवारी त्याच्यासाठी आईसमान असून, त्यांच्या नात्याचा गैरवापर करून खोट्या बातम्या पसरवणं अत्यंत निंदनीय आहे.
ईटाइम्सशी संवाद साधताना विशाल म्हणाला, 'याआधीही आमच्याबद्दल अशा अफवा पसरल्या होत्या, पण मी त्याकडे दुर्लक्ष केलं होतं. मात्र, आता हे सगळं खूप पुढे गेलं आहे. मी श्वेताजींना ‘आई’ म्हणतो, हे सर्वांनाच माहीत आहे. तरीही अशा मूर्ख आणि अपमानास्पद पोस्ट का केल्या जात आहेत, हे समजत नाही. यापुढे हे थांबलं नाही, तर मला कायदेशीर मार्ग स्वीकारावा लागेल.'
विशालने पुढे सांगितले की, अशा खोट्या अफवांचा परिणाम केवळ कलाकारांवरच नाही, तर त्यांच्या कुटुंबीयांवरही होत आहे. 'माझ्या आई-वडिलांना फोन करून लोक विचारतात की हे खरं आहे का. ज्यांना सत्य माहीत आहे, तेही प्रश्न विचारतात. यामुळे आमच्या कुटुंबाला विनाकारण मानसिक त्रास सहन करावा लागतो,' असे त्याने सांगितले.
श्वेता तिवारीसोबतच्या नात्याबाबत अधिक स्पष्टता देताना विशाल म्हणाला, 'आमची मैत्री खूप खोल आणि आदरावर आधारित आहे. ती माझ्यासाठी आई, बहीण, मैत्रीण आणि मार्गदर्शक आहे. माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट मी तिच्याशी मोकळेपणाने शेअर करू शकतो. पण वारंवार या नात्याबद्दल जगाला स्पष्टीकरण द्यावं लागतं, हे फार वेदनादायक आहे.'
विशेष म्हणजे, ही अशी पहिलीच घटना नाही. 2024 मध्येही विशाल आणि श्वेता यांच्या खोट्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. त्यावेळीही या अफवा फेटाळण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर विशाल म्हणाला, 'आता खूप झालं आहे. आम्ही पब्लिक फिगर आहोत म्हणून आमच्याबद्दल कोणीही काहीही खोटं लिहू शकत नाही. बदनामी करणाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल.'
या घटनेनंतर सोशल मीडियावरही अनेक चाहत्यांनी विशालच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला असून, खोट्या अफवांवर कठोर कारवाईची मागणी केली जात आहे.