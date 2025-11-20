'खत्म कर देंगे…', विवेक ओबेरॉयला पाकिस्तानहून धमकीचा कॉल, नेमकं काय घडलेलं?

Vivek Oberoi : 20 वर्षांपूर्वी हिंदी सिनेसृष्टीवर अंडरवर्ल्डचा मोठा प्रभाव होता. अनेक निर्माते, दिग्दर्शक आणि कलाकारांना धमक्या, खंडणीचे कॉल येत होते. गुलशन कुमार यांच्या हत्येनंतर आणि राकेश रोशन यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यांनंतर उद्योगात भीतीचं सावट गडद झालं होतं. या पार्श्वभूमीवर अभिनेता विवेक ओबेरॉयने आता एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्याला देखील पाकिस्तानमधून जीवघेणी धमकी आली होती असा खुलासा त्याने केला आहे.
विवेक त्या काळात अमेरिकेत 'कुर्बान' चित्रपटाचे शूटिंग करत होता. पिंकविला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने सांगितले, 'मी अमेरिकेत शूटिंग करत होतो. तेव्हा माझ्या हॉटेलच्या आंसरिंग मशीनवर एका व्यक्तीने धमकीचा मेसेज सोडला. तिथल्या कायद्यामुळे मला लगेच पोलिसांना कळवणं आवश्यक होतं.
धमकी देणाऱ्याने थेट हॉटेलच्या खोलीत कॉल केला होता. मेसेजही सिस्टममध्ये रेकॉर्ड झाला. हॉटेल प्रशासनाकडून सूचना मिळाल्यानंतर विवेकने तात्काळ अधिकाऱ्यांना माहिती दिली.
धमकीचा कॉल मिळाल्यानंतर अमेरिकन पोलीसही सक्रिय झाले. त्यानंतर विवेकने सांगितले की, 'पोलिसांनी मला चौकशीसाठी बोलावलं. मी त्यांना सांगितलं की मला काहीच कल्पना नाही. पण ते म्हणाले ‘आम्हाला माहिती आहे तू कुठं आहेस. तुला संपवू, उडवून देऊ’. त्यांनी नंबर ट्रेस केला आणि तो पाकिस्तानमधला असल्याचं कळलं. तेव्हा खरोखर भीती वाटली असं विवेक म्हणाला.
विवेकने सांगितले की सर्वप्रथम त्याला हे संपूर्ण प्रकरण कुणीतरी केलेली खोडी आहे असा गैरसमज झाला होता. मी हे फार गंभीरपणे घेत नव्हतो. मला वाटलं कुणीतरी मजेत फोन करत आहे किंवा नशेत बोलत आहे. पण नंतर परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे हे जाणवलं. प्रकरण वाढत गेल्यानंतर त्याला अमेरिकेत वकील घेणे, सिक्युरिटी वाढवणे भाग पडले.
विवेक भारतात परतला तेव्हा परिस्थिती आणखी गंभीर झाली. त्याने सांगितले की, 'इथे आल्यानंतर मला पोलिस सुरक्षा घ्यावी लागली. कारण तोपर्यंत धमक्या माझ्या कुटुंबापर्यंत पोहोचल्या होत्या. तेव्हा खरं भय माझ्या मनात उतरलं असं विवेक म्हणाला. विवेक ओबेरॉय सध्या चित्रपट आणि वेबसीरीजमध्ये सक्रिय आहे. गेल्या काही वर्षांपासून तो पत्नी व मुलांसह यूएईमध्ये राहत आहे.
