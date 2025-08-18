English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'द बंगाल फाइल्स' चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात, FIR दाखल, प्रदर्शित होणार का?

The Bengal Files: दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांचा 'द बंगाल फाइल्स' हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. चित्रपटाविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. 

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 18, 2025, 11:39 AM IST
The Bengal Files : डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री यांच्या बहुप्रतिक्षित ‘द बंगाल फाइल्स’ या चित्रपटाला कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अलीकडेच या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज करण्यात आला. त्यानंतर चित्रपटाबाबतचा वाद अधिकच चिघळत चालला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, बंगाली योद्धा गोपाल मुखर्जी यांच्या नातवाने शांतनु मुखर्जी यांनी चित्रपटाविरोधात एफआयआर दाखल केली आहे.

काही दिवसांपूर्वीच कोलकात्यात चित्रपटाचा ट्रेलर लाँच करण्यात आला. या ट्रेलरमध्ये गोपाल मुखर्जी यांना ‘कसाई गोपाल पाठा’ म्हणून दाखवण्यात आले आहे. मात्र, त्यांच्या नातवाचा दावा आहे की गोपाल मुखर्जी हे कसाई नसून पहलवान होते. त्यांनी 1946 मध्ये मुस्लिम लीगच्या संघर्ष थांबवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. 

शांतनु मुखर्जींचा आरोप काय? 

शांतनु मुखर्जी यांनी सांगितले की, 'माझ्या आजोबांना ‘कसाई’ आणि ‘पाठा’ म्हणत असत. परंतु त्याचा अर्थ असा नाही की त्यांना चित्रपटात चुकीच्या प्रकारे दाखवावे. विवेक अग्निहोत्रींनी या विषयावर अधिक संशोधन करायला हवे होते. त्यांनी आमच्याशी कधी संपर्क साधलाच नाही. त्यामुळे आम्ही विरोध करत आहोत. आम्ही त्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे आणि एफआयआरही केली आहे'.

चित्रपटाबद्दल बोलायचे झाले तर या चित्रपटात हिंदू-मुस्लिम संघर्षाचे चित्रण करण्यात आले आहे. तो काळ असा होता जेव्हा देशात गांधी आणि जिन्ना यांच्यात बंगालवरून संघर्ष सुरू होता. जिन्ना यांना बंगालचा एक भाग हवा होता. ज्याला गांधी यांनी विरोध केला आणि त्यामुळे दंगली भडकल्या. हाच विषय चित्रपटात दाखवण्यात आला आहे.

चित्रपट प्रदर्शित होणार का? 

हा चित्रपट 5 सप्टेंबरला रिलीज होणार होता. मात्र कायदेशीर वाद वाढल्याने रिलीज अडथळ्यात येऊ शकतो. मेकर्सकडून मात्र अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

चित्रपटात अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, सिमरत कौर, सास्वता चटर्जी, नमाशी चक्रवर्ती, राजेश खेरा, पुनीत इस्सर, प्रियांशु चटर्जी, दिब्येंदु भट्टाचार्य, सौरव दास आणि मोहन कपूर यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहेत.

FAQ

‘द बंगाल फाइल्स’ चित्रपटाला कायदेशीर अडचणी का आल्या?

या चित्रपटाला गोपाल मुखर्जी यांच्या नातवाने शांतनु मुखर्जी यांनी चित्रपटातील चुकीच्या चित्रणावर आक्षेप घेऊन एफआयआर दाखल केल्यामुळे कायदेशीर अडचणी आल्या.

 चित्रपटाचा ट्रेलर कधी आणि कुठे लाँच झाला?

चित्रपटाचा ट्रेलर काही दिवसांपूर्वी कोलकात्यात लाँच करण्यात आला, ज्याने वादाला तोंड फोडले.

गोपाल मुखर्जी यांना ट्रेलरमध्ये कसे दाखवले गेले?

ट्रेलरमध्ये गोपाल मुखर्जी यांना ‘कसाई गोपाल पाठा’ म्हणून दाखवण्यात आले, जे त्यांच्या नातवाने चुकीचे आणि अपमानजनक मानले.

