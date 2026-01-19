English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • विवेक ओबेरॉयच्या ट्रेनरने अपघातावर केला खुलासा, जाणून घ्या का अभिनेता इंडस्ट्रीपासून दूर राहतो

Vivek Oberoi's trainer reveals about the accident : विवेक ओबेरॉयचे फिटनेस कोच, विनोद चन्ना यांनी खुलासा केला.

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 19, 2026, 09:58 AM IST
अभिनेता विवेक ओबेरॉय यांच्या शारीरिक आणि मानसिक स्थितीबद्दल त्यांचे फिटनेस कोच आणि ट्रेनर विनोद चन्ना यांनी नुकताच महत्वाचा खुलासा केला आहे. त्यांनी सांगितले की, विवेकला एका गंभीर अपघातात शरीराच्या विविध भागांवर गंभीर दुखापती झाल्या होत्या, ज्यामुळे तो एक दीर्घकाळ वेदना सहन करत होता. या दुखापतींमुळेच विवेक ओबेरॉयने चित्रपटांपासून विश्रांती घेतली आणि त्या काळात त्याचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य खूपच प्रभावित झाले होते.

गंभीर अपघातामुळे विवेकला होणारी वेदना

विनोद चन्ना यांनी 'हिंदी रशशी' दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, जेव्हा विवेक त्यांच्याकडे उपचारांसाठी आले, तेव्हा त्याच्या शरीरावर अनेक ठिकाणी गंभीर दुखापती होत्या. त्यांचे वजनही वाढले होते आणि वेदनांनी त्यांना सतत त्रस्त ठेवले होते. या दुखापतींमुळे विवेकचा मानसिक आरोग्यही प्रभावित झाला होता. चन्ना म्हणाले की, 'दुखापतींमुळे विवेकला चिडचिडेपणा येऊ लागला होता, तसेच त्याच्या आत्मविश्वासातही मोठी घट झाली होती.'

विनोद चन्ना यांनी सांगितले की, विवेकच्या स्थितीला समजून घेत त्याच्यासोबत त्यांना हळूहळू वर्कआउट सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला, त्यांनी विवेकला हलके व्यायाम करण्याची शिफारस केली, ज्यामुळे त्याच्या शरीरावर अजून मोठा ताण येणार नाही आणि त्याच्या वेदना कमी होऊ शकतील. 'विवेकला त्याच्या दुखापतीमुळे मानसिकदृष्ट्या खूप अडचणी येत होत्या, त्यामुळे त्याला सांभाळण्याचा आणि सकारात्मक ठेवण्याचा विशेष प्रयत्न केला,' असे विनोद चन्ना यांनी सांगितले.

दुखापतींमुळे होणारा मानसिक बदल

विनोद चन्ना यांचे मत आहे की, 'जेव्हा एखादी व्यक्ती शारीरिक दुखापतींमुळे त्रस्त असते, तेव्हा त्याची मानसिक स्थितीही बदलते.' त्यांनी विवेकला एक नवीन मानसिक दृष्टिकोन मिळवून देण्यासाठी त्याच्यावर लक्ष केंद्रित केले. "सकारात्मक विचार आणि प्रोत्साहन हे अत्यंत महत्त्वाचे होते, कारण त्याच्या मानसिकतेमध्ये काहीतरी बदल घडवण्याची आवश्यकता होती," असे ते म्हणाले. चन्ना यांनी हे देखील स्पष्ट केले की विवेकने या सगळ्या कठीण काळात अत्यंत संयम आणि धैर्य दाखवले, ज्यामुळे तो पुनः स्वतःला सावरून पुन्हा पुढे जात राहिला.

विवेकच्या अपघाताबद्दल सत्यता

विनोद चन्ना यांच्यानुसार, लोकांना असं वाटत होतं की विवेक डिप्रेशनमध्ये आहे, परंतु प्रत्यक्षात त्याला शारीरिक दुखापती झाल्या होत्या. 'खूप कमी लोकांना या दुखापतींबद्दल माहिती होती,' असं चन्ना म्हणाले. विवेकने दीर्घकाळ काम करण्यापासून विश्रांती घेतली, कारण त्याला शारीरिक आणि मानसिक आरामाची आवश्यकता होती. या कारणामुळेच तो चित्रपटांपासून दूर राहिला होता.

विवेक ओबेरॉयचे कौतुक

विनोद चन्ना यांनी विवेक ओबेरॉयचे खूप कौतुक केले. 'विवेक एक अत्यंत प्रतिभावान अभिनेता आहे आणि एक उत्तम व्यावसायिक आहे,' असे ते म्हणाले. चन्ना यांचे म्हणणे आहे की, विवेकने आपल्या कठिन काळात स्वतःला सावरून पुन्हा एकदा आपल्या कारकिर्दीला नव्या उंचीवर नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याने फक्त आपल्या शारीरिक स्थितीला सावरले नाही, तर मानसिकदृष्ट्या देखील त्याने मोठा बदल केला आहे.

विवेक ओबेरॉयचे चित्रपट करिअर

विवेक ओबेरॉयने करिअरच्या सुरुवातीला एकापाठोपाठ अनेक हिट चित्रपट दिले. 'कंपनी', 'साथिया', 'मस्ती', 'काल', 'दम', आणि 'प्रिन्स' यांसारख्या चित्रपटांमुळे त्याला बऱ्याच लवकर ओळख मिळाली आणि चित्रपट इंडस्ट्रीमध्ये तो एक मोठा स्टार म्हणून स्थापित झाला. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून तो चित्रपटांमध्ये कमी दिसला आहे. गेल्या 10 वर्षांत विवेकने फक्त 12 चित्रपटांमध्ये काम केले, ज्यात 6 हिंदी आणि 6 दाक्षिणात्य चित्रपटांचा समावेश आहे. विवेकच्या या कमी काम केल्यामुळे काहींनी त्याच्या करिअरमध्ये ढकल दिल्याचं बोललं, पण त्याचं व्यक्तिगत जीवन आणि त्याच्या आरोग्याच्या समस्यांनी त्याच्या कामावर थोडा परिणाम केला.

विवेक ओबेरॉय आजही सक्रिय

विवेक ओबेरॉय आता अभिनयासोबतच व्यवसायातही सक्रिय आहे. त्याच्या आगामी चित्रपटांबद्दल बोलायचं तर, त्याने नुकताच 'मस्ती 4' मध्ये अभिनय केला होता. याव्यतिरिक्त, विवेक 'स्पिरिट' या चित्रपटात प्रभाससोबत आणि 'रामायण' या चित्रपटात रणबीर कपूरसोबत महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहे. विवेकच्या आगामी चित्रपटांची प्रेक्षकांना खूपच उत्सुकता आहे.

अर्थात, त्याच्या कठीण काळाच्या अनुभवांनी त्याला एक मजबूत व्यक्तिमत्व दिलं आहे, आणि तो पुन्हा एकदा इंडस्ट्रीत आपली ओळख निर्माण करण्यासाठी तयार आहे.

 

