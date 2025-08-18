English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मराठी लोकांचे वरण-भात म्हणजे गरिबांचं जेवण...'; मराठमोळ्या अभिनेत्रीच्या नवऱ्याचे वादग्रस्त वक्तव्य

Vivek Agnihotri Controversial Statement: दिग्दर्शक व निर्माते विवेक अग्निहोत्री यांनी एक वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. वरण भात हे गरिबांचं जेवण असं वक्तव्य त्यांनी केले आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 18, 2025, 05:51 PM IST
'मराठी लोकांचे वरण-भात म्हणजे गरिबांचं जेवण...'; मराठमोळ्या अभिनेत्रीच्या नवऱ्याचे वादग्रस्त वक्तव्य
Vivek Agnihotri Controversial Statement on marathi food Culture varan bhat poor people

Vivek Agnihotri Controversial Statement: दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री हे अनेकदा वादग्रस्त वक्तव्यांमुळं चर्चेत आले आहेत. आता पुन्हा एकदा विवेक अग्निहोत्री यांनी मराठी खाद्यसंस्कृतीवर केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळं त्यांना नेटकऱ्यांनी चांगलेच धारेवर धरलं आहे. 

विवेक अग्निहोत्री यांनी कल्री टेल्सला दिलेल्या मुलाखतीत मराठी जेवणाबद्दल भाष्य केलं आहे. वरण-भात म्हणजे गरिबांचं जेवण असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांच्या या वक्तव्यावरुन वातावरण चांगलंच तापलं आहे. मराठी अभिनेत्री पल्लवी जोशी ही विवेक अग्निहोत्री यांची पत्नी आहे. लग्नानंतर घरी मराठी पदार्थ बनू लागल्यानंतर विवेक यांची प्रतिक्रिया काय होती, या बाबत पल्लवी जोशी सांगित होत्या. तेव्हा त्या म्हणाल्या, मी जेव्हा पण मराठी जेवण बनवायचे ते त्यांना कधीच आवडायचे नाही.ते नेहमी काय हे गरिबांचं जेवण बनवलंय असं म्हणायचे, असं पल्लवी जोशी यांनी म्हटलं आहे. 

मी दिल्लीचा असल्यानं कबाब, मटण, चिकण, असं तेलाचा थर असलेलं जेवणं करायची सवय. आता वरण भात त्यांच्या वरणात मीठदेखील नसते. यांची कढीपण एकदम साधी. कढी म्हटलं की माझ्या डोळ्यावर तेलाचा थर तरंगतोय लाल मिरची असं दिसतं पण यांची कढी पण एकदम साधी. हे फुड कल्चर पाहून खरं तर मला धक्काच बसलेला. हे लोक शेतकऱ्यासारखे गरिब जेवण जेवतात, कोणाशी लग्न केलंय मी, असा विचार केला, असं विवेक अग्निहोत्री यांनी म्हटलं आहे. 

विवेक अग्निहोत्री यांचे हे वक्तव्य सोशल मीडियावर चांगलंच व्हायरल झाले आहे. अनेकांनी म्हटलं आहे की, तुझ्या बायकोला चांगलं मराठी जेवण बनवता येत नाही त्याला आम्ही काय करू. वरण भात हे सात्विक अन्न आहे. वरण भात, तुपाची धार आणि लोणचं हे बहुतेकांचं आवडतं जेवण आहे. त्यालाच नावं ठेवतोस, असंही एकाने कमेंट करत म्हटलं आहे. 

'द बंगाल फाइल्स' चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात

‘द बंगाल फाइल्स’ या चित्रपटाला कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.  प्राथमिक माहितीनुसार, बंगाली योद्धा गोपाल मुखर्जी यांच्या नातवाने शांतनु मुखर्जी यांनी चित्रपटाविरोधात एफआयआर दाखल केली आहे. शांतनु मुखर्जी यांनी सांगितले की, 'माझ्या आजोबांना ‘कसाई’ आणि ‘पाठा’ म्हणत असत. परंतु त्याचा अर्थ असा नाही की त्यांना चित्रपटात चुकीच्या प्रकारे दाखवावे. विवेक अग्निहोत्रींनी या विषयावर अधिक संशोधन करायला हवे होते. त्यांनी आमच्याशी कधी संपर्क साधलाच नाही. त्यामुळे आम्ही विरोध करत आहोत. आम्ही त्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे आणि एफआयआरही केली आहे'.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Vivek Agnihotri Controversial Statementvivek agnihotri on marathi foodthe bengal filesविवेक अग्निहोत्रीविवेक अग्निहोत्री मराठी जेवण

इतर बातम्या

Airtel Down: एअरटेलची सेवा ठप्प! नेटवर्क डाऊन, युझर्स फोन क...

भारत