प्रसिद्ध अभिनेत्याने दोन मुलींच्या आईशी केलं दुसरं लग्न; इस्लाम स्वीकारला अन्

Vivian Dsena On Ramjan: टेलिव्हिजनवरील लोकप्रिय अभिनेता 'विवियान डिसोना' सध्या पुन्हा चर्चेत आला आहे. एका मुलाखतीत त्याने रमजान महिन्याचे महत्त्व आणि आपल्या रोजाच्या इफ्तारीबद्दल मोकळेपणाने सांगितले. काही वर्षांपूर्वी त्याने आयुष्यात मोठा निर्णय घेत इस्लाम धर्म स्वीकारला. या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर त्याच्यावर टीका झाली, प्रश्न विचारले गेले. मात्र Vivian Dsena शांत राहिला आणि आपल्या श्रद्धेप्रती प्रामाणिक राहिला. रमजानमुळे त्याच्या जीवनशैलीत कसा बदल झाला, याबद्दल त्याने मनमोकळे अनुभव शेअर केले आहेत.
Vivian Dsena ने सांगितले की 2019 मध्ये इस्लाम स्वीकारल्यानंतर त्याच्या आयुष्यात मोठा सकारात्मक बदल झाला. तो आता नियमित 5 वेळा नमाज अदा करतो आणि धार्मिक शिस्त पाळतो. सुरुवातीला रोजा पाळणे कठीण जाईल असे त्याला वाटत होते, कारण त्याला दिवसातून अनेक वेळा पाणी आणि कॉफी पिण्याची सवय होती. पण हळूहळू त्याने स्वतःला तयार केले आणि आता रोजा ठेवणे त्याच्यासाठी सोपे झाले आहे.
इफ्तार कसा असतो याबद्दल बोलताना विवियान डिसोना म्हणाला की तो खूप साधेपणावर भर देतो. रोजा सोडताना तो 3 खजूर, 1 ग्लास दूध आणि थोडे पाणी घेतो. दूध तो स्वतः बनवतो आणि त्यात साखर टाकत नाही. साखरेऐवजी तो मध वापरतो. त्याच्या मते रमजानचे 30 दिवस शरीर आणि मन दोन्हींसाठी शुद्धीकरणासारखे असतात.
Vivian Dsena चा पहिल्या पत्नी Vahbiz Dorabjee सोबत 2016 मध्ये घटस्फोट झाला. त्यानंतर त्याची ओळख Nouran Aly सोबत झाली. 2022 मध्ये दोघांनी निकाह केला. धर्मांतराच्या निर्णयावरून Nouran Aly हिलाही टीकेला सामोरे जावे लागले, पण दोघांनीही शांतपणे परिस्थिती हाताळली.
इस्लाममुळे कित्येक वाद निर्माण झाले तरी विवियान डिसोना च्या कामावर त्याचा परिणाम झाला नाही. Madhubala, Shakti आणि Sirf Tum यांसारख्या मालिकांमधून त्याने प्रेक्षकांची मने जिंकली. सेटवरही तो आपल्या धार्मिक नियमांचे पालन करतो, अशी माहिती त्याच्या सहकाऱ्यांकडून मिळते.