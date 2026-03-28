'सकाळी 5.30 ला उठून…' ; पूजा सावंतने सांगितलं तिच्या फिटनेसचं रहस्य! अभिनेत्रीचा डाएट प्लॅन एकदा बघाच

मराठी चित्रपटसृष्टीतील कलरफुल अभिनेत्री Pooja Sawant हिने अभिनयानेच नाही तर तिच्या सौंदर्यानेही प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. ‘क्षणभर विश्रांती’ या चित्रपटातून तिने इंडस्ट्रीत पदार्पण केलं आणि त्यानंतर ‘सतरंगी रे’, ‘सांगतो ऐका’, ‘नीलकंठ मास्तर’ आणि ‘पोस्टर बॉईज’ यांसारख्या चित्रपटांत विविध भूमिका साकारून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. लवकरच ती ‘सालबर्डी’ या आगामी चित्रपटातून चाहत्यांच्या भेटीला येणार आहे, ज्यामुळे तिच्या चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.
व्यस्त शेड्यूल असूनही, Pooja Sawant स्वतःच्या फिटनेस आणि त्वचेची काळजी घेण्यात कधीच ताण घेतला नाही. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिच्या स्किन केअर रुटीनविषयी आणि फिटनेसच्या सवयींबाबत खुलासा केला. ती म्हणाली, 'लहानपणापासून माझी त्वचा कधीच क्लिअर नव्हती. मला नेहमी मुरुमं व ड्रायनेसचा त्रास होता. त्यामुळे त्वचेला निरोगी ठेवण्यासाठी सतत मेहनत करावी लागली.'
पूजाने सांगितले की, महागडे कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट्स वापरण्यापेक्षा काही साध्या सवयी जास्त प्रभावी ठरतात. ती म्हणते, 'मी दिवसाच्या सुरुवातीलाच दोन लिटर पाणी पिते. माझी सकाळ साडेपाच वाजता होते आणि पहाटेच वर्कआऊट पूर्ण करते. पहाटेची सूर्यकिरणे त्वचेसाठी अत्यंत फायदेशीर आहेत, त्यामुळे माझं स्किन रुटीन त्या वेळेपासून सुरु होतं.'
उन्हाळ्यात त्वचेला ताजगी देण्यासाठी पूजाने काही खास टिप्स दिल्या. “भरपूर पाणी पिणं आवश्यक आहे. मी पाण्यात चार पुदिन्याची पानं, अर्धा लिंबू आणि थोडासा आल्याचा तुकडा टाकते. हे डिटॉक्स वॉटर मी नेहमी सोबत ठेवते, ज्यामुळे त्वचा हायड्रेट राहते आणि टॅनिंग कमी होते,” असं ती म्हणाली.
तिने व्यायामावरही भर दिला. तिच्या दिनचर्येत सकाळच्या वर्कआऊटला महत्त्व आहे कारण त्याद्वारे संपूर्ण दिवसातील उर्जा मिळते. पूजाचे म्हणणे आहे की, “जो व्यायाम मी करणार आहे तो सकाळी करणेच योग्य आहे, कारण दिवसभरात त्यासाठी वेळ मिळत नाही. पहाटे केलेला व्यायाम आणि सूर्यकिरणे त्वचेला नैसर्गिक पोषण देतात.”
इतकंच नाही, तर पूजाने तिच्या स्किन रुटीनसह आहाराबाबतही माहिती दिली. “फळे, भाजीपाला आणि भरपूर पाणी हे माझ्या त्वचेसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. डिटॉक्स वॉटरमुळे शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडतात आणि त्वचा तजेलदार राहते,” असं ती म्हणाली.
एकूणच, Pooja Sawantचा ब्यूटी आणि फिटनेस मंत्र महागडे प्रॉडक्ट्सवर नाही तर नियमित दिनचर्या, व्यायाम, योग्य आहार आणि पाण्याच्या सेवनावर आधारित आहे. तिच्या या साध्या पण प्रभावी सवयी अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहेत. तिच्या चाहत्यांसाठी ही माहिती केवळ ब्यूटी टिप्स नसून, जीवनशैली सुधारण्यासाठी एक मार्गदर्शन ठरते.
तिच्या आगामी चित्रपटांबरोबरच, पूजाच्या फिटनेस आणि ब्यूटी मंत्रामुळे ती चाहत्यांच्या मनात कायमच लक्ष वेधून घेते.